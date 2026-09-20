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BYD Music Awards 2026, tutti i vincitori e i premi delle due serate con le etichette di ogni artista

Geolier chiude con sei riconoscimenti, Atlantic traina Warner Music a diciotto premi discografici su trentacinqu

Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla seconda serata dei Music Awards 2026 all'Arena di Verona
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I BYD Music Awards hanno assegnato 71 riconoscimenti nelle due serate all’Arena di Verona, andate in onda su Rai1 il 18 e il 19 settembre 2026. Trentotto sono premi discografici, album e singoli certificati FIMI/NIQ, gli altri vanno ai live e ai premi speciali.

Geolier è l’artista più premiato delle due serate, con sei riconoscimenti: l’album multiplatino Tutto è possibile, il Diamante per i live e il platino per Canzone d’amore, Fotografia, 2 giorni di fila e Bad bad bad.

Eros Ramazzotti ne ha quattro, fra disco, tour e carriera. Shiva tre: il Live Oro, il multiplatino per l’album Vangelo e il platino per Bad bad bad, il singolo inciso con Geolier.

Warner Music raccoglie diciotto dei trentacinque premi discografici, più della metà, e quattordici portano il marchio di Atlantic Records. Sony ne conta undici mentre Universal si ferma a cinque. Un riconoscimento per BMG.

I premi discografici dei Music Awards 2026

Album

Artista Album Premio Etichetta
Anna Million Dollar Babe Platino EMI Records/Universal Music Italia
Annalisa Ma io sono fuoco Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Bresh Mediterraneo (dopo il mare) Multiplatino Epic/Sony Music Italy
Emis Killa Musica triste Oro Epic/Sony Music Italy
Eros Ramazzotti Una storia importante Oro Friends & Partners/Sony Music Italy
Fulminacci Calcinacci Oro Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy
Geolier Tutto è possibile Multiplatino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Giorgia G Oro Epic/Sony Music Italy
Irama Antologia della vita e della morte Platino Warner Records Italy/Warner Music Italy
Juli Solito cinema Oro Epic/Sony Music Italy
Kid Yugi Anche gli eroi muoiono Multiplatino EMI Records/Universal Music Italia
Madame Disincanto Oro Sugar/Universal Music Italia
Nayt Io individuo Oro Culturale/Columbia/Sony Music Italy
Olly e Juli Tutta vita (sempre) Multiplatino Epic/Sony Music Italy
Paky Gloria Oro Glory/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Papa V con Night Skinny Latte in polvere Oro Unikal e Digital Sound2000/Columbia/Sony Music Italy
Samurai Jay Amatore Oro Island Records/Universal Music Italia
Sarah Toscano Met Gala Oro Warner Records Italy/Warner Music Italy
Sayf Santissimo Oro La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Serena Brancale Sacro Oro Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Shiva Vangelo Multiplatino Milano Ovest/Sony Music Italy
Tedua RYAN TED Oro Kurama/Epic/Sony Music Italy

Singoli

Artista Singolo Premio Etichetta
Achille Lauro Perdutamente Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Annalisa Esibizionista Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Ditonellapiaga Che fastidio! Platino Dischi Belli/BMG Rights Management Italy
Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa La testa gira Platino Hydea e Mz/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Fulminacci Stupida sfortuna Platino Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy
Geolier Canzone d’amore Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Geolier Fotografia Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Geolier con Sfera Ebbasta e Anna 2 giorni di fila Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Sal Da Vinci Per sempre sì Platino Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Samurai Jay con Vito Salamanca Ossessione Multiplatino Island Records/Universal Music Italia
Sayf Tu mi piaci tanto Platino La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Serena Brancale con Levante e Delia Al mio paese Platino Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Shiva con Geolier Bad bad bad Platino Milano Ovest/Sony Music Italy

I premi speciali dei Music Awards 2026

I premi speciali li assegnano FIMI, SIAE, Assoconcerti ed EarOne. Carlo Conti ritira quello FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, Vanessa Incontrada quello BYD per diciassette edizioni condotte su venti.

