L’artista colombiano Feid ha pubblicato a sorpresa il nuovo mixtape El Moco Verde., disponibile da ora sulle piattaforme digitali. Il progetto è accompagnato dal singolo Pienxa En Mi, realizzato con Sfera Ebbasta, in tutte le radio italiane da venerdì 19 giugno.

Per il pubblico italiano la notizia è soprattutto questa: dopo il duetto del 2021 in “Dorado” insieme a Mahmood, Feid e Sfera Ebbasta tornano a incontrarsi, in un brano che unisce la scena latin globale a quella urban italiana.

Feid, il ritorno alle radici hip-hop con “El Moco Verde.”

Con El Moco Verde. Feid torna alle sue radici hip-hop anni ’90. Più che un album vero e proprio, il progetto è pensato come un regalo ai fan: si aggiunge al recente The Green Print: La Saga, uscito a marzo, e recupera l’energia grezza e spontanea dell’era dei mixtape pubblicati su SoundCloud nei primi anni Dieci, con un approccio senza filtri e sperimentale.

Il titolo, fedele alla cultura del genere, gioca con le rivalità del passato e con i meme di Internet, abbracciando lo spirito scanzonato dell’hip-hop. Il mixtape è composto da cinque brani: tre tracce fortemente influenzate dai suoni classici del genere e due episodi più melodici, vicini allo stile che ha definito l’ascesa globale dell’artista.

“El Moco Verde.”, la tracklist

1. Pienxa En Mi – Feid, Sfera Ebbasta

2. they already know – Feid, Munic HB

3. Los Cuervos – Feid, Granuja

4. 50 Mil Piex – Feid, Granuja

5. Recreo – Feid

Chi è Feid

Emerso dal sottobosco artistico di Medellín, in Colombia, Feid (classe 1992) si è imposto rapidamente nella musica latin globale. Dopo aver collaborato alla scrittura della hit Ginza di J Balvin, ha pubblicato nel 2017 Así Como Suena, per poi crescere a livello internazionale con i progetti della saga Ferxxo e collaborazioni con artisti come Karol G, Maluma e, in Italia, Mahmood e Sfera Ebbasta. Tra i nomi più influenti del reggaeton mondiale, ha all’attivo un Latin Grammy e tournée nei principali stadi e festival internazionali.