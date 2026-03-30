Certificazioni FIMI settimana 13/2026: doppiette per Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari

Le certificazioni FIMI settimana 13/2026 confermano ancora una volta il dominio assoluto della scena urban e pop italiana, ma lasciano spazio anche a grandi classici del panorama internazionale. In questa tredicesima settimana dell’anno, il mercato discografico italiano premia le produzioni solide e i progetti a lungo termine, con risultati impressionanti sia sul fronte degli album che dei singoli digitali.

Mentre il mercato internazionale vede premiati mostri sacri come Queen e Prince insieme a hitmaker contemporanei come Billie Eilish e Ed Sheeran, è l’Italia a fare la voce grossa con multi-platini pesanti. Spiccano su tutti i traguardi mastodontici di Sfera Ebbasta e Shiva negli album, oltre alle eccellenti performance nei singoli per Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari, a dimostrazione di un mercato interno estremamente vitale e reattivo alle uscite di punta.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

Singoli Oro: 50.000 unità

50.000 unità Singoli Platino: 100.000 unità

100.000 unità Album Oro: 25.000 unità

25.000 unità Album Platino: 50.000 unità

Internazionali – Singoli

Billie Eilish – Chihiro (Oro)

Internazionali – Album

Queen – BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) (3 Platino)

– BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) (3 Platino) Neil Young – HARVEST (Platino)

– HARVEST (Platino) The Killers – HOT FUSS (Platino)

– HOT FUSS (Platino) Ed Sheeran – +-=÷× (TOUR COLLECTION) (Platino)

– +-=÷× (TOUR COLLECTION) (Platino) Rammstein – MUTTER (Oro)

– MUTTER (Oro) Sum 41 – DOES THIS LOOK INFECTED? (Oro)

– DOES THIS LOOK INFECTED? (Oro) The Notorious B.I.G. – READY TO DIE (Oro)

– READY TO DIE (Oro) Prince And The Revolution – PURPLE RAIN (Oro)

A seguire le certificazioni italiane.