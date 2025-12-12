12 Dicembre 2025
Marco Mengoni Live 2025: 6 mesi, 5.000 chilometri, 45 date e 750.000 biglietti venduti

Tra Italia ed Europa, il tour ha portato in scena uno show emotivamente travolgente, che narra una storia di caduta e rinascita

Con oltre 750.000 biglietti venduti (500.000 per Marco Negli Stadi e 250.000 per Live in Europe) per 45 concerti, ieri sera al Palacio Vistalegre di Madrid è calato definitivamente il sipario sul tour che, negli ultimi sei mesi, ha visto Marco Mengoni percorrere oltre 5.000 chilometri, affiancato da 13 musicisti, 11 performer e un team di 150 persone, con cui ha attraverso l’Italia e l’Europa, tra stadi, palasport e grandi arene.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour ha portato sui più importanti palchi italiani ed europei uno show emotivamente travolgente, costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali.

Di fatto, il cantautore di Ronciglione ha portato in scena più di un anno di lavoro, pensato e voluto per poter finalmente celebrare la ricostruzione insieme al suo pubblico, dando vita a una storia che affronta i grandi temi dell’esistenza attraverso una riflessione sul dolore e sulla fragilità della vita umana, fino alla catarsi finale (qui la nostra recensione).

Il pop si immerge così nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo da un vissuto personale, unisce in una verità universale tutto il pubblico.

MARCO MENGONI: 6 MESI, 45 DATE E 750.000 BIGLIETTI VENDUTI

In occasione della leg europea, Marco Mengoni ha inserito in scaletta Coming Home, il nuovo brano in inglese scritto con Matt Simons: una ballad dalla sensibilità profonda e dal respiro cinematografico, capace di trasformare la malinconia delle feste in un tepore di memorie e nostalgia luminosa.

Ma non è tutto! Hola è stata infatti spesso presentata nella sua versione internazionale, così come Due Vite, che nei territori francofoni si è trasformata in La Dernière Chanson, permettendo al cantautore di connettersi ancora di più con il suo pubblico.

Inoltre, la tappa parigina è stata resa disponibile in diretta streaming in tutto il mondo sul canale Twitch e Prime Video di Amazon Music Italia, sancendo un’importante prima volta. Fino ad oggi, un progetto simile non ha infatti mai avuto come protagonista un concerto all’estero di un artista italiano!

