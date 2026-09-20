I BYD Music Awards hanno assegnato 71 riconoscimenti nelle due serate all’Arena di Verona, andate in onda su Rai1 il 18 e il 19 settembre 2026. Trentotto sono premi discografici, album e singoli certificati FIMI/NIQ, gli altri vanno ai live e ai premi speciali.
Geolier è l’artista più premiato delle due serate, con sei riconoscimenti: l’album multiplatino Tutto è possibile, il Diamante per i live e il platino per Canzone d’amore, Fotografia, 2 giorni di fila e Bad bad bad.
Eros Ramazzotti ne ha quattro, fra disco, tour e carriera. Shiva tre: il Live Oro, il multiplatino per l’album Vangelo e il platino per Bad bad bad, il singolo inciso con Geolier.
Warner Music raccoglie diciotto dei trentacinque premi discografici, più della metà, e quattordici portano il marchio di Atlantic Records. Sony ne conta undici mentre Universal si ferma a cinque. Un riconoscimento per BMG.
I premi discografici dei Music Awards 2026
Album
|Artista
|Album
|Premio
|Etichetta
|Anna
|Million Dollar Babe
|Platino
|EMI Records/Universal Music Italia
|Annalisa
|Ma io sono fuoco
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Bresh
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Multiplatino
|Epic/Sony Music Italy
|Emis Killa
|Musica triste
|Oro
|Epic/Sony Music Italy
|Eros Ramazzotti
|Una storia importante
|Oro
|Friends & Partners/Sony Music Italy
|Fulminacci
|Calcinacci
|Oro
|Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy
|Geolier
|Tutto è possibile
|Multiplatino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Giorgia
|G
|Oro
|Epic/Sony Music Italy
|Irama
|Antologia della vita e della morte
|Platino
|Warner Records Italy/Warner Music Italy
|Juli
|Solito cinema
|Oro
|Epic/Sony Music Italy
|Kid Yugi
|Anche gli eroi muoiono
|Multiplatino
|EMI Records/Universal Music Italia
|Madame
|Disincanto
|Oro
|Sugar/Universal Music Italia
|Nayt
|Io individuo
|Oro
|Culturale/Columbia/Sony Music Italy
|Olly e Juli
|Tutta vita (sempre)
|Multiplatino
|Epic/Sony Music Italy
|Paky
|Gloria
|Oro
|Glory/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Papa V con Night Skinny
|Latte in polvere
|Oro
|Unikal e Digital Sound2000/Columbia/Sony Music Italy
|Samurai Jay
|Amatore
|Oro
|Island Records/Universal Music Italia
|Sarah Toscano
|Met Gala
|Oro
|Warner Records Italy/Warner Music Italy
|Sayf
|Santissimo
|Oro
|La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Serena Brancale
|Sacro
|Oro
|Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Shiva
|Vangelo
|Multiplatino
|Milano Ovest/Sony Music Italy
|Tedua
|RYAN TED
|Oro
|Kurama/Epic/Sony Music Italy
Singoli
|Artista
|Singolo
|Premio
|Etichetta
|Achille Lauro
|Perdutamente
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Annalisa
|Esibizionista
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Ditonellapiaga
|Che fastidio!
|Platino
|Dischi Belli/BMG Rights Management Italy
|Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa
|La testa gira
|Platino
|Hydea e Mz/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Fulminacci
|Stupida sfortuna
|Platino
|Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy
|Geolier
|Canzone d’amore
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Geolier
|Fotografia
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Geolier con Sfera Ebbasta e Anna
|2 giorni di fila
|Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|Platino
|Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Samurai Jay con Vito Salamanca
|Ossessione
|Multiplatino
|Island Records/Universal Music Italia
|Sayf
|Tu mi piaci tanto
|Platino
|La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Serena Brancale con Levante e Delia
|Al mio paese
|Platino
|Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Shiva con Geolier
|Bad bad bad
|Platino
|Milano Ovest/Sony Music Italy
I premi speciali dei Music Awards 2026
I premi speciali li assegnano FIMI, SIAE, Assoconcerti ed EarOne. Carlo Conti ritira quello FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, Vanessa Incontrada quello BYD per diciassette edizioni condotte su venti.
