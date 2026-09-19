I BYD Music Awards si sono chiusi sabato 19 settembre 2026 con la seconda e ultima serata, andata in onda dall’Arena di Verona su Rai1 dalle 21:30, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Qui sotto l’ordine di uscita completo e tutti i premi assegnati.

Nella prima serata erano stati premiati ventisei artisti, dal BYD Music Award Live di Marco Mengoni al premio per l’album di Nayt. Nella seconda ne sono stati premiati venti, sempre sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE.

Music Awards 2026: data, orario e dove vedere la seconda serata

Informazione Dettaglio Evento BYD Music Awards 2026, seconda serata Data Sabato 19 settembre 2026 Orario 21:30, dopo Affari tuoi Dove Rai1, in diretta Location Arena di Verona Conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada Radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana Produzione FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time

I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?

La serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona. Nella prima serata alcuni blocchi erano registrati e sono passati dopo il Tg1, nella seconda parte della trasmissione.

Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda serata

Ecco l’ordine di uscita completo della seconda serata, con il brano eseguito da ogni artista.

Artista Brano Achille Lauro Incoscienti giovani Anna White Girl Wasted Giorgia Medley: Golpe / Siamo l’eccezione / Il mio giorno migliore Il Volo Now We Are Free (colonna sonora de Il Gladiatore) Elisa Medley: Anche fragile / Stay / Luce (Tramonti a nord est) Elisa Kintsugi Irama Medley: Galassie / Lentamente Geolier feat. Achille Lauro Per noi Geolier 081 Madame Quanto forte ti pensavo Madame Volevo capire Tommaso Paradiso I romantici Negramaro La prima volta Annalisa con Madame Amica Sal Da Vinci Medley: Rossetto e caffè / Per sempre sì Enrico Brignano Ospite comico Shiva Dio esiste Shiva con Anna Obsessed Shiva Bad bad bad The Kolors Medley: Rolling Stones / Un ragazzo una ragazza / Tu con chi fai l’amore / Italodisco Sayf Medley: Buona domenica / Tu mi piaci tanto Pooh Pensiero Pooh Chi fermerà la musica Fiorella Mannoia Intervento su Una Nessuna Centomila, evento del 21 settembre: raccolti 450.000 euro per 9 centri antiviolenza Fred De Palma Medley: Ragazzino / La testa gira

I premi della seconda serata dei Music Awards 2026

I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono arrivati.

Artista Premi Achille Lauro Live Platino

Singolo Platino, Perdutamente Anna Live Oro

Album Platino, Million Dollar Babe

Singolo Platino, 2 giorni di fila (feat. Geolier e Sfera Ebbasta) Giorgia Live Oro

Album Oro, G

Premio Speciale SIAE: per i 15 anni de Il mio giorno migliore Il Volo Premio Assoconcerti: per aver saputo rinnovare e diffondere nel mondo la tradizione del bel canto italiano, trasformandolo in un linguaggio capace di unire generazioni e culture diverse, portando il talento italiano nei palcoscenici di ogni continente Eros Ramazzotti Live Platino

Premio Assoconcerti : per 40 anni di carriera, portando la musica italiana nel mondo con voce e stile inconfondibili

: per 40 anni di carriera, portando la musica italiana nel mondo con voce e stile inconfondibili Premio Diamante : per oltre 500.000 biglietti venduti in Europa

: per oltre 500.000 biglietti venduti in Europa Album Oro, Una Storia Importante Elisa Live Oro Irama Album Platino, Antologia della vita e della morte Geolier Album Multiplatino, Tutto è possibile

Premio Diamante Live

Singolo Platino, Canzone d’amore

Singolo Platino, Bad bad bad (con Shiva)

Singolo Platino, Fotografia

Singolo Platino, 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna) Madame Album Oro, Disincanto Tommaso Paradiso Premio EarOne: artista italiano più ascoltato in radio Negramaro Live Oro Sal Da Vinci Singolo Platino, Per sempre sì

Premio Speciale SIAE: per il primo deposito a Il sole scalderà del 1990 Enrico Brignano Premio Live Shiva Album Multiplatino, Vangelo

Singolo Platino, Bad bad bad (con Geolier)

Live Oro The Kolors Premio EarOne : per il record di singoli consecutivi al primo posto EarOne negli ultimi 10 anni (Karma, Italodisco, Un ragazzo una ragazza, Pronto come si va, Rolling Stones, Tu con chi fai l’amore)

: per il record di singoli consecutivi al primo posto EarOne negli ultimi 10 anni (Karma, Italodisco, Un ragazzo una ragazza, Pronto come si va, Rolling Stones, Tu con chi fai l’amore) Premio BYD Tonypitony Premio Live Oro Sayf Singolo Platino, Tu mi piaci tanto

Album Oro, Santissimo Vanessa Incontrada Premio Speciale BYD: per aver condotto 17 edizioni su 20 Pooh Premio Live Oro Fred De Palma Singolo Platino, La testa gira (con Anitta ed Emis Killa)

Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026

I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.

Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.

La scaletta di venerdì, con tutti gli artisti e i premi della prima serata, resta consultabile qui. Alla vigilia avevamo raccontato come è nata la manifestazione e i vent’anni che l’Arena festeggia quest’anno.

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency