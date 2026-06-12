12 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
12 Giugno 2026

Feid e Sfera Ebbasta di nuovo insieme: “Pienxa En Mi” nel mixtape a sorpresa “El Moco Verde.”

Il singolo "Pienxa En Mi" con Sfera Ebbasta è in radio dal 19 giugno.

News di All Music Italia
Feid, ritratto promozionale per il mixtape El Moco Verde.
Condividi su:

L’artista colombiano Feid ha pubblicato a sorpresa il nuovo mixtape El Moco Verde., disponibile da ora sulle piattaforme digitali. Il progetto è accompagnato dal singolo Pienxa En Mi, realizzato con Sfera Ebbasta, in tutte le radio italiane da venerdì 19 giugno.

Per il pubblico italiano la notizia è soprattutto questa: dopo il duetto del 2021 in “Dorado” insieme a Mahmood, Feid e Sfera Ebbasta tornano a incontrarsi, in un brano che unisce la scena latin globale a quella urban italiana.

Feid, il ritorno alle radici hip-hop con “El Moco Verde.”

Con El Moco Verde. Feid torna alle sue radici hip-hop anni ’90. Più che un album vero e proprio, il progetto è pensato come un regalo ai fan: si aggiunge al recente The Green Print: La Saga, uscito a marzo, e recupera l’energia grezza e spontanea dell’era dei mixtape pubblicati su SoundCloud nei primi anni Dieci, con un approccio senza filtri e sperimentale.

Il titolo, fedele alla cultura del genere, gioca con le rivalità del passato e con i meme di Internet, abbracciando lo spirito scanzonato dell’hip-hop. Il mixtape è composto da cinque brani: tre tracce fortemente influenzate dai suoni classici del genere e due episodi più melodici, vicini allo stile che ha definito l’ascesa globale dell’artista.

“El Moco Verde.”, la tracklist

1. Pienxa En Mi – Feid, Sfera Ebbasta
2. they already know – Feid, Munic HB
3. Los Cuervos – Feid, Granuja
4. 50 Mil Piex – Feid, Granuja
5. Recreo – Feid

Chi è Feid

Emerso dal sottobosco artistico di Medellín, in Colombia, Feid (classe 1992) si è imposto rapidamente nella musica latin globale. Dopo aver collaborato alla scrittura della hit Ginza di J Balvin, ha pubblicato nel 2017 Así Como Suena, per poi crescere a livello internazionale con i progetti della saga Ferxxo e collaborazioni con artisti come Karol G, Maluma e, in Italia, Mahmood e Sfera Ebbasta. Tra i nomi più influenti del reggaeton mondiale, ha all’attivo un Latin Grammy e tournée nei principali stadi e festival internazionali.

Segui Feid

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 3

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 4

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026. 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 6

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 7

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 8

Irama a San Siro: la scaletta del concerto dell'11 giugno 2026 con Rkomi, Annalisa, Arisa e Giorgia
Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date e biglietti 9

Gigi D’Alessio apre la residency alla Reggia di Caserta: scaletta e prossime date
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.