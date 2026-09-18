Guè tornerà nei palasport nel 2027 con RUDEBOY LIVE 2027 – Il Guercio nei palasport. Il nuovo tour partirà il 1° maggio da Jesolo con la data zero e proseguirà con altri cinque concerti tra Milano, Napoli, Roma, Bari e Firenze.
Il tour arriva dopo un 2026 che ha visto Guè tornare sul palco insieme a Marracash per i dieci anni di Santeria e lavorare al prossimo progetto discografico, previsto nel 2027 per la sua nuova etichetta Oyster Music.
Guè concerti 2027: le date del Rudeboy Live
RUDEBOY LIVE 2027 prenderà il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo, scelto per la data zero. Nel calendario figurano anche i palasport di Milano e Roma, prima della chiusura prevista il 22 maggio al Mandela Forum di Firenze.
|Data
|Città
|Biglietti
|1 mag 2027
|Jesolo (VE)
Palazzo del Turismo · Data zero
|Biglietti
|7 mag 2027
|Milano
Unipol Forum
|Biglietti
|13 mag 2027
|Napoli
Palapartenope
|Biglietti
|15 mag 2027
|Roma
Palazzo dello Sport
|Biglietti
|19 mag 2027
|Bari
Palaflorio
|Biglietti
|22 mag 2027
|Firenze
Mandela Forum
|Biglietti
Il nuovo tour di Guè nei palasport
Con RUDEBOY LIVE 2027, Guè torna alla dimensione dei palasport con una tournée interamente concentrata nel mese di maggio. La partenza sarà preceduta dalla data zero di Jesolo, mentre il primo appuntamento dopo il debutto sarà il 7 maggio all’Unipol Forum di Milano.
Il tour accompagnerà una nuova fase discografica del rapper. Nel 2027 è infatti prevista l’uscita del suo prossimo album attraverso Oyster Music, la nuova etichetta fondata da Guè.
Il percorso di Guè tra rap e live
Guè arriva al nuovo tour dopo aver dedicato parte del 2026 anche al passato. In particolare, è tornato dal vivo con Marracash per celebrare i dieci anni di Santeria, album pubblicato insieme nel 2016.
RUDEBOY LIVE 2027 riporta invece il focus sul suo percorso solista e sul nuovo progetto discografico, con sei appuntamenti nei palasport italiani già annunciati.
Biglietti e prevendite del Rudeboy Live 2027
Le prevendite per i concerti di Guè saranno aperte online dalle ore 14:00 di venerdì 18 settembre 2026 sui circuiti autorizzati. I biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita fisici dalle ore 11:00 di mercoledì 23 settembre.
Il tour è prodotto da Vivo Concerti. Radio 105 è radio partner ufficiale.