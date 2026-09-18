Gli album più venduti in Italia dal 11 al 17 settembre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 38, restano guidati da Tutto è possibile di Geolier, primo per la quinta settimana di fila. Nei singoli il trono cambia: debutta al numero uno Per noi, il duetto tra Geolier e Achille Lauro.
A una settimana dal debutto alla numero 5, Vita morte miracoli di J-Ax esce del tutto dalla Top 100 album: dalla Top 5 a fuori classifica in sette giorni.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Geolier resta primo con Tutto è possibile per la quinta settimana di fila. Alle sue spalle la Top 4 non cambia: secondo Shiva con Vangelo, terzo Bresh che sale con Mediterraneo (dopo il mare), quarto Olly che scende con Tutta vita (sempre).
Il ritorno della settimana è di Marracash e Guè: Santeria risale dalla 35 alla 5, e Marra/Guè, la raccolta delle loro collaborazioni uscita per i dieci anni dell’album, debutta al 12. Il traino sono i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Tutto è possibile
|Geolier
|=
|2
|Vangelo
|Shiva
|=
|3
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▲ 1
|4
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▼ 1
|5
|Santeria
|Marracash e Guè
|▲ 30
|6
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 2
|7
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▲ 3
|8
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|▼ 2
|9
|La bellavita
|Artie 5ive
|=
|10
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 3
|11
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|=
|12
|Marra/Guè
|Marracash e Guè
|NEW
|13
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 1
|14
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▼ 1
|15
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 1
|16
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▲ 1
|17
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▲ 34
|18
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▼ 2
|19
|Papercuts
|Linkin Park
|▲ 3
|20
|Persona
|Marracash
|▲ 8
|21
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 2
|22
|Santissimo
|Sayf
|▼ 4
|23
|Locura
|Lazza
|=
|24
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|=
|25
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▲ 2
|26
|Twenty One
|Hugel
|▼ 11
|27
|Gli anni
|883
|▼ 6
|28
|Disincanto
|Madame
|▼ 3
|29
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▲ 3
|30
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|=
|31
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▼ 5
|32
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▼ 3
|33
|20
|Capo Plaza
|=
|34
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▼ 3
|35
|Il mio lato peggiore
|Luchè
|▲ 9
|36
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▲ 4
|37
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 3
|38
|Sirio
|Lazza
|▲ 4
|39
|Vera Baddie
|ANNA
|▼ 2
|40
|Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.)
|Michael Jackson
|▲ 3
|41
|Calcinacci
|Fulminacci
|▼ 3
|42
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 3
|43
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▲ 32
|44
|Petal
|Ariana Grande
|▼ 24
|45
|Faccio un casino
|Coez
|▲ 9
|46
|SACRO
|Serena Brancale
|▼ 10
|47
|New Year’s Eve Party
|David Guetta
|▼ 6
|48
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▲ 11
|49
|Antologia della vita e della morte
|Irama
|▲ 11
|50
|Il coraggio dei bambini (Atto II)
|Geolier
|▲ 7
Il documentario sugli Oasis vale trentaquattro posizioni a Morning Glory
(What’s the Story) Morning Glory? risale dalla 51 alla 17 dopo l’uscita nei cinema italiani, il 9 settembre, del documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia il 5 settembre. Lo stesso effetto tocca i singoli, con Wonderwall e Don’t Look Back in Anger.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Per noi, il duetto tra Geolier e Achille Lauro, debutta dritto al numero uno e supera La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, che scende in quarta posizione. Sottogonna di Blanco, new entry più alta della settimana scorsa, risale ventisei posizioni fino al secondo posto.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|NEW
|2
|Sottogonna
|Blanco
|▲ 26
|3
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 1
|4
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▼ 3
|5
|Da Dio
|Bresh
|=
|6
