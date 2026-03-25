25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Sfera Ebbasta, annunciato il tour estivo $€LEBRAT10N: tutte le nuove date e i biglietti per celebrare 10 anni di carriera

Dopo il doppio sold out a San Siro, il Trap King aggiunge nuovi appuntamenti estivi in festival e arene.

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Sfera Ebbasta in concerto per il tour estivo 2026 $€LEBRAT10N
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Dopo il fulmineo doppio sold out a San Siro annunciato a novembre, Sfera Ebbasta espande la sua celebrazione per i dieci anni di carriera. Arriva oggi l’annuncio di un intero tour estivo, $€LEBRAT10N, che porterà il Trap King in giro per l’Italia con un nuovo calendario di appuntamenti negli stadi e nelle principali arene outdoor e una scaletta di grandi successi.

L’annuncio arriva a pochi mesi di distanza dalla notizia del suo ritorno a San Siro, l’8 e 9 luglio 2026, due date andate polverizzate in poche ore che avevano confermato ancora una volta lo status dell’artista. Ora, il viaggio si allarga toccando nuove città e dando a più fan la possibilità di partecipare a quello che si preannuncia come uno show monumentale.

SFERA EBBASTA TOUR ESTIVO 2026: TUTTE LE DATE

Il tour $€LEBRAT10N, prodotto da Vivo Concerti, attraverserà l’Italia da nord a sud. Ecco il calendario completo degli appuntamenti, che si aggiungono alle due date già sold out allo Stadio San Siro di Milano:

  • 23 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino
  • 8 luglio 2026 – Stadio San Siro, Milano (SOLD OUT)
  • 9 luglio 2026 – Stadio San Siro, Milano (SOLD OUT)
  • 12 luglio 2026 – Visarno Arena, Firenze
  • 16 luglio 2026 – Arena della Marca, Villorba (TV)
  • 25 luglio 2026 – SalernoSounds, Salerno
  • 1 agosto 2026 – Velodromo Paolo Borsellino, Palermo
  • 14 agosto 2026 – Oversound Music Festival, Gallipoli (LE)
  • 15 agosto 2026 – Olbia Arena, Olbia (con Ernia, Samurai Jay, Rrari Dal Tacco)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

BIGLIETTI E DISPONIBILITÀ

I biglietti per le nuove date del tour estivo saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, sui canali ufficiali TicketOne, Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore, Vivo Concerti, raccomanda di non utilizzare canali di vendita non ufficiali.

$€LEBRAT10N: LA POSSIBILE SCALETTA PER 10 ANNI DI CARRIERA

Il titolo del tour, $€LEBRAT10N, è una dichiarazione d’intenti. Lo show è stato concepito per celebrare i primi dieci anni di una carriera che ha rivoluzionato la musica italiana, riscrevendo le regole del successo commerciale. Con un palmarès che conta 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro, Sfera Ebbasta è pronto a portare sul palco un viaggio attraverso i suoi più grandi successi.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una scaletta ufficiale, è certo che lo spettacolo ripercorrerà tutti i capitoli fondamentali del suo percorso. Dai brani degli esordi che hanno definito la trap in Italia, come Ciny e Figli di Papà, fino alle hit che hanno dominato le classifiche, come Rockstar, Cupido, Tran Tran e Happy Birthday. Non mancheranno i successi più recenti tratti dagli ultimi album, consolidando uno show pensato per essere un’esperienza immersiva e un ringraziamento al pubblico che lo ha seguito in questa incredibile ascesa.

All Music Italia

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