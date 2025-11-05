5 Novembre 2025
5 Novembre 2025

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music

Una ballata soul tra malinconia e calore fuori dal 7 novembre

Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original
Marco Mengoni si prepara a sorprendere con una nuova uscita internazionale a firma Amazon Music: Coming Home (Amazon Music Original).

Dopo i successi della trilogia Materia e il tour europeo, l’artista lancia la sua prima canzone natalizia in lingua inglese, disponibile dal 7 novembre in esclusiva su Amazon Music.

Marco Mengoni – “Coming Home”: il primo brano natalizio in inglese

Un progetto che unisce eleganza e introspezione, con il marchio inconfondibile di Mengoni. Coming Home nasce come una ballata soul dalle atmosfere calde e cinematografiche, scritta dallo stesso Mengoni insieme al cantautore americano Matt Simons, e composta da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e Matt Simons. Alla produzione, Marco Mengoni con Giovanni Pallotti.

La canzone racconta il desiderio universale di tornare nei luoghi del cuore durante le festività, dove i ricordi e i legami familiari diventano più intensi. Lo stesso Mengoni spiega:

Questa canzone nasce dal bisogno di tornare nei luoghi che ci fanno stare bene. Parla di ritorni, malinconia e calore. È nata e registrata durante il tour, insieme alla mia band e ai coristi: la mia famiglia in tournée. Siamo partiti da una scrittura più pop e l’abbiamo portata verso un soul anni ’70, cercando un suono vero, caldo e contemporaneo”.

Concerto esclusivo da Parigi, vinile e merchandinsing

Per celebrare il lancio, Amazon Music trasmetterà in diretta mondiale un concerto esclusivo di Marco Mengoni da Parigi il 3 dicembre.

L’evento, realizzato in collaborazione con Renault, sarà visibile sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. Durante la serata, Mengoni presenterà Coming Home (Amazon Music Original) insieme ad altri brani iconici del suo repertorio.

Per l’occasione, Amazon Music lancia anche un vinile in edizione limitata di Coming Home, disponibile in pre-order dall’11 novembre e in vendita dal 2 dicembre.
In arrivo anche una linea esclusiva di merchandising – tra cui T-shirt e felpe – acquistabile su Amazon.it nelle stesse date.

Coming Home (Amazon Music Original) è disponibile solo su Amazon Music e inserito nelle playlist “Merry Mix”, “Natale Pop” e nella stazione “Magia di Natale”.

Foto courtesy Amazon Music Italia

