Il concerto di Achille Lauro a San Siro arriva in tv. Lo speciale Comuni Immortali Live va in onda martedì 29 settembre su Canale 5, con le immagini della data che il 15 giugno ha chiuso a Milano il tour negli stadi Comuni Immortali.

L’annuncio è arrivato dallo stesso artista sui social: “Il nostro primo San Siro in onda su Canale 5. 29 settembre. Comuni Immortali Live e la sfilata della mia prima collezione moda Erotica su Mediaset. Di nuovo insieme. Ancora noi.”

Lo speciale porta in tv anche il debutto di Erotica, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo ruolo di direttore creativo di Dondup, sfilata sul prato di San Siro durante il concerto, e l’ospitata a sorpresa di Laura Pausini.

Ai BYD Music Awards 2026, andati in onda su Rai1 a settembre, Achille Lauro ha ricevuto il Singolo Platino per Perdutamente e il Live Platino per le date del tour. Tutti i vincitori e i premi delle due serate sono nel nostro articolo dedicato.

Il racconto di quella serata, con i 39 look della sfilata e le top model internazionali sul palco, è nel nostro articolo su San Siro trasformato in passerella.

Il programma arriva dopo che a giugno era saltato un altro show, pensato per la Rai in prima serata tra novembre e dicembre: per l’artista romano la trasmissione è passata a Canale 5. La scaletta completa del concerto, canzone per canzone, resta consultabile nel nostro articolo dedicato al tour Comuni Immortali.