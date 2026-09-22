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Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test

Dieci domande per scoprire quale brano di Ultimo ti rappresenta di più.

Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia
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Da oggi, 22 settembre, arriva nelle sale italiane TUTTO. Live a Tor Vergata, il film che racconta la notte record del 4 luglio, quando 250mila persone hanno cantato insieme a Ultimo. Per l’occasione All Music Italia lancia un test: quale canzone di Ultimo sei?

Il film porta il nome del nuovo singolo Tutto, uscito il 18 settembre e scritto all’alba dopo il concerto, da una frase che una persona a lui vicina gli ha rivolto: “stai a piange te che hai tutto!?”. Ultimo l’ha definita la canzone più importante della sua vita.

Come funziona il test: quale canzone di Ultimo sei

Dieci domande, nessuna nozione da sapere: si parla di voi, non della discografia. Vi chiediamo dove vi troviamo un sabato sera, cosa fate quando qualcosa non va come previsto, come reagite a un complimento inaspettato.

Il risultato si può trasformare in una card da mettere nelle storie Instagram taggando @allmusicitalia: ricondividiamo le migliori. Prima di questo sono usciti Gianna Nannini, quale delle sue canzoni vi somiglia di più, Emma, quale delle sue canzoni vi somiglia di più e Ligabue, quale delle sue canzoni vi somiglia di più.

Le dieci canzoni in gara nel test

Si parte da Pianeti e Sogni appesi, fra i titoli più amati dai fan di sempre, e si passa per Ti dedico il silenzio, Piccola stella e Rondini al guinzaglio.

Poi I tuoi particolari, Quel filo che ci unisce, Altrove e Quando dorme la città, fino a Tutto, il brano che ha dato il titolo al film.

Con dieci canzoni su un catalogo enorme bisognava scegliere: abbiamo tenuto i titoli più riconoscibili, evitando due canzoni che raccontano lo stesso stato d’animo. Se manca il vostro preferito, scrivetelo nei commenti: i test li rifacciamo.

Su All Music Italia trovate anche tutti i dettagli del film al cinema, la scaletta completa del concerto di Tor Vergata e tutte le notizie su Ultimo, aggiornate ogni settimana.

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