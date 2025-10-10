10 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
10 Ottobre 2025

Annalisa, testo e significato di “Esibizionista”, quarto brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Artista del mese di All Music Italia
Annalisa Esibizionista testo e significato
Annalisa, Esibizionista: significato del testo della quarta traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “esibizionista“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il fuoco in questa canzone diventa ironia pungente, disincanto scanzonato, per un brano simbolo di questo racconto che qui aggiunge per la prima volta quel sapore vintage lessicale che è presente anche in Maschio.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

Le notti dorate, l’innocenza, l’anarchia
sono finite, sono state messe via
come si sente chi ci crede
se non stupida, una stupida
fatalità
innamorarsi
quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi
per carità, non avvicinarti
e non lo devi nominare perché lui è

Lui è un’esibizionista
sesso varietà
bello come una specie estinta
viene e se ne va
succede (a chi?)
alle ragazze per bene
non cadrò nei cliché
lui è un’esibizionista
senza dignità
sei mai stata crocifissa
per ingenuità?
succede (a chi?)
alle ragazze per bene
non cadrò nei cliché
perchè
meglio sola
meglio una pistola
succede
oddio magari succede
ci provasse con me chi lo sa se
ci rivedremo, ma anche no
anche meno

Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno
mi interessava altro
ma nella doccia ti ho pensato un po’
fatalità
innamorarsi
quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi
per carità, non avvicinarti
e non lo devi nominare perché lui è

Lui è un’esibizionista
sesso varietà
bello come una specie estinta
viene e se ne va
succede (a chi?)
alle ragazze per bene
non cadrò nei cliché
lui è un’esibizionista
senza dignità
sei mai stata crocifissa
per ingenuità?
succede (a chi?)
alle ragazze per bene
non cadrò nei cliché
perchè
meglio sola
meglio una pistola
succede
oddio magari succede
ci provasse con me
chi lo sa se
chi lo sa se
succede (a chi?)
alle ragazze per bene
non cadrò nei cliché
meglio sola
meglio una pistola
succede
oddio magari succede
ci provasse con me
chi lo sa se…

 

