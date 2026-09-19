di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
Condividi su:

Ultimo nel Guinness World Records: 250.332 biglietti, il record mondiale per un concerto pop da solista uomo

Il certificato è stato consegnato il 19 settembre, undici settimane dopo il concerto record a Tor Vergata.

Ultimo riceve il certificato Guinness World Records per il concerto La Favola Per Sempre
News di Massimiliano Longo
Condividi su:

Ultimo è entrato ufficialmente nel Guinness World Records. Al concerto La Favola Per Sempre, andato in scena il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, a Roma, sono stati venduti 250.332 biglietti: il numero più alto mai registrato per un concerto pop di un artista solista uomo.

Il riconoscimento è stato reso noto il 19 settembre dal cantante sui social, che ha condiviso il certificato ricevuto da Guinness World Records. Il precedente primato per un concerto a pagamento apparteneva a Vasco Rossi, che il 1° luglio 2017 aveva radunato 225.173 spettatori a Modena Park.

Ultimo lo supera di oltre 25mila biglietti e stabilisce il record Guinness per il maggior numero di biglietti venduti in un concerto pop da un artista solista uomo. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si è tenuto su un palco largo 140 metri e alto 60, in un’area di circa 15 ettari.

I 250.332 biglietti, con prezzi tra 49 e 99 euro, erano andati esauriti in tre ore dall’apertura delle vendite, con i primi 200mila polverizzati in appena sessanta minuti. Per Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, il record arriva a otto anni dalla vittoria delle Nuove Proposte a Sanremo 2018.

Il concerto arriva ora anche al cinema: dal 22 al 30 settembre 2026 le sale italiane proiettano TUTTO. Live a Tor Vergata, il film che racconta la serata da record del 4 luglio.

Foto dal profilo Instagram di Ultimo Records

 

Leggi anche su Ultimo

All Music Italia

Leggi anche su Ultimo

Copertina delle certificazioni FIMI della settimana 33 del 2026 con le foto di Geolier, Eros Ramazzotti, Ultimo e Fulminacci

Certificazioni FIMI: un album del 1991 di Ligabue è disco d'oro, ma c'è anche Geolier a 100.000 unità dal diamante
Certificazioni FIMI settimana 32 2026: Ultimo, Sfera Ebbasta, Lazza ed Eddie Brock

Certificazioni FIMI: il platino di Ultimo senza tv e radio, ma c'è anche Eddie Brock
Sanremo 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro e Ultimo, la copertina di All Music Italia

Sanremo 2018: vinsero Meta e Moro, ma il Festival se lo portò a casa Ultimo
Ultimo – Tutto

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Ultimo chino sull'asta del microfono davanti alla folla di Tor Vergata, immagine del film TUTTO. Live a Tor Vergata

Ultimo porta Tor Vergata al cinema: il concerto dei record diventa TUTTO. Live
Vasco Rossi e Ultimo sul palco, protagonisti della corsa ai record dei concerti negli stadi

Tutti a battere le mani a Ultimo e Vasco, nessuno a guardare chi sta sotto
Ultimo in concerto a Tor Vergata, immagine simbolica sul rapporto con la stampa

Ultimo a Tor Vergata e la stampa: perché "ci dà fastidio" chi non ha bisogno di noi
Gli album di Ultimo da Pianeti a Altrove tornati in classifica FIMI dopo Tor Vergata

Effetto Tor Vergata: tutta la discografia di Ultimo torna in classifica FIMI

Articoli più letti

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sul palco dei Music Awards 2026 all'Arena di Verona 1

BYD Music Awards 2026, la scaletta, l'ordine di uscita e i premi della prima serata all'Arena di Verona
Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla seconda serata dei Music Awards 2026 all'Arena di Verona 2

BYD Music Awards 2026, la scaletta, l’ordine di uscita e i premi della seconda serata all’Arena di Verona
Pagelle nuovi singoli 18 settembre 2026: Ultimo, Annalisa e Madame, Cesare Cremonini, Angie e Mina nel collage delle nuove uscite 3

Pagelle Nuovi Singoli 18 settembre: Ultimo rimandato, Annalisa e Madame promosse, la Golden Song è degli Eugenio in Via di Gioia
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 4

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
Annalisa in un ritratto promozionale per Ma io sono fuoco Platinum Edition, il nuovo album in uscita il 9 ottobre 5

Annalisa, "Ma io sono fuoco" diventa Platinum Edition: il duetto con Madame e i live con Mengoni e Paolo Santo
Mattia Fanti DIS3 a X Factor 2026 6

Chi è Mattia Fanti, DIS3 da Area Sanremo a X Factor 2026
Ultimo – Tutto 7

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Klem, cantautore di Marcianise, in una foto promozionale a torso nudo con collane a catena e croce 8

Chi è Klem, con Napoli Sotterranea da Castrocaro a X Factor 2026
Cesare Cremonini con SIG, il personaggio dal teschio dorato, per il singolo Paparazzi 9

Cesare Cremonini, Paparazzi: il primo singolo rock'n'roll di AMATEUR con SIG, il teschio dorato
Geolier, Achille Lauro e Marracash e Guè, primi nelle classifiche FIMI della settimana 38 10

Album e singoli più venduti in Italia: Geolier resta primo, Per noi debutta al numero uno nei singoli

Cerca su A.M.I.