Artista Premio Etichetta
Biagio Antonacci Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita Epic/Sony Music Italy
Carlo Conti Premio Speciale FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, consegnato dal consigliere delegato Enzo Mazza
Emma Premio Speciale per il singolo L’amore non mi basta Island Records/Universal Music Italia
Eros Ramazzotti Premio Assoconcerti per i quarant’anni di carriera Friends & Partners/Sony Music Italy
Giorgia Premio Speciale SIAE per i quindici anni de Il mio giorno migliore Epic/Sony Music Italy
Il Volo Premio Assoconcerti per aver diffuso nel mondo la tradizione del bel canto italiano Masterworks/Sony Music Italy
Marco Mengoni Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia Epic/Sony Music Italy
Olly Premio EarOne per Questa domenica, brano italiano più ascoltato in radio Epic/Sony Music Italy
Sal Da Vinci Premio Speciale SIAE per il primo deposito, Il sole scalderà del 1990 Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
The Kolors Premio BYD Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
The Kolors Premio EarOne per i singoli consecutivi al primo posto nella classifica radio Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Tommaso Paradiso Premio EarOne, artista italiano più ascoltato in radio The Sold Out Music/Columbia/Sony Music Italy
Vanessa Incontrada Premio Speciale BYD per diciassette edizioni condotte su venti

I premi per i live dei Music Awards 2026

I premi per i live seguono le presenze certificate dalla SIAE: Oro sopra le 100mila, Platino sopra le 200mila, Diamante sopra le 300mila. Il Live Diamante va a Max Pezzali, Olly e Geolier.

Artista Premio Etichetta
Achille Lauro BYD Music Award Live Platino Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Anna BYD Music Award Live Oro EMI Records/Universal Music Italia
Annalisa BYD Music Award Live Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Notre Dame de Paris BYD Music Award Live Teatro
Coez BYD Music Award Live Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Elisa BYD Music Award Live Oro Island Records/Universal Music Italia
Enrico Brignano BYD Music Award Live
Eros Ramazzotti BYD Music Award Live Platino Friends & Partners/Sony Music Italy
Eros Ramazzotti Premio Diamante per oltre 500mila biglietti in Europa Friends & Partners/Sony Music Italy
Geolier BYD Music Award Live Diamante Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Gigi D’Alessio BYD Music Award Live GGD Edizioni/Columbia/Sony Music Italy
Giorgia BYD Music Award Live Oro Epic/Sony Music Italy
Giorgio Panariello BYD Music Award Live Teatro
Marco Mengoni BYD Music Award Live Epic/Sony Music Italy
Max Pezzali BYD Music Award Live Diamante Atlantic Records Italy/Warner Music Italy
Negramaro BYD Music Award Live Oro Sugar/Universal Music Italia
Olly BYD Music Award Live Diamante Epic/Sony Music Italy
Pooh BYD Music Award Live Oro Tamata/Warner Music Italy
Shiva BYD Music Award Live Oro Milano Ovest/Sony Music Italy
Tonypitony BYD Music Award Live Oro Indipendente

I premi divisi per Label ed etichette

Atlantic Records Italy porta a casa ben quattordici dei trentacinque premi discografici, più del doppio della seconda classificata, Epic. Warner Records Italy ne conta quattro, mentre Columbia, EMI Records, Island Records e Milano Ovest ne hanno due a testa.

Etichetta Premi
Atlantic Records Italy 14
Epic 6
Warner Records Italy 4
Columbia 2
EMI Records 2
Island Records 2
Milano Ovest 2
BMG Rights Management Italy 1
Friends & Partners 1
Sugar 1

Il conteggio per gruppo

Gruppo Premi
Warner 18
Sony 11
Universal 5
BMG 1

Il totale con i live e gli speciali

Contando anche i premi live e quelli speciali, gli artisti di Warner salgono a 27 riconoscimenti, quelli di Sony a 25 e quelli di Universal a 9. Gli artisti di BMG restano a uno, e Tonypitony è l’unico indipendente premiato.

Cinque riconoscimenti sono premi extra discografia: il Live Teatro al cast di Notre Dame de Paris e a Giorgio Panariello, il Live a Enrico Brignano, gli speciali a Carlo Conti e a Vanessa Incontrada.

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency

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