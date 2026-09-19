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BYD Music Awards 2026, la scaletta, l’ordine di uscita e i premi della seconda serata all’Arena di Verona

Aggiornamenti in diretta dalle 21:30 su Rai1: chi canta, cosa canta e chi ritira il premio.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla seconda serata dei Music Awards 2026 all'Arena di Verona
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I BYD Music Awards si sono chiusi sabato 19 settembre 2026 con la seconda e ultima serata, andata in onda dall’Arena di Verona su Rai1 dalle 21:30, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Qui sotto l’ordine di uscita completo e tutti i premi assegnati.

Nella prima serata erano stati premiati ventisei artisti, dal BYD Music Award Live di Marco Mengoni al premio per l’album di Nayt. Nella seconda ne sono stati premiati venti, sempre sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE.

Music Awards 2026: data, orario e dove vedere la seconda serata

Informazione Dettaglio
Evento BYD Music Awards 2026, seconda serata
Data Sabato 19 settembre 2026
Orario 21:30, dopo Affari tuoi
Dove Rai1, in diretta
Location Arena di Verona
Conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada
Radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana
Produzione FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time

I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?

La serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona. Nella prima serata alcuni blocchi erano registrati e sono passati dopo il Tg1, nella seconda parte della trasmissione.

Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda serata

Ecco l’ordine di uscita completo della seconda serata, con il brano eseguito da ogni artista.

Artista Brano
Achille Lauro Incoscienti giovani
Anna White Girl Wasted
Giorgia Medley: Golpe / Siamo l’eccezione / Il mio giorno migliore
Il Volo Now We Are Free (colonna sonora de Il Gladiatore)
Elisa Medley: Anche fragile / Stay / Luce (Tramonti a nord est)
Elisa Kintsugi
Irama Medley: Galassie / Lentamente
Geolier feat. Achille Lauro Per noi
Geolier 081
Madame Quanto forte ti pensavo
Madame Volevo capire
Tommaso Paradiso I romantici
Negramaro La prima volta
Annalisa con Madame Amica
Sal Da Vinci Medley: Rossetto e caffè / Per sempre sì
Enrico Brignano Ospite comico
Shiva Dio esiste
Shiva con Anna Obsessed
Shiva Bad bad bad
The Kolors Medley: Rolling Stones / Un ragazzo una ragazza / Tu con chi fai l’amore / Italodisco
Sayf Medley: Buona domenica / Tu mi piaci tanto
Pooh Pensiero
Pooh Chi fermerà la musica
Fiorella Mannoia Intervento su Una Nessuna Centomila, evento del 21 settembre: raccolti 450.000 euro per 9 centri antiviolenza
Fred De Palma Medley: Ragazzino / La testa gira

I premi della seconda serata dei Music Awards 2026

I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono arrivati.

Artista Premi
Achille Lauro
  • Live Platino
  • Singolo Platino, Perdutamente
Anna
  • Live Oro
  • Album Platino, Million Dollar Babe
  • Singolo Platino, 2 giorni di fila (feat. Geolier e Sfera Ebbasta)
Giorgia
  • Live Oro
  • Album Oro, G
  • Premio Speciale SIAE: per i 15 anni de Il mio giorno migliore
Il Volo Premio Assoconcerti: per aver saputo rinnovare e diffondere nel mondo la tradizione del bel canto italiano, trasformandolo in un linguaggio capace di unire generazioni e culture diverse, portando il talento italiano nei palcoscenici di ogni continente
Eros Ramazzotti
  • Live Platino
  • Premio Assoconcerti: per 40 anni di carriera, portando la musica italiana nel mondo con voce e stile inconfondibili
  • Premio Diamante: per oltre 500.000 biglietti venduti in Europa
  • Album Oro, Una Storia Importante
Elisa Live Oro
Irama Album Platino, Antologia della vita e della morte
Geolier
  • Album Multiplatino, Tutto è possibile
  • Premio Diamante Live
  • Singolo Platino, Canzone d’amore
  • Singolo Platino, Bad bad bad (con Shiva)
  • Singolo Platino, Fotografia
  • Singolo Platino, 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna)
Madame Album Oro, Disincanto
Tommaso Paradiso Premio EarOne: artista italiano più ascoltato in radio
Negramaro Live Oro
Sal Da Vinci
  • Singolo Platino, Per sempre sì
  • Premio Speciale SIAE: per il primo deposito a Il sole scalderà del 1990
Enrico Brignano Premio Live
Shiva
  • Album Multiplatino, Vangelo
  • Singolo Platino, Bad bad bad (con Geolier)
  • Live Oro
The Kolors
  • Premio EarOne: per il record di singoli consecutivi al primo posto EarOne negli ultimi 10 anni (Karma, Italodisco, Un ragazzo una ragazza, Pronto come si va, Rolling Stones, Tu con chi fai l’amore)
  • Premio BYD
Tonypitony Premio Live Oro
Sayf
  • Singolo Platino, Tu mi piaci tanto
  • Album Oro, Santissimo
Vanessa Incontrada Premio Speciale BYD: per aver condotto 17 edizioni su 20
Pooh Premio Live Oro
Fred De Palma Singolo Platino, La testa gira (con Anitta ed Emis Killa)

Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026

I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.

Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.

La scaletta di venerdì, con tutti gli artisti e i premi della prima serata, resta consultabile qui. Alla vigilia avevamo raccontato come è nata la manifestazione e i vent’anni che l’Arena festeggia quest’anno.

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency

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