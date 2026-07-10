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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Dagli stadi ai palazzetti: Sfera Ebbasta annuncia il Live Tour 2027

Dopo il successo del $€LEBRATION Tour negli stadi, Sfera Ebbasta annuncia quattro concerti nei palazzetti italiani tra gennaio e febbraio 2027.

Tour di Oriana Meo
Sfera Ebbasta annuncia il Live Tour 2027 nei palazzetti italiani dopo il tour negli stadi.
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Sfera Ebbasta guarda già al 2027. Mentre il $€LEBRATION Tour prosegue con le ultime date estive, il Trap King ha annunciato il Live Tour 2027, una nuova serie di concerti nei principali palazzetti italiani. Il calendario comprende quattro appuntamenti tra Torino, Roma, Milano e Bologna, con biglietti in vendita dal 13 luglio sui circuiti ufficiali.

L’annuncio arriva a poche ore dalle due date sold out di San Siro, durante le quali Sfera Ebbasta ha anche anticipato l’arrivo del nuovo album previsto per settembre. Per chi cerca le date ancora in programma del tour estivo, la scaletta e tutte le informazioni sui concerti del 2026 è disponibile il nostro approfondimento dedicato: Sfera Ebbasta tour 2026: date, biglietti e scaletta.

Sfera Ebbasta Live Tour 2027: tutte le date

Data Location Città
30 gennaio 2027 Inalpi Arena Torino
3 febbraio 2027 Palazzo dello Sport Roma
6 febbraio 2027 Unipol Dome Milano
13 febbraio 2027 Unipol Arena Bologna

Dal tour negli stadi ai palazzetti nel 2027

Il nuovo ciclo di concerti arriva mentre Sfera Ebbasta è ancora impegnato con il $€LEBRATION Tour, nato per celebrare i dieci anni di carriera. Dopo la data zero di Torino e le due serate sold out allo Stadio San Siro, il tour estivo farà tappa a Firenze, Villorba, Salerno, Palermo e Gallipoli prima della conclusione.

Durante i concerti di Milano il rapper ha inoltre annunciato il nuovo album in uscita a settembre 2026, anticipandone dal vivo un brano inedito.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Live Tour 2027 saranno disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 13 luglio 2026 su Vivo Concerti e nei circuiti autorizzati. La vendita nei punti vendita fisici partirà invece dalle ore 11:00 di sabato 18 luglio.

L’organizzatore raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali.

Biglietti del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta
Prevendita online aperta dalle ore 14:00 del 13 luglio. Punti vendita autorizzati dal 18 luglio.

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