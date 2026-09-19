Ultimo è entrato ufficialmente nel Guinness World Records. Al concerto La Favola Per Sempre, andato in scena il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, a Roma, sono stati venduti 250.332 biglietti: il numero più alto mai registrato per un concerto pop di un artista solista uomo.

Il riconoscimento è stato reso noto il 19 settembre dal cantante sui social, che ha condiviso il certificato ricevuto da Guinness World Records. Il precedente primato per un concerto a pagamento apparteneva a Vasco Rossi, che il 1° luglio 2017 aveva radunato 225.173 spettatori a Modena Park.

Ultimo lo supera di oltre 25mila biglietti e stabilisce il record Guinness per il maggior numero di biglietti venduti in un concerto pop da un artista solista uomo. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si è tenuto su un palco largo 140 metri e alto 60, in un’area di circa 15 ettari.

I 250.332 biglietti, con prezzi tra 49 e 99 euro, erano andati esauriti in tre ore dall’apertura delle vendite, con i primi 200mila polverizzati in appena sessanta minuti. Per Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, il record arriva a otto anni dalla vittoria delle Nuove Proposte a Sanremo 2018.

Il concerto arriva ora anche al cinema: dal 22 al 30 settembre 2026 le sale italiane proiettano TUTTO. Live a Tor Vergata, il film che racconta la serata da record del 4 luglio.

Foto dal profilo Instagram di Ultimo Records