Certificazioni FIMI – settimana 07/2026: Sfera Ebbasta vola a 9 Platino con Rockstar

Dominano gli album: crescono Geolier e Jovanotti, oro per Juan Magan e Night Skinny

Certificazioni FIMI settimana 07/2026 è dominata dagli album.

Il dato più evidente è il 9 Platino di Rockstar di Sfera Ebbasta, spinto anche dall’operazione celebrativa legata ai dieci anni di carriera.

Crescono ancora Geolier e Jovanotti, mentre tra le uscite più recenti si conferma Achille Lauro.

Sul fronte singoli, certificazione internazionale per Juan Magan e oro italiano per il collettivo guidato da Night Skinny.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 100.000 unità
  • Singoli Platino: 200.000 unità
  • Album Oro: 50.000 unità
  • Album Platino: 100.000 unità

Certificazioni FIMI Internazionali – singoli

  • Juan Magan – Bailando por Ahí (Oro)

Certificazioni FIMI Internazionali – album

  • Red Hot Chili Peppers – Californication (3 Platino)
  • Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon (2 Platino)

A seguire le certificazioni album e singoli italiani.

Cerca su A.M.I.