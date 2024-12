Il Parco dei Sogni di Francesca Chiara, disco iconico del 1999, torna nel 2025 in vinile e digitale

Era il 1999, quasi 26 anni fa, quando Francesca Chiara portò una ventata di rock al femminile sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Ti amo che strano. Oggi l’album che contiene quella canzone, il concept Il Parco dei Sogni, avanguardistico all’epoca e ancora attualissimo, è pronto a tornare alla luce sia in digitale che, per la prima volta, in vinile grazie ad ADA/Warner.

il parco dei sogni, Il ritorno dell’ album cult di francesca chiara

Il Parco dei Sogni è il primo album della cantautrice rock padovana Francesca Chiara, pubblicato da Sony Music nel 1999.

Si tratta di un concept album che racconta una storia ambientata in un futuro post-bellico: tre ragazzine incontrano una donna anziana in un quartiere degradato. Quest’ultima narra di un parco, un tempo luogo di sogni e speranze, che ha visto le vite di molti giovani segnate da difficoltà e tragedie, come quella di Luca, il cui destino è stato segnato dalla droga.

La narrazione si intreccia con sonorità rock quasi gotiche, ancora oggi attuali sia per le tematiche affrontate che per i suoni. Nel booklet della versione originale del CD era incluso un poster con un racconto scritto da Francesca Chiara, legato ai testi delle canzoni, che, una volta riordinati, andavano a comporre un’unica incredibile storia.

Il disco include la celebre Ti amo che strano, che si classificò all’ottavo posto a Sanremo 1999, e altri brani importanti come i singoli Streghe e L’onda:

Strano mondo Voglio Streghe Butterfly Edera Guarda in su Neve Luca Usherette L’onda

LA NUOVA vita de il parco dei sogni

La nuova edizione dell’album è attualmente in fase di masterizzazione presso Pino “Pinaxa” Pischetola, noto per il suo lavoro sui più grandi dischi italiani, in primis quelli di Franco Battiato.

Nei giorni scorsi Francesca Chiara ha condiviso la notizia sui suoi social, scrivendo:

“Sono di nuovo qui in studio da Pino. Allora, quello che stiamo combinando è che stiamo rifacendo una masterizzazione moderna de Il Parco dei Sogni e verrà stampato su vinile. Sarà un doppio vinile che speriamo di riuscire a far uscire presto perché verrà fatto per il 25esimo. I pezzi sembrano completamente diversi con le nuove tecnologie, sono passati 25 anni quindi è veramente una trasformazione del parco incredibile, io qua sono estasiata perché sembra di sentire un altro album e sembra di sentire un album di adesso. Ringrazio di cuore Davide d’Aquino di Ada/Warner per questa incredibile emozione e opportunità 🖤 … non dimentico…”

Un progetto che valorizza gioielli spesso nascosti della musica italiana

La ristampa de Il Parco dei Sogni fa parte di una serie di operazioni volute da ADA per riportare alla luce album iconici del panorama musicale italiano, spesso rimasti di nicchia ma dal forte valore artistico. Dopo la pubblicazione della discografia di Valentina Giovagnini nel 2024, il 2025 vedrà Francesca Chiara protagonista di questa iniziativa.

Tra l’altro il brano fu cantato nel 1999 nel primo dei quattro Festival di Sanremo diretti da Fabio Fazio (il direttore artistico quell’anno era Mario Maffucci) e, anche per questo, sarebbe bello che Fazio invitasse Francesca Chiara nel suo Che tempo che fa il prossimo anno.

conosciamo meglio Francesca Chiara

La cantautrice Francesca Chiara Casellati è nata a Padova nel 1972. All’età di 17 anni vive e studia canto e chitarra per un anno a San Francisco dove si unisce a band locali con cui fa i suoi primi concerti.

Tornata in Italia la musica è ormai imprescindibile nella sua vita e cosi Francesca fonda i Mystery, una band hard rock, con Simon Dredo e Mauro Lentola e con loro produce il suo primo EP composto da quattro brani.

A 19 anni si trasferisce a Milano dove inizia dove conosce il chitarrista rock Tancredi “Tank” Palamara con cui inizia a sviluppare le canzoni del suo album. Firmato un contratto con Sony Music pubblica il singolo L’onda che entra in classifica anche in Grecia e la porta a girare l’Europa.

Nel 1998 partecipa a Sanremo Giovani con il brano Streghe che le vale l’accesso al Festival di Sanremo 1999 con Ti amo che strano, portando all’Ariston un brano rock con influenze gothic ed elementi pop, un progetto unico, ambizioso e molto coraggioso.

Purtroppo, altrettanto coraggiosi non saranno i discografici dell’epoca. Il disco vende tutte le copie stampate ma non viene ristampato, e il progetto viene abbandonato. Non dal pubblico, però: Il Parco dei Sogni diventa un album di nicchia ma, allo stesso tempo, di culto per molte persone che ancora oggi lo ricordano con affetto.

Negli anni successivi Francesca Chiara continua ad esibirsi live per trovare il successo con la sua musica all’estero, soprattutto in Germania dove firma un contratto discografico. Fonda infatti i The LoveCrave con cui girà i più importanti festival rock internazionali e con cui lancia gli album The Angel and the Rain (2006) e Soul Saliva (2010).

La sua attività discografica si ferma nel 2011 quando, dopo la nascita di Leonardo, figlio della cantante e di Frank Palamara, Francesca decide di lavorare su altri progetti musicali aprendo e gestendo la Skel Music School, una scuola di musica moderna a Segrate.

Ora, nel 2025, Il Parco dei Sogni tornerà sulle piattaforme streaming e in vinile. Siete pronti a visitarlo?