Sfera Ebbasta testo e significato di Lontano, brano fuori dal 22 settembre, primo estratto da Purosangue, il nuovo album in uscita l’11 dicembre. Il brano era già stato anticipato l’8 luglio, durante il concerto di San Siro in cui il rapper ha annunciato il ritorno discografico senza però svelare data e titolo del disco, arrivati solo oggi.
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Il significato di Lontano di Sfera Ebbasta
Sul palco di San Siro, Sfera Ebbasta aveva fatto ascoltare un frammento di Lontano, un brano dal registro più intimo rispetto all’immaginario da cui l’artista è partito, in linea con la fase celebrativa dei dieci anni di carriera attraversata dal tour.
Il frammento racconta il peso di un’eredità da difendere: “L’oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni”. Un’affermazione di continuità che convive con il dubbio di non essere capito: “Nessuno capirà per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto e giuro che lo farei”.
Il verso che dà il titolo al brano arriva dopo il racconto di un rapporto cambiato: chi un tempo gli chiedeva di non pensare troppo, di parlare di più e fumare di meno, oggi lo vede fare l’esatto contrario, tra silenzio e sigarette. Da lì nasce il bisogno di fuga dell’ultima riga ascoltata dal vivo: “Certe volte vorrei andare lontano”.
Testo di Lontano di Sfera Ebbasta
Sfera Ebbasta tornerà dal vivo a inizio 2027, con un nuovo tour annunciato dopo le due date di San Siro.
Per questo ti ho sempre creduto
la mia condanna è diventata la mia salvezza
per anni ho pensato che fingere
volesse dire andarmene
l’oro può essere rubato
Un regno può cadere
ma una grande linea di sangue
sopravvive alle generazioni
Tu non sai quante volte ho pensato
nessuno capirà per me
quando la rabbia mi fa vedere buio
potrei perdere tutto e giuro che lo farei
E tu dicevi di non pensare di più
parlare di più e fumare di meno
ed io ho iniziato a non parlare più
fumare di più e non pensarci nemmeno
Certe volte vorrei andare lontano.