|Artista
|Premio
|Etichetta
|Biagio Antonacci
|Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita
|Epic/Sony Music Italy
|Carlo Conti
|Premio Speciale FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, consegnato dal consigliere delegato Enzo Mazza
|Emma
|Premio Speciale per il singolo L’amore non mi basta
|Island Records/Universal Music Italia
|Eros Ramazzotti
|Premio Assoconcerti per i quarant’anni di carriera
|Friends & Partners/Sony Music Italy
|Giorgia
|Premio Speciale SIAE per i quindici anni de Il mio giorno migliore
|Epic/Sony Music Italy
|Il Volo
|Premio Assoconcerti per aver diffuso nel mondo la tradizione del bel canto italiano
|Masterworks/Sony Music Italy
|Marco Mengoni
|Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia
|Epic/Sony Music Italy
|Olly
|Premio EarOne per Questa domenica, brano italiano più ascoltato in radio
|Epic/Sony Music Italy
|Sal Da Vinci
|Premio Speciale SIAE per il primo deposito, Il sole scalderà del 1990
|Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|The Kolors
|Premio BYD
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|The Kolors
|Premio EarOne per i singoli consecutivi al primo posto nella classifica radio
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Tommaso Paradiso
|Premio EarOne, artista italiano più ascoltato in radio
|The Sold Out Music/Columbia/Sony Music Italy
|Vanessa Incontrada
|Premio Speciale BYD per diciassette edizioni condotte su venti
I premi per i live dei Music Awards 2026
I premi per i live seguono le presenze certificate dalla SIAE: Oro sopra le 100mila, Platino sopra le 200mila, Diamante sopra le 300mila. Il Live Diamante va a Max Pezzali, Olly e Geolier.
|Artista
|Premio
|Etichetta
|Achille Lauro
|BYD Music Award Live Platino
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Anna
|BYD Music Award Live Oro
|EMI Records/Universal Music Italia
|Annalisa
|BYD Music Award Live
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Notre Dame de Paris
|BYD Music Award Live Teatro
|Coez
|BYD Music Award Live
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Elisa
|BYD Music Award Live Oro
|Island Records/Universal Music Italia
|Enrico Brignano
|BYD Music Award Live
|Eros Ramazzotti
|BYD Music Award Live Platino
|Friends & Partners/Sony Music Italy
|Eros Ramazzotti
|Premio Diamante per oltre 500mila biglietti in Europa
|Friends & Partners/Sony Music Italy
|Geolier
|BYD Music Award Live Diamante
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Gigi D’Alessio
|BYD Music Award Live
|GGD Edizioni/Columbia/Sony Music Italy
|Giorgia
|BYD Music Award Live Oro
|Epic/Sony Music Italy
|Giorgio Panariello
|BYD Music Award Live Teatro
|Marco Mengoni
|BYD Music Award Live
|Epic/Sony Music Italy
|Max Pezzali
|BYD Music Award Live Diamante
|Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
|Negramaro
|BYD Music Award Live Oro
|Sugar/Universal Music Italia
|Olly
|BYD Music Award Live Diamante
|Epic/Sony Music Italy
|Pooh
|BYD Music Award Live Oro
|Tamata/Warner Music Italy
|Shiva
|BYD Music Award Live Oro
|Milano Ovest/Sony Music Italy
|Tonypitony
|BYD Music Award Live Oro
|Indipendente
I premi divisi per Label ed etichette
Atlantic Records Italy porta a casa ben quattordici dei trentacinque premi discografici, più del doppio della seconda classificata, Epic. Warner Records Italy ne conta quattro, mentre Columbia, EMI Records, Island Records e Milano Ovest ne hanno due a testa.
|Etichetta
|Premi
|Atlantic Records Italy
|14
|Epic
|6
|Warner Records Italy
|4
|Columbia
|2
|EMI Records
|2
|Island Records
|2
|Milano Ovest
|2
|BMG Rights Management Italy
|1
|Friends & Partners
|1
|Sugar
|1
Il conteggio per gruppo
|Gruppo
|Premi
|Warner
|18
|Sony
|11
|Universal
|5
|BMG
|1
Il totale con i live e gli speciali
Contando anche i premi live e quelli speciali, gli artisti di Warner salgono a 27 riconoscimenti, quelli di Sony a 25 e quelli di Universal a 9. Gli artisti di BMG restano a uno, e Tonypitony è l’unico indipendente premiato.
Cinque riconoscimenti sono premi extra discografia: il Live Teatro al cast di Notre Dame de Paris e a Giorgio Panariello, il Live a Enrico Brignano, gli speciali a Carlo Conti e a Vanessa Incontrada.
Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency