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Oriana Meo
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Guè, Rudeboy Live 2027: date, biglietti e concerti nei palasport

Sei date a maggio nei palasport: si parte con la data zero di Jesolo, poi Milano, Napoli, Roma, Bari e Firenze

Guè per il Rudeboy Live 2027 nei palasport
Tour di Oriana Meo
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Guè tornerà nei palasport nel 2027 con RUDEBOY LIVE 2027 – Il Guercio nei palasport. Il nuovo tour partirà il 1° maggio da Jesolo con la data zero e proseguirà con altri cinque concerti tra Milano, Napoli, Roma, Bari e Firenze.

Il tour arriva dopo un 2026 che ha visto Guè tornare sul palco insieme a Marracash per i dieci anni di Santeria e lavorare al prossimo progetto discografico, previsto nel 2027 per la sua nuova etichetta Oyster Music.

Guè concerti 2027: le date del Rudeboy Live

RUDEBOY LIVE 2027 prenderà il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo, scelto per la data zero. Nel calendario figurano anche i palasport di Milano e Roma, prima della chiusura prevista il 22 maggio al Mandela Forum di Firenze.

Guè · RUDEBOY LIVE 2027
Data Città Biglietti
1 mag 2027 Jesolo (VE)
Palazzo del Turismo · Data zero		 Biglietti
7 mag 2027 Milano
Unipol Forum		 Biglietti
13 mag 2027 Napoli
Palapartenope		 Biglietti
15 mag 2027 Roma
Palazzo dello Sport		 Biglietti
19 mag 2027 Bari
Palaflorio		 Biglietti
22 mag 2027 Firenze
Mandela Forum		 Biglietti
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Il nuovo tour di Guè nei palasport

Con RUDEBOY LIVE 2027, Guè torna alla dimensione dei palasport con una tournée interamente concentrata nel mese di maggio. La partenza sarà preceduta dalla data zero di Jesolo, mentre il primo appuntamento dopo il debutto sarà il 7 maggio all’Unipol Forum di Milano.

Il tour accompagnerà una nuova fase discografica del rapper. Nel 2027 è infatti prevista l’uscita del suo prossimo album attraverso Oyster Music, la nuova etichetta fondata da Guè.

Il percorso di Guè tra rap e live

Guè arriva al nuovo tour dopo aver dedicato parte del 2026 anche al passato. In particolare, è tornato dal vivo con Marracash per celebrare i dieci anni di Santeria, album pubblicato insieme nel 2016.

RUDEBOY LIVE 2027 riporta invece il focus sul suo percorso solista e sul nuovo progetto discografico, con sei appuntamenti nei palasport italiani già annunciati.

Biglietti e prevendite del Rudeboy Live 2027

Le prevendite per i concerti di Guè saranno aperte online dalle ore 14:00 di venerdì 18 settembre 2026 sui circuiti autorizzati. I biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita fisici dalle ore 11:00 di mercoledì 23 settembre.

Il tour è prodotto da Vivo Concerti. Radio 105 è radio partner ufficiale.

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