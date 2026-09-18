Gli album più venduti in Italia dal 11 al 17 settembre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 38, restano guidati da Tutto è possibile di Geolier, primo per la quinta settimana di fila. Nei singoli il trono cambia: debutta al numero uno Per noi, il duetto tra Geolier e Achille Lauro.

A una settimana dal debutto alla numero 5, Vita morte miracoli di J-Ax esce del tutto dalla Top 100 album: dalla Top 5 a fuori classifica in sette giorni.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier resta primo con Tutto è possibile per la quinta settimana di fila. Alle sue spalle la Top 4 non cambia: secondo Shiva con Vangelo, terzo Bresh che sale con Mediterraneo (dopo il mare), quarto Olly che scende con Tutta vita (sempre).

Il ritorno della settimana è di Marracash e Guè: Santeria risale dalla 35 alla 5, e Marra/Guè, la raccolta delle loro collaborazioni uscita per i dieci anni dell’album, debutta al 12. Il traino sono i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro.

# Titolo Artista Variazione 1 Tutto è possibile Geolier = 2 Vangelo Shiva = 3 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▲ 1 4 Tutta vita (sempre) Olly ▼ 1 5 Santeria Marracash e Guè ▲ 30 6 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 2 7 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▲ 3 8 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▼ 2 9 La bellavita Artie 5ive = 10 Million Dollar Babe ANNA ▼ 3 11 Comuni immortali Achille Lauro = 12 Marra/Guè Marracash e Guè NEW 13 Amatore Samurai Jay ▼ 1 14 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 1 15 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 1 16 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 1 17 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▲ 34 18 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 2 19 Papercuts Linkin Park ▲ 3 20 Persona Marracash ▲ 8 21 Per soldi e per amore Ernia ▼ 2 22 Santissimo Sayf ▼ 4 23 Locura Lazza = 24 Famoso Sfera Ebbasta = 25 Rockstar Sfera Ebbasta ▲ 2 26 Twenty One Hugel ▼ 11 27 Gli anni 883 ▼ 6 28 Disincanto Madame ▼ 3 29 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▲ 3 30 X2VR Sfera Ebbasta = 31 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 5 32 Milano Demons Reloaded Shiva ▼ 3 33 20 Capo Plaza = 34 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 3 35 Il mio lato peggiore Luchè ▲ 9 36 Umile (Deluxe) Tony Boy ▲ 4 37 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 3 38 Sirio Lazza ▲ 4 39 Vera Baddie ANNA ▼ 2 40 Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson ▲ 3 41 Calcinacci Fulminacci ▼ 3 42 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 3 43 La cura, in nome di Miria 22Simba ▲ 32 44 Petal Ariana Grande ▼ 24 45 Faccio un casino Coez ▲ 9 46 SACRO Serena Brancale ▼ 10 47 New Year’s Eve Party David Guetta ▼ 6 48 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 11 49 Antologia della vita e della morte Irama ▲ 11 50 Il coraggio dei bambini (Atto II) Geolier ▲ 7

Il documentario sugli Oasis vale trentaquattro posizioni a Morning Glory

(What’s the Story) Morning Glory? risale dalla 51 alla 17 dopo l’uscita nei cinema italiani, il 9 settembre, del documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia il 5 settembre. Lo stesso effetto tocca i singoli, con Wonderwall e Don’t Look Back in Anger.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Per noi, il duetto tra Geolier e Achille Lauro, debutta dritto al numero uno e supera La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, che scende in quarta posizione. Sottogonna di Blanco, new entry più alta della settimana scorsa, risale ventisei posizioni fino al secondo posto.

