Certificazioni FIMI – settimana 07/2026: Sfera Ebbasta vola a 9 Platino con Rockstar

Certificazioni FIMI settimana 07/2026 è dominata dagli album.
Il dato più evidente è il 9 Platino di Rockstar di Sfera Ebbasta, spinto anche dall’operazione celebrativa legata ai dieci anni di carriera.
Crescono ancora Geolier e Jovanotti, mentre tra le uscite più recenti si conferma Achille Lauro.
Sul fronte singoli, certificazione internazionale per Juan Magan e oro italiano per il collettivo guidato da Night Skinny.
Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)
- Singoli Oro: 100.000 unità
- Singoli Platino: 200.000 unità
- Album Oro: 50.000 unità
- Album Platino: 100.000 unità
Certificazioni FIMI Internazionali – singoli
- Juan Magan – Bailando por Ahí (Oro)
Certificazioni FIMI Internazionali – album
- Red Hot Chili Peppers – Californication (3 Platino)
- Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon (2 Platino)
A seguire le certificazioni album e singoli italiani.