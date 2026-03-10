Sfera ha più platini di Vasco, ma il più certificato resta lui: la classifica FIMI

Sfera Ebbasta ha più dischi di platino di Vasco Rossi. Eppure il rocker di Zocca resta l’artista più certificato in Italia. È uno dei dati più curiosi che emerge dalla classifica FIMI degli artisti più certificati dal 2009 a oggi.

La graduatoria pubblicata dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana mette insieme le certificazioni ottenute negli ultimi anni tra dischi d’oro, di platino e di diamante. Un elenco che fotografa bene l’evoluzione del mercato musicale, tra i grandi nomi della musica italiana e la nuova scena dominata dallo streaming.

Al primo posto resta Vasco Rossi, davanti a una generazione più recente di protagonisti della scena pop e urban come Marracash, Lazza e Sfera Ebbasta. Guardando la classifica emerge chiaramente come il peso delle certificazioni sia cambiato negli ultimi anni, con i singoli digitali che hanno moltiplicato i risultati soprattutto per gli artisti della nuova generazione.

Eppure c’è un dato che colpisce guardando i numeri: Sfera Ebbasta ha accumulato più dischi di platino di Vasco Rossi. Un risultato legato soprattutto al successo dei singoli nell’era dello streaming, che negli ultimi anni ha moltiplicato il numero di certificazioni.

Vasco Rossi resta il più certificato, ma il rap domina le classifiche

Nonostante l’avanzata della nuova scena urban, Vasco Rossi rimane l’artista più certificato dell’era FIMI. Il rocker guida infatti la classifica grazie a 2 dischi di diamante, 74 dischi di platino e 31 dischi d’oro.

Subito dietro troviamo Marracash, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione fino a diventare uno degli artisti più certificati della storia recente della musica italiana, mentre sul podio sale anche Lazza.

Tra i dati più curiosi della classifica c’è però quello che riguarda Sfera Ebbasta: il rapper ha accumulato 234 dischi di platino, molti più di Vasco Rossi. Un risultato legato soprattutto al successo dei singoli nell’era dello streaming, che negli ultimi anni ha moltiplicato il numero di certificazioni.

Tre curiosità dalla classifica FIMIVasco Rossi è l’artista più certificato dell’era FIMI grazie a 2 diamanti, 74 dischi di platino e 31 dischi d’oro. Sfera Ebbasta è invece l’artista con più dischi di platino: ne ha accumulati 234 soprattutto grazie al successo dei singoli nell’era dello streaming. Tra le band italiane spiccano i Pinguini Tattici Nucleari, tra i gruppi più certificati degli ultimi anni.

La top 50 degli artisti più certificati in Italia

La graduatoria aggiornata pubblicata dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana raccoglie i 100 artisti con più certificazioni dal 2009 a oggi, tra dischi d’oro, di platino e di diamante. Una classifica che mette insieme generazioni e mercati diversi: dai grandi nomi della musica italiana come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue alla nuova scena pop e urban guidata da Marracash, Lazza e Sfera Ebbasta.

Guardando i numeri si capisce bene come lo streaming abbia cambiato il peso delle certificazioni, portando molti artisti della nuova generazione a collezionare decine e decine di platini soprattutto nei singoli. Allo stesso tempo, la classifica dimostra quanto i grandi cataloghi della musica italiana continuino a mantenere una presenza forte nel mercato.

Gli artisti più certificati in Italia (era FIMI)

Ecco la top 50 degli artisti più certificati dal 2009 a oggi secondo il database ufficiale FIMI.

Vasco Rossi Marracash Lazza Ed Sheeran Jovanotti Ligabue Sia Modà Sean Paul Baby K Giusy Ferreri Daddy Yankee Renato Zero Luis Fonsi Sfera Ebbasta Guè Fedez Geolier Pinguini Tattici Nucleari Marco Mengoni Ultimo Blanco Tedua Capo Plaza Salmo Coldplay Tiziano Ferro Rkomi J-Ax Thasup Coez Ghali David Guetta Justin Bieber Shiva Alessandra Amoroso Irama Fabri Fibra The Weeknd Måneskin Imagine Dragons Annalisa Rihanna Gemitaiz Adele Elisa Ernia Elodie Lady Gaga Madame

Dal pop storico alla scena urban

La classifica mostra chiaramente la convivenza tra diverse generazioni musicali. Da una parte ci sono nomi storici della musica italiana come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue, protagonisti già prima dell’era dello streaming.

Dall’altra emergono gli artisti che hanno dominato l’ultimo decennio grazie soprattutto alle piattaforme digitali. Tra questi spiccano Sfera Ebbasta, Marracash, Lazza, Geolier e Blanco, che hanno accumulato numeri molto elevati soprattutto nei singoli.

La presenza di numerosi artisti internazionali – da Ed Sheeran a Rihanna, passando per The Weeknd e Imagine Dragons – dimostra inoltre quanto il mercato italiano sia sempre più globale.

Le band e gli artisti italiani più presenti

Tra le band italiane spiccano i Modà, presenti nella top 10, mentre i Pinguini Tattici Nucleari sono tra i gruppi italiani più certificati dell’era FIMI.

Tra le artiste femminili troviamo nomi come Baby K, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elisa ed Elodie, a cui si aggiungono alcune star internazionali come Adele, Rihanna e Lady Gaga.

Dati: FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana.