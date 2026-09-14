Si chiama Inno a Ultimo ed è una canzone scritta da Antonio Rossi con un destinatario ben preciso: Ultimo. Il brano sta circolando sui social con un obiettivo dichiarato dai fan, riuscire ad arrivare fino a Niccolò Moriconi e farglielo ascoltare.

Il tentativo, partito dalla condivisione del brano, nel frattempo ha assunto dimensioni decisamente più ampie. Il video pubblicato su TikTok ha infatti superato il milione di visualizzazioni, accompagnato da migliaia di interazioni e rilanci da parte degli utenti che stanno provando a trasformare la dedica in una sorta di passaparola collettivo.

Una catena che, almeno per il momento, non ha ancora raggiunto il suo destinatario principale. Ultimo non risulta infatti aver ascoltato pubblicamente il brano, ed è proprio attorno a questo obiettivo che continua la mobilitazione sui social.

Inno a Ultimo, dai social alle prime testate

La storia di Inno a Ultimo ha iniziato nel frattempo a uscire dai confini di TikTok e Instagram finendo su alcune testate che hanno dedicato degli articoli all’iniziativa, contribuendo ad amplificarne ulteriormente la diffusione.

A inserirsi indirettamente nella vicenda è arrivato anche un nome storico della musica e della radio italiana: Claudio Cecchetto ha infatti iniziato a seguire su Instagram il profilo di Antonio Rossi, autore della canzone.

Il traguardo cercato da Rossi e dalle persone che stanno condividendo il pezzo, però, rimane lo stesso dal primo giorno: non tanto accumulare altre visualizzazioni, quanto riuscire a capire se, dopo questo lungo giro attraverso social e siti, Inno a Ultimo riuscirà davvero ad arrivare nelle cuffie della persona per cui è stata scritta.

Il testo

A seguire il testo del brano

Un piano in una stanza

Roma fuori ad aspettare

canzoni sempre nella testa

che nessuno voleva ascoltare

un parco ad aspettarti

quando il giorno faceva male

gli amici e le porte in faccia

senza sapere dove andare

Ti sei chiamato Ultimo

ma non sei rimasto indietro

preso tutte le paure

portate dentro uno stadio intero

sempre solo da ua parte

dalla parte di chi cade

di chi ha un sogno troppo grande

e poche strade da provare

Non ho più paura di vivere come se

sogni appesi dentro di sé

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi grida buongiorno vita

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi grida buongiorno vita

Tuo padre cercava una strada

che facesse un po’ meno paura

tua madre invece in quella musica

vedeva tutta la tua natura

scrivevi delle crepe

senza provare a nasconderle mai

perché a volte chi è più fragile

insegna agli altri a non mollare mai

Non ho più paura di vivere come se

sogni appesi dentro di sé

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi grida buongiorno vita

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi grida buongiorno vita

Se oggi tutta Italia canta quello che scrivevi da solo

essere ultimi vuol dire poter comunque prendere il volo

Non ha più paura di vivere come se

sogni appesi dentro di sé

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi grida buongiorno vita

e tra mille universi cercava un Altrove

che oggi è vita

buongiorno vita

Buongiorno vita