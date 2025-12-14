Annalisa annuncia “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”: nuovi palasport nel 2026 e prima donna all’Arena Milano

Annalisa ha scelto il palco di Torino per aprire un nuovo capitolo live: dopo il “Capitolo I”, arriva l’annuncio di MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II, il tour nei palasport che da fine aprile 2026 la riporterà in giro con nuove tappe e, soprattutto, con alcune “prime volte” tra cui quella in una nuova location per i concerti.
ANNALISA – “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”
Si riparte “a breve”, ovvero il 23 aprile 2026, e si arriverà con le nuove date fino a metà maggio: una leg che amplia il raggio d’azione e aggiunge location inedite, ma anche un passaggio dal valore simbolico molto forte per la scena live.
Tra i punti chiave del calendario c’è Milano: Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi nella nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia, venue promossa e gestita da CTS Eventim.
Le nuove “prime volte”: Mantova, Pesaro, Messina e il palasport di Genova
Il “Capitolo II” segna anche il debutto live dell’artista nei palasport di città come Mantova, Pesaro e Messina. E poi c’è Genova, la sua città, con un passaggio al palasport che sa di cerchio che si chiude (e si riapre) davanti al pubblico di casa.
Questo l’annuncio, dal palco del nuovo delle nuove date:
Il titolo del nuovo live riprende quello dell’ultimo album “MA IO SONO FUOCO” uscito per Atlantic / Warner Music il 10 ottobre scorso con debutto al n.1 in classifica e certificazione oro raggiunta nelle ultime settimane.
Le date di “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”
- 23 aprile 2026 – Genova – Palateknoship
- 25 aprile 2026 – Mantova – PalaUnical
- 28 aprile 2026 – Pesaro – Vitrifrigo Arena
- 30 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena
- 2 maggio 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 4 maggio 2026 – Napoli – PalaPartenope
- 9 maggio 2026 – Milano – Arena Milano (Santa Giulia)
- 12 maggio 2026 – Messina – PalaRescifina
- 16 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport