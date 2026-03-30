30 Marzo 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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30 Marzo 2026

Certificazioni FIMI settimana 13/2026: doppiette per Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari

Da Sanremo 2026 oro per Sal Da Vinci e Ditonellapiaga.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Achille Lauro, Sal Da Vinci, Blanco e Ditonellapiaga, tra i protagonisti delle certificazioni FIMI della settimana 13 del 2026
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Le certificazioni FIMI settimana 13/2026 confermano ancora una volta il dominio assoluto della scena urban e pop italiana, ma lasciano spazio anche a grandi classici del panorama internazionale. In questa tredicesima settimana dell’anno, il mercato discografico italiano premia le produzioni solide e i progetti a lungo termine, con risultati impressionanti sia sul fronte degli album che dei singoli digitali.

Mentre il mercato internazionale vede premiati mostri sacri come Queen e Prince insieme a hitmaker contemporanei come Billie Eilish e Ed Sheeran, è l’Italia a fare la voce grossa con multi-platini pesanti. Spiccano su tutti i traguardi mastodontici di Sfera Ebbasta e Shiva negli album, oltre alle eccellenti performance nei singoli per Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari, a dimostrazione di un mercato interno estremamente vitale e reattivo alle uscite di punta.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 50.000 unità
  • Singoli Platino: 100.000 unità
  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità

Internazionali – Singoli

  • Billie Eilish – Chihiro (Oro)

Internazionali – Album

  • Queen – BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) (3 Platino)
  • Neil Young – HARVEST (Platino)
  • The Killers – HOT FUSS (Platino)
  • Ed Sheeran – +-=÷× (TOUR COLLECTION) (Platino)
  • Rammstein – MUTTER (Oro)
  • Sum 41 – DOES THIS LOOK INFECTED? (Oro)
  • The Notorious B.I.G. – READY TO DIE (Oro)
  • Prince And The Revolution – PURPLE RAIN (Oro)

A seguire le certificazioni italiane.

Continua

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