# Titolo Artista Variazione 1 Per noi Geolier feat. Achille Lauro NEW 2 Sottogonna Blanco ▲ 26 3 Canzone d’amore Geolier ▼ 1 4 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 3 5 Da Dio Bresh = 6 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 3 7 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3 8 Swag Music Artie 5ive ▼ 1 9 Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel e Ultra Naté ▼ 3 10 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 2 11 Bad Bad Bad Shiva e Geolier = 12 Casini Marracash e Guè ▲ 45 13 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▲ 7 14 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 2 15 Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia ▼ 5 16 White Girl Wasted ANNA ▼ 3 17 Bugie Shiva ▼ 8 18 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3 19 La graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▼ 5 20 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 3 21 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▼ 3 22 Boss Dipinto e Fresh Beatz ▲ 2 23 Romantica Ultimo ▼ 1 24 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▼ 3 25 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▼ 2 26 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 10 27 Jamaican (Bam Bam) Hugel e Solto (Fr) ▼ 8 28 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 9 29 L’amore non mi basta Emma ▼ 3 30 Wonderwall Oasis ▲ 12 31 Davverodavvero Artie 5ive ▼ 2 32 Amor Achille Lauro ▲ 2 33 Balorda nostalgia Olly ▲ 3 34 Obsessed Shiva e ANNA ▼ 7 35 Genova e Napoli Alfa e Gigi D’Alessio ▲ 15 36 Ogni male Capo Plaza ▼ 4 37 Partenope Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors ▼ 12 38 Training Season Dua Lipa ▲ 6 39 Arcobaleno Geolier feat. Anuel AA ▲ 15 40 Stelle Geolier ▲ 20 41 Mayday Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta ▼ 3 42 Players Club ’26 Night Skinny feat. Lubi, Over Lapa, Flaco G, G.Mineiro, 18K, Macello, Enny P e Alkhazar NEW 43 Ordinary Alex Warren ▼ 2 44 Maladie Mauvais Djo ▼ 11 45 Provinciali 22Simba NEW 46 Tu mi piaci tanto Sayf ▼ 15 47 Beauty and a Beat Justin Bieber feat. Nicki Minaj ▼ 17 48 Volevo capire Madame e Marracash ▼ 3 49 Baile Inolvidable Bad Bunny ▼ 3 50 Cabana Irama ▼ 3

Casini di Marracash e Guè sale di quarantacinque posizioni verso la Top 10

Casini, il singolo pubblicato il 9 settembre per i dieci anni di Santeria, risale dalla 57 alla 12: è il balzo più ampio della settimana nei singoli, recensito nelle pagelle dell’11 settembre.

Oltre la posizione 50 debuttano Morire è niente di Silent Bob e Sick Budd, Bby Wow di Karol G con Judeline e Rusowsky, e Che bella vita di Ariete con Angelina Mango.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Il fisico premia gli anniversari: primo Marra/Guè, secondo Santeria nella ristampa per i dieci anni. Entrambi arrivano per i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro, raccontati nella recensione con la scaletta completa.

# Titolo Artista Variazione 1 Marra/Guè Marracash e Guè NEW 2 Santeria Marracash e Guè NEW 3 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▲ 1 4 Fenice Izi NEW 5 This & That Stray Kids ▼ 2 6 Pizzicato Izi NEW 7 Bad Michael Jackson ▲ 5 8 Sincero! Rareș NEW 9 The Sin: Bliss Enhypen ▼ 1 10 Petal Ariana Grande ▼ 3 11 17 re (40th Anniversary Edition) Litfiba NEW 12 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 4 13 Arirang BTS ▲ 1 14 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 1 15 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 2 16 In viaggio 1994/1998 C.S.I. ▼ 7 17 Foreign Tongues The Rolling Stones ▲ 3 18 AM Arctic Monkeys NEW 19 Il giorno che aspettavo Ultimo NEW 20 Confessions II Madonna NEW

Izi e Michael Jackson hanno due album a testa nella Top 20 del fisico

Izi entra con Fenice alla 4 e Pizzicato alla 6. Michael Jackson ne ha due in Top 10: Thriller (40th Anniversary Edition) sale alla 3 e Bad guadagna cinque posizioni fino alla 7, mentre la colonna sonora Michael: Songs from the Motion Picture è alla 40 fra gli album. C’è anche Il giorno che aspettavo di Ultimo, alla 19.

Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 38, dove Marracash e Guè debuttano al numero 7 con Casini.

Le puntate precedenti: settimana 37 · settimana 36 · settimana 35 · settimana 34 · settimana 33