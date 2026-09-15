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Alessandro Genovese
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Festival di Sanremo
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Sanremo 1999, Anna Oxa vince davanti ad Antonella Ruggiero e Mariella Nava

Alex Britti vince tra i Giovani con Oggi sono io che diventerà una cover di Mina negli anni.

Sanremo 1999, Anna Oxa vince davanti ad Antonella Ruggiero e Mariella Nava
Festival di Sanremo di Alessandro Genovese
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Il quarantanovesimo Festival di Sanremo si è chiuso il 27 febbraio 1999 con la vittoria di Anna Oxa con Senza pietà. L’edizione si è svolta dal 23 al 27 febbraio al Teatro Ariston, con la conduzione di Fabio Fazio, affiancato da Laetitia Casta e Renato Dulbecco, e la direzione artistica di Mario Maffucci. Sul podio anche Antonella Ruggiero, seconda con Non ti dimentico (se non ci fossero le nuvole), e Mariella Nava, terza con Così è la vita. Fra i Giovani vince Alex Britti con Oggi sono io, in una categoria che schiera anche Max Gazzè e i Quintorigo.

L’unica certificazione FIMI legata a quell’edizione è arrivata diciotto anni dopo, nel 2017, e riguarda proprio la canzone di Alex Britti.

Sanremo 1999: la classifica finale

I Campioni in gara sono quattordici, tutti finalisti, come i Giovani. La classifica Sanremo 1999 dei Campioni è questa, dal primo al quattordicesimo posto. Il passaggio dei giovani da Nuove Proposte a Big è cambiato più volte nel corso delle edizioni.

Festival di Sanremo 1999 · Classifica finale
Pos. Artista Canzone
Anna Oxa Senza pietà
Antonella Ruggiero Non ti dimentico (se non ci fossero le nuvole)
Mariella Nava Così è la vita
Enzo Gragnaniello e Ornella Vanoni Alberi
Stadio Lo zaino
Al Bano Carrisi Ancora in volo
Marina Rei Un inverno da baciare
Nino D’Angelo Senza giacca e cravatta
Daniele Silvestri Aria
10º Nada Guardami negli occhi
11º Eugenio Finardi Amami Lara
12º Gatto Panceri Dove dov’è
13º Gianluca Grignani Il giorno perfetto
14º Massimo Di Cataldo Come sei bella

I Giovani di Sanremo 1999

Quattordici artisti in gara, tutti all’esordio al Festival. Vince Alex Britti con Oggi sono io, davanti a Filippa Giordano e Leda Battisti. Nella stessa categoria gareggiano Max Gazzè, Arianna, Francesca Chiara, i Soerba, i Quintorigo e Daniele Groff.

Festival di Sanremo 1999 · Giovani
Pos. Artista Canzone
Alex Britti Oggi sono io
Filippa Giordano Un giorno in più
Leda Battisti Un fiume in piena
Arianna C’è che ti amo
Daniele Groff Adesso
Elena Cataneo Nessuno può fermare questo tempo
Francesca Chiara Ti amo che strano
Max Gazzè Una musica può fare
Allegra Puoi fidarti di me
10º Soerba Noi non ci capiamo
11º Quintorigo Rospo
12º Boris Little darling
13º Dr. Livingstone Al centro del mondo
14º Irene Lamedica Quando lei non c’è

I premi di Sanremo 1999

  • Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni: Aria di Daniele Silvestri
  • Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani: Rospo dei Quintorigo
  • Premio alla Carriera: Ornella Vanoni
  • Premio Volare per il miglior testo: Daniele Silvestri per Aria
  • Premio Volare per la miglior musica: Mariella Nava per Così è la vita e Roberto Colombo e Antonella Ruggiero per Non ti dimentico (se non ci fossero le nuvole)
  • Premio Volare per il miglior arrangiamento: Quintorigo per Rospo

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1999 rimaste nel tempo

Il 1999 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009: le soglie di allora si basavano sui volumi di vendita fisica, non paragonabili ai criteri che includono gli stream. Nel database FIMI, aggiornato al 13 settembre 2026, risulta una sola certificazione riferita a quell’edizione.

Sanremo 1999 · Certificazioni FIMI
Artista Canzone Pos. Certificazione
Alex Britti Oggi sono io 1º Giovani Platino (2017)
Aggiornato il 13 settembre 2026.

Nessuno dei quattordici brani dei Campioni ha una certificazione FIMI, e l’unica dell’edizione è quella di un Giovane, timbrata nel 2017. Il dato non dice quanto abbiano venduto quelle canzoni nel 1999: dice che nel database FIMI i dischi di allora restano fuori dai criteri introdotti nel 2009. Il confronto fra le edizioni sul piano delle vendite è nel pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.

