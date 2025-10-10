Annalisa, testo e significato di “Esibizionista”, quarto brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Esibizionista: significato del testo della quarta traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “esibizionista“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il fuoco in questa canzone diventa ironia pungente, disincanto scanzonato, per un brano simbolo di questo racconto che qui aggiunge per la prima volta quel sapore vintage lessicale che è presente anche in Maschio.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

Le notti dorate, l’innocenza, l’anarchia

sono finite, sono state messe via

come si sente chi ci crede

se non stupida, una stupida

fatalità

innamorarsi

quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

per carità, non avvicinarti

e non lo devi nominare perché lui è

Lui è un’esibizionista

sesso varietà

bello come una specie estinta

viene e se ne va

succede (a chi?)

alle ragazze per bene

non cadrò nei cliché

lui è un’esibizionista

senza dignità

sei mai stata crocifissa

per ingenuità?

succede (a chi?)

alle ragazze per bene

non cadrò nei cliché

perchè

meglio sola

meglio una pistola

succede

oddio magari succede

ci provasse con me chi lo sa se

ci rivedremo, ma anche no

anche meno

Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno

mi interessava altro

ma nella doccia ti ho pensato un po’

fatalità

innamorarsi

quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

per carità, non avvicinarti

e non lo devi nominare perché lui è

Lui è un’esibizionista

sesso varietà

bello come una specie estinta

viene e se ne va

succede (a chi?)

alle ragazze per bene

non cadrò nei cliché

lui è un’esibizionista

senza dignità

sei mai stata crocifissa

per ingenuità?

succede (a chi?)

alle ragazze per bene

non cadrò nei cliché

perchè

meglio sola

meglio una pistola

succede

oddio magari succede

ci provasse con me

chi lo sa se

chi lo sa se

succede (a chi?)

alle ragazze per bene

non cadrò nei cliché

meglio sola

meglio una pistola

succede

oddio magari succede

ci provasse con me

chi lo sa se…