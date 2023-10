Marco Mengoni: arriva La Dernière Chanson, versione in francese di Due Vite

Marco Mengoni è pronto al tour internazionale e, nell’attesa, lancia la versione in francese del brano con cui ha conquistato l’ultimo Festival di Sanremo.

Arriverà infatti il 13 ottober La Dernière Chanson in cui Due Vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy) è stata tradotta nella lingua d’oltralpe. E poi, dal 18 ottobre, partirà il tour europeo da Barcellona con le date di Francoforte e Bruxcelles già sold out.

l brano sarà disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali.

Marco Mengoni è atteso in Francia il 25 ottobre quando si esibirà a Le Zénith di Parigi – venue iconica per la musica live e palcoscenico di artisti come The Chainsmokers, Bob Dylan, Olivia Rodrigo, Lewis Capaldi.

La Dernière Chanson (Due Vite) è stata scritta dallo stesso Mengoni, Doriand, E. D’Erme e M. Venturini e prodotto da E.D.D. e Davide Simonetta. In questa versione rimangono in italiano le frasi più note del testo che gli europei avevano imparato durante l’Eurovision.

Qui di seguito le date del tour europeo.

MARCO MENGONI – CALENDARIO DATE EUROPEE

18 ottobre 2023 – BARCELLONA (Sant Jordi Club)

21 ottobre 2023 – BRUXELLES (Forest National) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – AMSTERDAM (AFAS Live)

25 ottobre 2023 – PARIGI (Zénith Paris)

27 ottobre 2023 – FRANCOFORTE (Jahrhunderthalle) – SOLD OUT

29 ottobre 2023 – VIENNA (Gasometer)

31 ottobre 2023 – ZURIGO (Hallenstadion)

2 novembre 2023 – MONACO (Olympiahalle)