Senza certificazioni, il metro che resta è quali canzoni siano rimaste in circolazione. Fra queste Senza pietà di Anna Oxa, Un inverno da baciare di Marina Rei, Senza giacca e cravatta di Nino D’Angelo, Il giorno perfetto di Gianluca Grignani e Una musica può fare di Max Gazzè, arrivata ottava fra i Giovani.

L’Eurovision del 1999

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 1999: l’assenza era cominciata nel 1998 ed è proseguita fino al ritorno in gara del 2011.

Che fine hanno fatto i protagonisti di Sanremo 1999

  • Francesca Chiara — nel 2025 il suo album del 1999 Il parco dei sogni è tornato in doppio vinile e in digitale per ADA/Warner.
  • Quintorigo — nel settembre 2026 sono tornati in concerto insieme a John De Leo, la voce dei loro primi dischi.

Il podio tutto al femminile per il secondo anno di fila

Il podio dei Campioni è interamente composto da donne, Anna Oxa, Antonella Ruggiero e Mariella Nava, come già nel 1998 con Annalisa Minetti, Antonella Ruggiero e Lisa. Fra i Giovani Alex Britti vince precedendo due donne, Filippa Giordano e Leda Battisti. Per Anna Oxa è la seconda vittoria al Festival dopo quella del 1989 con Fausto Leali.

  • Fra i Campioni c’è un solo debuttante al Festival, Enzo Gragnaniello, in gara insieme a Ornella Vanoni.
  • Debuttano fra i Campioni Daniele Silvestri, Gatto Panceri e Gianluca Grignani, tutti passati dalle Nuove Proposte nelle edizioni precedenti.
  • Antonella Ruggiero bissa il secondo posto dell’edizione precedente.
  • La cover di Oggi sono io incisa da Mina ha ottenuto il disco d’oro nel 2019.
  • I Giovani sono tutti all’esordio al Festival, ma diversi arrivano con una carriera avviata: Arianna aveva già inciso quattro album per la Walt Disney Records, Alex Britti aveva pubblicato un album nel 1992 e nell’estate 1998 il tormentone Solo una volta (o tutta la vita), certificato disco d’oro nel 2018, e i Soerba erano usciti nel 1998 con I am happy.
  • Daniele Groff con Daisy ha vinto Sanremo Famosi, la serata di presentazione dei quattordici Giovani selezionati per il Festival, andata in onda l’11 novembre 1998 con la conduzione di Max Pezzali e Alessia Merz.
  • Tre Campioni hanno cambiato il titolo del brano in gara: quello di Antonella Ruggiero era Piccola luce dell’anima, Ancora in volo di Al Bano era Il viso delle quiete e Un inverno da baciare di Marina Rei era stato presentato come Io sono qui.
  • Il Dopo Festival – Sanremo Notte è stato condotto da Orietta Berti e Teo Teocoli con Fabio Fazio.
  • Per Fabio Fazio è la prima conduzione del Festival: seguiranno quelle del 2000, del 2013 e del 2014.

In televisione il Festival 1999 ha registrato una media di 14.689.000 spettatori e il 55,64% di share, in crescita sul 53,32% di share dell’edizione precedente: share e spettatori di ogni edizione dal 1987.

Sanremo 1999: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1999?

Il Festival di Sanremo 1999 è stato vinto da Anna Oxa con Senza pietà.

Chi presentava Sanremo 1999?

La conduzione è stata affidata a Fabio Fazio, affiancato da Laetitia Casta e Renato Dulbecco.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1999?

Fra i Campioni hanno gareggiato, fra le altre, Senza pietà di Anna Oxa, Non ti dimentico (se non ci fossero le nuvole) di Antonella Ruggiero, Così è la vita di Mariella Nava, Un inverno da baciare di Marina Rei, Senza giacca e cravatta di Nino D’Angelo, Guardami negli occhi di Nada e Il giorno perfetto di Gianluca Grignani. Fra i Giovani, Oggi sono io di Alex Britti, Una musica può fare di Max Gazzè, Ti amo che strano di Francesca Chiara, Un fiume in piena di Leda Battisti e Un giorno in più di Filippa Giordano.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 1999?

La categoria Giovani è stata vinta da Alex Britti con Oggi sono io.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 1999?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 1999 dell’Eurovision Song Contest.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 1998.

Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 in poi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli approfondimenti dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.

Le immagini pubblicate sono utilizzate a scopo informativo e di critica giornalistica ai sensi dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore. Per richiederne la rimozione scrivere a redazione@allmusicitalia.it

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