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 3
|7
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 3
|8
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 1
|9
|Movin’ to the Sun
|Hugel, Imael Angel e Ultra Naté
|▼ 3
|10
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 2
|11
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|=
|12
|Casini
|Marracash e Guè
|▲ 45
|13
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▲ 7
|14
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 2
|15
|Al mio paese
|Serena Brancale, Levante e Delia
|▼ 5
|16
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 3
|17
|Bugie
|Shiva
|▼ 8
|18
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 3
|19
|La graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▼ 5
|20
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 3
|21
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▼ 3
|22
|Boss
|Dipinto e Fresh Beatz
|▲ 2
|23
|Romantica
|Ultimo
|▼ 1
|24
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▼ 3
|25
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▼ 2
|26
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▼ 10
|27
|Jamaican (Bam Bam)
|Hugel e Solto (Fr)
|▼ 8
|28
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲ 9
|29
|L’amore non mi basta
|Emma
|▼ 3
|30
|Wonderwall
|Oasis
|▲ 12
|31
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼ 2
|32
|Amor
|Achille Lauro
|▲ 2
|33
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 3
|34
|Obsessed
|Shiva e ANNA
|▼ 7
|35
|Genova e Napoli
|Alfa e Gigi D’Alessio
|▲ 15
|36
|Ogni male
|Capo Plaza
|▼ 4
|37
|Partenope
|Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors
|▼ 12
|38
|Training Season
|Dua Lipa
|▲ 6
|39
|Arcobaleno
|Geolier feat. Anuel AA
|▲ 15
|40
|Stelle
|Geolier
|▲ 20
|41
|Mayday
|Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta
|▼ 3
|42
|Players Club ’26
|Night Skinny feat. Lubi, Over Lapa, Flaco G, G.Mineiro, 18K, Macello, Enny P e Alkhazar
|NEW
|43
|Ordinary
|Alex Warren
|▼ 2
|44
|Maladie
|Mauvais Djo
|▼ 11
|45
|Provinciali
|22Simba
|NEW
|46
|Tu mi piaci tanto
|Sayf
|▼ 15
|47
|Beauty and a Beat
|Justin Bieber feat. Nicki Minaj
|▼ 17
|48
|Volevo capire
|Madame e Marracash
|▼ 3
|49
|Baile Inolvidable
|Bad Bunny
|▼ 3
|50
|Cabana
|Irama
|▼ 3
Casini di Marracash e Guè sale di quarantacinque posizioni verso la Top 10
Casini, il singolo pubblicato il 9 settembre per i dieci anni di Santeria, risale dalla 57 alla 12: è il balzo più ampio della settimana nei singoli, recensito nelle pagelle dell’11 settembre.
Oltre la posizione 50 debuttano Morire è niente di Silent Bob e Sick Budd, Bby Wow di Karol G con Judeline e Rusowsky, e Che bella vita di Ariete con Angelina Mango.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Il fisico premia gli anniversari: primo Marra/Guè, secondo Santeria nella ristampa per i dieci anni. Entrambi arrivano per i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro, raccontati nella recensione con la scaletta completa.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Marra/Guè
|Marracash e Guè
|NEW
|2
|Santeria
|Marracash e Guè
|NEW
|3
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▲ 1
|4
|Fenice
|Izi
|NEW
|5
|This & That
|Stray Kids
|▼ 2
|6
|Pizzicato
|Izi
|NEW
|7
|Bad
|Michael Jackson
|▲ 5
|8
|Sincero!
|Rareș
|NEW
|9
|The Sin: Bliss
|Enhypen
|▼ 1
|10
|Petal
|Ariana Grande
|▼ 3
|11
|17 re (40th Anniversary Edition)
|Litfiba
|NEW
|12
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▲ 4
|13
|Arirang
|BTS
|▲ 1
|14
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 1
|15
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 2
|16
|In viaggio 1994/1998
|C.S.I.
|▼ 7
|17
|Foreign Tongues
|The Rolling Stones
|▲ 3
|18
|AM
|Arctic Monkeys
|NEW
|19
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|NEW
|20
|Confessions II
|Madonna
|NEW
Izi e Michael Jackson hanno due album a testa nella Top 20 del fisico
Izi entra con Fenice alla 4 e Pizzicato alla 6. Michael Jackson ne ha due in Top 10: Thriller (40th Anniversary Edition) sale alla 3 e Bad guadagna cinque posizioni fino alla 7, mentre la colonna sonora Michael: Songs from the Motion Picture è alla 40 fra gli album. C’è anche Il giorno che aspettavo di Ultimo, alla 19.
Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 38, dove Marracash e Guè debuttano al numero 7 con Casini.
Le puntate precedenti: settimana 37 · settimana 36 · settimana 35 · settimana 34 · settimana 33