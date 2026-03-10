10 Marzo 2026
10 Marzo 2026

Sfera ha più platini di Vasco, ma il più certificato resta lui: la classifica FIMI

La top 50 degli artisti con più certificazioni dal 2009 racconta come streaming e nuove generazioni abbiano cambiato il mercato musicale.

Sfera Ebbasta ha più dischi di platino di Vasco Rossi. Eppure il rocker di Zocca resta l’artista più certificato in Italia. È uno dei dati più curiosi che emerge dalla classifica FIMI degli artisti più certificati dal 2009 a oggi.

La graduatoria pubblicata dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana mette insieme le certificazioni ottenute negli ultimi anni tra dischi d’oro, di platino e di diamante. Un elenco che fotografa bene l’evoluzione del mercato musicale, tra i grandi nomi della musica italiana e la nuova scena dominata dallo streaming.

Al primo posto resta Vasco Rossi, davanti a una generazione più recente di protagonisti della scena pop e urban come Marracash, Lazza e Sfera Ebbasta. Guardando la classifica emerge chiaramente come il peso delle certificazioni sia cambiato negli ultimi anni, con i singoli digitali che hanno moltiplicato i risultati soprattutto per gli artisti della nuova generazione.

Eppure c’è un dato che colpisce guardando i numeri: Sfera Ebbasta ha accumulato più dischi di platino di Vasco Rossi. Un risultato legato soprattutto al successo dei singoli nell’era dello streaming, che negli ultimi anni ha moltiplicato il numero di certificazioni.

La graduatoria pubblicata dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana mette insieme artisti italiani e internazionali e fotografa l’evoluzione del mercato musicale tra grandi nomi storici come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue e la nuova scena pop e urban guidata da Marracash, Lazza e Sfera Ebbasta.

Vasco Rossi resta il più certificato, ma il rap domina le classifiche

Nonostante l’avanzata della nuova scena urban, Vasco Rossi rimane l’artista più certificato dell’era FIMI. Il rocker guida infatti la classifica grazie a 2 dischi di diamante, 74 dischi di platino e 31 dischi d’oro.

Subito dietro troviamo Marracash, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione fino a diventare uno degli artisti più certificati della storia recente della musica italiana, mentre sul podio sale anche Lazza.

Tra i dati più curiosi della classifica c’è però quello che riguarda Sfera Ebbasta: il rapper ha accumulato 234 dischi di platino, molti più di Vasco Rossi. Un risultato legato soprattutto al successo dei singoli nell’era dello streaming, che negli ultimi anni ha moltiplicato il numero di certificazioni.

Tre curiosità dalla classifica FIMIVasco Rossi è l’artista più certificato dell’era FIMI grazie a 2 diamanti, 74 dischi di platino e 31 dischi d’oro.

Sfera Ebbasta è invece l’artista con più dischi di platino: ne ha accumulati 234 soprattutto grazie al successo dei singoli nell’era dello streaming.

Tra le band italiane spiccano i Pinguini Tattici Nucleari, tra i gruppi più certificati degli ultimi anni.

La top 50 degli artisti più certificati in Italia

La graduatoria aggiornata pubblicata dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana raccoglie i 100 artisti con più certificazioni dal 2009 a oggi, tra dischi d’oro, di platino e di diamante. Una classifica che mette insieme generazioni e mercati diversi: dai grandi nomi della musica italiana come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue alla nuova scena pop e urban guidata da Marracash, Lazza e Sfera Ebbasta.

Guardando i numeri si capisce bene come lo streaming abbia cambiato il peso delle certificazioni, portando molti artisti della nuova generazione a collezionare decine e decine di platini soprattutto nei singoli. Allo stesso tempo, la classifica dimostra quanto i grandi cataloghi della musica italiana continuino a mantenere una presenza forte nel mercato.

Gli artisti più certificati in Italia (era FIMI)

Ecco la top 50 degli artisti più certificati dal 2009 a oggi secondo il database ufficiale FIMI.

  1. Vasco Rossi
  2. Marracash
  3. Lazza
  4. Ed Sheeran
  5. Jovanotti
  6. Ligabue
  7. Sia
  8. Modà
  9. Sean Paul
  10. Baby K
  11. Giusy Ferreri
  12. Daddy Yankee
  13. Renato Zero
  14. Luis Fonsi
  15. Sfera Ebbasta
  16. Guè
  17. Fedez
  18. Geolier
  19. Pinguini Tattici Nucleari
  20. Marco Mengoni
  21. Ultimo
  22. Blanco
  23. Tedua
  24. Capo Plaza
  25. Salmo
  26. Coldplay
  27. Tiziano Ferro
  28. Rkomi
  29. J-Ax
  30. Thasup
  31. Coez
  32. Ghali
  33. David Guetta
  34. Justin Bieber
  35. Shiva
  36. Alessandra Amoroso
  37. Irama
  38. Fabri Fibra
  39. The Weeknd
  40. Måneskin
  41. Imagine Dragons
  42. Annalisa
  43. Rihanna
  44. Gemitaiz
  45. Adele
  46. Elisa
  47. Ernia
  48. Elodie
  49. Lady Gaga
  50. Madame

Dal pop storico alla scena urban

La classifica mostra chiaramente la convivenza tra diverse generazioni musicali. Da una parte ci sono nomi storici della musica italiana come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue, protagonisti già prima dell’era dello streaming.

Dall’altra emergono gli artisti che hanno dominato l’ultimo decennio grazie soprattutto alle piattaforme digitali. Tra questi spiccano Sfera Ebbasta, Marracash, Lazza, Geolier e Blanco, che hanno accumulato numeri molto elevati soprattutto nei singoli.

La presenza di numerosi artisti internazionali – da Ed Sheeran a Rihanna, passando per The Weeknd e Imagine Dragons – dimostra inoltre quanto il mercato italiano sia sempre più globale.

Le band e gli artisti italiani più presenti

Tra le band italiane spiccano i Modà, presenti nella top 10, mentre i Pinguini Tattici Nucleari sono tra i gruppi italiani più certificati dell’era FIMI.

Tra le artiste femminili troviamo nomi come Baby K, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elisa ed Elodie, a cui si aggiungono alcune star internazionali come Adele, Rihanna e Lady Gaga.

Dal 51 al 100 posto: la classifica completa

La graduatoria completa con tutti i 100 artisti più certificati dal 2009 a oggi è consultabile nel database ufficiale della FIMI.

Qui è possibile vedere l’elenco integrale e le certificazioni dettagliate di ogni artista.

Clicca qui per consultare la classifica completa sul sito FIMI

Dati: FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana.

All Music Italia

Cerca su A.M.I.