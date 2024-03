A 15 anni dalla scomparsa torna la musica di Valentina Giovagnini con il triplo album “La mia natura”

Sono passati ventidue anni da quando Valentina Giovagnini salì sul palco del Festival di Sanremo conquistando il secondo posto nella categoria Nuove proposte e il premio per il miglior arrangiamento. Ora, a 15 anni dalla prematura scomparsa dell’artista Verba Manent con distribuzione ADA Music Italy/Warner decidono di celebrarla portando per la prima volta la sua musica in digitale e dando alle stampe il triplo album “La mia natura“.

Valentina Giovagnini è stata un’artista unica che, nonostante la sua breve carriera sotto i riflettori, ha lasciato una forte impronta nel mondo della musica italiana andando a conquistare il cuore di ascoltatori e colleghi.

Il suo stile musicale diviso tra elementi elettronici e celtici, assolutamente all’avanguardia nel 2002, unito alla sua voce angelica in grado di modularersi dando vinta ad un perfetto connubio tra classico e contemporaneo, sono stati un atto di vero e proprio coraggio musicale.

Nata ad Arezzo il 6 aprile 1980 a Pozzo della Chiana, Valentina studia sin da piccola diversi strumenti e in seguito frequenta il liceo musicale.

La sua formazione artistica si arricchisce con lo studio della cultura medioevale e della musica celtica, ispirata da artisti come Enya, Kate Bush e Loreena McKennitt, oltre ad essere influenzata dalla musica latina, folk e pop sperimentale.

Il suo primo album, “Creatura nuda“, esce nel 2002 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “Il passo silenzioso della neve”. Il disco sarà il più venduto tra quelli pubblicati dai giovani quell’anno.

La carriera di Valentina Giovagnini va avanti negli anni successivi tra la scrittura di nuove canzoni, live e diversi tentativi andati a vuoto di tornare in gara al Festival. Il 2 gennaio 2009 rimane coinvolta in un grave incidente stradale in cui perde la vita.

In seguito verrà pubblicato l’album postumo “L’amore non ha fine“.

La musica di Valentina Giovagnini torna con “la mia natura”

Ora, a 15 anni dalla scomparsa, anche le nuove generazioni, ma non solo, potranno conoscere la musica di Valentina, mai pubblicata sino ad oggi in digitale, e acquistare i suoi album (il primo praticamente introvabile) andando a conoscerne nuove sfumature grazie ad un nuovo EP.

Il progetto “La mia natura” sono prodotti da Verba Manent e distribuiti ADA Music Italy/Warner il 26 luglio 2024 e sarà composto da un triplo cd contenente l’album “Creatura nuda“, il disco postumo “L’amore non ha fine” e l’EP inedito “Respiro“.

Entrambi i dischi sono stati totalmente rimasterizzati e il progetto è già disponibile in pre-order a questo link.

Ad anticipare questa incredibile versione fisica del progetto “La mia natura” sarà la pubblicazione in digitale dei tre dischi per la prima volta in assoluto disponibile sulle piattaforme di digital download e streaming dal 5 aprile. Una data scelta non a caso visto che il 6 aprile 2024 Valentina Giovagnini avrebbe compiuto 44 anni.

L’intero catalogo di Valentina Giovagnini vede la collaborazione di Davide Pinelli per le musiche e la produzione e Vincenzo Incenzo per i testi.

Il remastering del repertorio dell’artista, invece, è stato realizzato da Jurij Ricotti (che vanta un’intensa attività nel campo a livello mondiale, da Andrea Bocelli a Eminem fino a Dua Lipa).

Utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, Jurij Ricotti ha scomposto gli stems originali con un sistema di ultima generazione. Una rimasterizzazione d’avanguardia con una tecnologia usata per la prima volta dallo stesso producer per il film internazionale “Lamborghini” nel 2022.

Qui a seguire la copertina del progetto e la tracklist:

Pre-order de “La mia natura” a questo link.

Creatura Nuda

Senza Origine Creatura Nuda Il Passo Silenzioso della Neve Metamorfosi Mi Fai Vivere Madrigale Il Trono Dei Pazzi La Formula Accarezzando A Piedi Nudi L’Erba Delle Colline Di Donegal Libera Dovevo Dire Di No (Il traffico dei sensi) Senza Origine (Allemanda)

L’amore non ha fine

L’Amore Non Ha Fine L’Altra Metà Della Luna L’Attesa Infinita Continuamente Voglio Quello Che Sento Non Piango Più Bellissima Idea La Mia Natura Non Dimenticare Mai Sonnambula Ogni Viaggio Che Ho Aspettato Hallelujah Somewhere Over The Rainbow

EP RESPIRO

Respiro Fotosintesi Hyperballad Human Behaviour Non Dimenticare Mai (Feat Benedetta Giovagnini) Inimmaginabile

Insomma il 2024 è il momento giusto per riscoprire o conoscere la musica questa artista che in poco tempo è riuscita a conquistare il cuore di tanti compresi noi di All Music Italia.