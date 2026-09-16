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Angie racconta la tristezza nei luoghi felici in “Notte Malinconia”

Il nuovo singolo, in uscita il 18 settembre, racconta la malinconia che può emergere anche nei luoghi associati alla festa e al divertimento.

Angie ritratta per il singolo Notte Malinconia
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Angie pubblica venerdì 18 settembre Notte Malinconia, il nuovo singolo in arrivo per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il brano precede anche le prime due date nei club dell’artista: il 6 ottobre al Largo Venue di Roma e il 9 ottobre alla Santeria Toscana di Milano.

Dopo l’esperienza ad Amici 2026, dove ha ottenuto il Premio delle Radio, e l’album d’esordio sogni di vetro, pubblicato a maggio, la cantautrice torna con una ballad dalle sonorità anni ’80, costruita tra synth pop e melodie.

Il significato di Notte Malinconia di Angie

Notte Malinconia nasce dal contrasto fra l’atmosfera di festa e una tristezza che non riesce a trovare posto. Angie usa la metafora del luna park e della ruota panoramica, luoghi normalmente associati al divertimento, per raccontare un momento di fragilità vissuto mentre tutto intorno sembra chiedere leggerezza.

Musica da festa, ma io no. Piango su una giostra arrugginita e dovevo scendere da un po’”: è una delle immagini che attraversano il brano e restituisce l’idea di una corsa da cui sarebbe stato necessario scendere, ma alla quale si resta aggrappati.

Non c’è niente di più triste che essere triste in un posto felice”, ha spiegato Angie a proposito della canzone. La malinconia passa anche dalla frase “se penso che eri casa mia”, legata alla mancanza di qualcuno o qualcosa che rappresentava un luogo sicuro.

Il singolo è scritto da Angie con Laura Di Lenola e Manuel Finotti, mentre la produzione è di Gorbaciof. L’uscita arriva mentre l’artista è al lavoro su nuova musica in studio.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Angie
  • ▸ Titolo · Notte Malinconia
  • ▸ Autori · Angie, Laura Di Lenola, Manuel Finotti
  • ▸ Produzione · Gorbaciof
  • ▸ Etichetta · EMI Records Italy/Universal Music Italia

Testo di Notte Malinconia di Angie

Il testo integrale sarà disponibile dal 18 settembre, con l’uscita del brano.

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