I BYD Music Awards si sono chiusi sabato 19 settembre 2026 con la seconda e ultima serata, andata in onda dall’Arena di Verona su Rai1 dalle 21:30, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Qui sotto l’ordine di uscita completo e tutti i premi assegnati.
Nella prima serata erano stati premiati ventisei artisti, dal BYD Music Award Live di Marco Mengoni al premio per l’album di Nayt. Nella seconda ne sono stati premiati venti, sempre sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE.
Music Awards 2026: data, orario e dove vedere la seconda serata
|Informazione
|Dettaglio
|Evento
|BYD Music Awards 2026, seconda serata
|Data
|Sabato 19 settembre 2026
|Orario
|21:30, dopo Affari tuoi
|Dove
|Rai1, in diretta
|Location
|Arena di Verona
|Conduzione
|Carlo Conti e Vanessa Incontrada
|Radio ufficiali
|Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana
|Produzione
|FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time
I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?
La serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona. Nella prima serata alcuni blocchi erano registrati e sono passati dopo il Tg1, nella seconda parte della trasmissione.
Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda serata
Ecco l’ordine di uscita completo della seconda serata, con il brano eseguito da ogni artista.
|Artista
|Brano
|Achille Lauro
|Incoscienti giovani
|Anna
|White Girl Wasted
|Giorgia
|Medley: Golpe / Siamo l’eccezione / Il mio giorno migliore
|Il Volo
|Now We Are Free (colonna sonora de Il Gladiatore)
|Elisa
|Medley: Anche fragile / Stay / Luce (Tramonti a nord est)
|Elisa
|Kintsugi
|Irama
|Medley: Galassie / Lentamente
|Geolier feat. Achille Lauro
|Per noi
|Geolier
|081
|Madame
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|Volevo capire
|Tommaso Paradiso
|I romantici
|Negramaro
|La prima volta
|Annalisa con Madame
|Amica
|Sal Da Vinci
|Medley: Rossetto e caffè / Per sempre sì
|Enrico Brignano
|Ospite comico
|Shiva
|Dio esiste
|Shiva con Anna
|Obsessed
|Shiva
|Bad bad bad
|The Kolors
|Medley: Rolling Stones / Un ragazzo una ragazza / Tu con chi fai l’amore / Italodisco
|Sayf
|Medley: Buona domenica / Tu mi piaci tanto
|Pooh
|Pensiero
|Pooh
|Chi fermerà la musica
|Fiorella Mannoia
|Intervento su Una Nessuna Centomila, evento del 21 settembre: raccolti 450.000 euro per 9 centri antiviolenza
|Fred De Palma
|Medley: Ragazzino / La testa gira
I premi della seconda serata dei Music Awards 2026
I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono arrivati.
|Artista
|Premi
|Achille Lauro
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|Anna
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|Giorgia
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|Il Volo
|Premio Assoconcerti: per aver saputo rinnovare e diffondere nel mondo la tradizione del bel canto italiano, trasformandolo in un linguaggio capace di unire generazioni e culture diverse, portando il talento italiano nei palcoscenici di ogni continente
|Eros Ramazzotti
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|Elisa
|Live Oro
|Irama
|Album Platino, Antologia della vita e della morte
|Geolier
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|Madame
|Album Oro, Disincanto
|Tommaso Paradiso
|Premio EarOne: artista italiano più ascoltato in radio
|Negramaro
|Live Oro
|Sal Da Vinci
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|Enrico Brignano
|Premio Live
|Shiva
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|The Kolors
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|Tonypitony
|Premio Live Oro
|Sayf
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|Vanessa Incontrada
|Premio Speciale BYD: per aver condotto 17 edizioni su 20
|Pooh
|Premio Live Oro
|Fred De Palma
|Singolo Platino, La testa gira (con Anitta ed Emis Killa)
Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026
I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.
Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.
La scaletta di venerdì, con tutti gli artisti e i premi della prima serata, resta consultabile qui. Alla vigilia avevamo raccontato come è nata la manifestazione e i vent’anni che l’Arena festeggia quest’anno.
Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency