La classifica radio EarOne della settimana 38 del 2026, dall’11 al 17 settembre, cambia numero uno: Peggy Gou e Ayra Starr salgono dal #2 al #1 con Wo, man e tolgono la vetta a Madonna, scesa al #3 con Danceteria dopo una settimana al comando.

La new entry più alta è di Marracash e Guè, che debuttano al #7 con Casini. Subito dietro entra Elisa al #9 con Kintsugi: due debutti in Top 10 nella stessa settimana.

Il salto più lungo è di ALFA e Gigi D’Alessio: GENOVA E NAPOLI passa dal #24 al #8, sedici posizioni in sette giorni. Sayf risale al #2 con Parlar d’amore, che aveva già toccato il primo posto due settimane fa.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 38 2026

In vetta Wo, man alla nona settimana di presenza, con Sayf e Madonna a completare il podio. Tommaso Paradiso resta in Top 5 al #4 con Agitare coca cola.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▲ 1 2 Parlar d’amore Sayf ▲ 3 3 Danceteria Madonna ▼ 2 4 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 1 5 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 1 6 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 3 7 Casini Marracash, Guè NEW 8 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▲ 16 9 Kintsugi Elisa NEW 10 Dedica Ernia ▼ 3 11 Animal KATSEYE ▲ 12 12 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 1 13 Serenamente Juli, Bresh ▲ 9 14 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▼ 8 15 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 11 16 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 8 17 Magnetic THE BAUSA ▲ 3 18 Baby Steps Olivia Dean ▲ 1 19 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 5 20 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 8 21 Qualcosa per te Ligabue = 22 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 6 23 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▲ 5 24 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 9 25 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 15 26 Lose Myself THE BAUSA ▲ 8 27 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 10 28 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 1 29 On My Soul Bruno Mars ▼ 16 30 Bossa Nostra GAIA ▼ 12 31 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro NEW 32 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▼ 7 33 M’AMA NON M’AMA Madame = 34 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▼ 3 35 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 5 36 Still KAROL G, Bruno Mars NEW 37 SUMMER FUNK Francesco Gabbani ▼ 7 38 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 4 39 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 10 40 Cabana Irama ▼ 4 41 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 6 42 Maledetto me Fulminacci ▼ 3 43 Earrings Malcolm Todd ▼ 11 44 detto tra noi Malika Ayane ▲ 1 45 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2 46 Sunshine Jungle ▲ 15 47 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim = 48 Sue Me Audrey Hobert ▲ 2 49 Silver Lines ANOTR, Emily Warren ▲ 6 50 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼ 9

Gli altri due debutti della settimana arrivano più in basso: Geolier e Achille Lauro entrano al #31 con Per noi (feat. Achille Lauro), KAROL G e Bruno Mars al #36 con Still.

Fra le risalite, KATSEYE guadagna dodici posizioni con Animal e arriva al #11, Miley Cyrus ne guadagna undici con Bass Persuades e tocca il #15. Perde invece quindici posizioni Gianna Nannini, dal #10 al #25 con Meraviglioso Errore.

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 38 2026

Nella Top 10 Indipendenti Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 per la terza settimana di fila, e non ci sono debutti. Le prime due posizioni sono ferme, con Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté al #2.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté = 3 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▲ 1 4 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 1 5 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 6 M’AMA NON M’AMA Madame = 7 detto tra noi Malika Ayane ▲ 2 8 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 9 Sunshine Jungle ▲ 5 10 Silver Lines ANOTR, Emily Warren ▲ 3

Sale al #3 GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, che scavalca Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. La risalita più ampia è di Jungle: Sunshine passa dal #14 al #9.