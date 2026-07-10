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Lorenza Ferraro
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Sfera Ebbasta fa tremare San Siro e porta sul palco il padre e… la Madonnina

Il Duomo ricostruito sul palco diventa il simbolo di uno spettacolo che unisce memoria personale, identità milanese e una produzione di alto livello.

News di Lorenza Ferraro
Sfera Ebbasta sul palco di San Siro con la riproduzione del Duomo di Milano e della Madonnina durante il concerto $€LEBRATION
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Dopo la prima data sold-out, andata in scena ieri sera, mercoledì 8 luglio, questa sera Sfera Ebbasta torna a far tremare San Siro con $€LEBRATION (qui la scaletta del concerto e le prossime date del tour), celebrando questi primi dieci anni di carriera con uno show imponente e ricco di ospiti: da Tedua a Shiva, passando per Drefgold, Feid, Elodie, Geolier e Lazza.

E poi c’è anche il signor Boschetti, il papà di Sfera Ebbasta, scomparso prematuramente nel 2006, il cui volto è inciso negli in-ear del Trap King, che porta sul palco un live benedetto dall’alto, con la Madonnina che dalla guglia centrale del Duomo di Milano, riprodotto sul palco (20 metri di base e 8 metri di altezza), domina idealmente anche San Siro.

Di fatto, l’idea alla base della produzione era proprio quella di trasformare la Scala del Calcio in una sorta di cattedrale contemporanea: una città nella città, costruita per custodire dieci anni di musica, sogni e traguardi.

Ed ecco che lo show si trasforma in un costante dialogo tra cielo e palco, con la Madonnina – rifinita in oro e rivestita con superfici riflettenti – che diventa il vero faro luminoso dello spettacolo, una presenza simbolica sospesa tra la tradizione della città e l’estetica contemporanea dell’universo di Sfera, che ha voluto personalizzare persino il microfono, su cui troviamo una riproduzione fedele della statua.

Ma non è tutto! Lo spettacolo si sviluppa infatti attraverso oltre 600 metri quadrati di schermi LED, effetti speciali (fiamme, fumo e laser) e una regia visiva pensata per accompagnare ogni capitolo della scaletta.

Una scaletta chiusa, prima dei tanto attesi bis, con un annuncio speciale: a settembre uscirà il nuovo album di inediti del King Trap (ne abbiamo parlato qui).

 

 

All Music Italia

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