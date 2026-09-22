Da oggi, 22 settembre, arriva nelle sale italiane TUTTO. Live a Tor Vergata, il film che racconta la notte record del 4 luglio, quando 250mila persone hanno cantato insieme a Ultimo. Per l’occasione All Music Italia lancia un test: quale canzone di Ultimo sei?

Il film porta il nome del nuovo singolo Tutto, uscito il 18 settembre e scritto all’alba dopo il concerto, da una frase che una persona a lui vicina gli ha rivolto: “stai a piange te che hai tutto!?”. Ultimo l’ha definita la canzone più importante della sua vita.

Come funziona il test: quale canzone di Ultimo sei

Dieci domande, nessuna nozione da sapere: si parla di voi, non della discografia. Vi chiediamo dove vi troviamo un sabato sera, cosa fate quando qualcosa non va come previsto, come reagite a un complimento inaspettato.

Il risultato si può trasformare in una card da mettere nelle storie Instagram taggando @allmusicitalia: ricondividiamo le migliori. Prima di questo sono usciti Gianna Nannini, quale delle sue canzoni vi somiglia di più, Emma, quale delle sue canzoni vi somiglia di più e Ligabue, quale delle sue canzoni vi somiglia di più.

Le dieci canzoni in gara nel test

Si parte da Pianeti e Sogni appesi, fra i titoli più amati dai fan di sempre, e si passa per Ti dedico il silenzio, Piccola stella e Rondini al guinzaglio.

Poi I tuoi particolari, Quel filo che ci unisce, Altrove e Quando dorme la città, fino a Tutto, il brano che ha dato il titolo al film.

Con dieci canzoni su un catalogo enorme bisognava scegliere: abbiamo tenuto i titoli più riconoscibili, evitando due canzoni che raccontano lo stesso stato d’animo. Se manca il vostro preferito, scrivetelo nei commenti: i test li rifacciamo.

Su All Music Italia trovate anche tutti i dettagli del film al cinema, la scaletta completa del concerto di Tor Vergata e tutte le notizie su Ultimo, aggiornate ogni settimana.