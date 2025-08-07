Le Distanze trionfano al Fatti Sentire Festival 2025 in onda su Rai 2

Le Distanze vincono il Fatti Sentire Festival 2025 con il brano Da tempo, aggiudicandosi un doppio riconoscimento: l’accesso al Festival della Canzone Italiana in Belgio e un anno di promozione digitale gratuita.

La serata conclusiva del Fatti Sentire Festival si è svolta lo scorso 20 luglio al Teatro Concordia di Venaria Reale ed è stata trasmessa in seconda serata su Rai 2 il 5 agosto.

Le Distanze conquistano la finale del Fatti Sentire Festival

Dieci i finalisti in gara, ma ad avere la meglio è stata la band ligure Le Distanze, che ha emozionato pubblico e giuria con il brano Da tempo.

La vittoria ha portato al trio – composto da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese – un premio in denaro da 5.000 euro e la partecipazione diretta alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana in Belgio. Ma non solo: ex aequo con Asia Del Prete, la band ha ricevuto anche il Premio Audacia per il potenziale di successo sulle piattaforme digitali, ottenendo così un anno di servizi gratuiti da parte di Audacia, agenzia specializzata in promozione su Spotify e TikTok.

Le parole della band

“Siamo contenti della vittoria, ma ancora di più della famiglia che si è creata all’interno del festival. Il Fatti Sentire è stato un mix di emozioni che non dimenticheremo. È per noi una partenza, solo l’inizio del percorso che noi ambiamo e al quale tutti i giorni ci dedichiamo”, ha dichiarato la band dopo la premiazione.

Il singolo racconta il momento in cui ci si rende conto di essere diventati adulti, con uno sguardo malinconico sul tempo che passa. Il sound fonde l’alternative rock anni ’90 alla pop elettronica anni 2000, reinterpretati in chiave moderna.

Chi sono Le Distanze

La band è formata da Andrea Manuel Pagella (voce e piano), Corinna Lanari (basso e cori) e Saverio Campese (batteria). Tutti e tre i musicisti hanno iniziato a studiare musica da bambini, e suonano insieme da circa cinque anni. Andrea frequenta il Conservatorio di Genova da sette anni ed è l’autore di musica e testi del gruppo.

Nonostante l’emergenza sanitaria dei primi anni, Le Distanze si sono esibiti in diversi concorsi, tra cui CasaSanremo (con il brano Rimani qui, parte della colonna sonora del film *The Mirror*), Sanremo Rock (premio Trend), Sanremo Live in the City (secondo posto) e il Gran Gala di San Marino (secondo posto e premio radiofonico nel 2021).

Nel 2022 sono stati ospiti a tutte le finali regionali di Sanremo Rock&Trend, con il primo concerto pubblico a Marsciano sullo stesso palco calcato da Elisa il giorno precedente. A fine anno hanno pubblicato il loro primo album, con il singolo Sì, non ci penso! che ha superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube in un mese.

Nel 2023 hanno aperto il concerto dei The Who a Firenze Rocks, condividendo il palco anche con Tom Morello, e nel 2024 si sono esibiti al Deejay On Stage prima dei live di Clara e Alessandra Amoroso.

Il 31 gennaio 2025 è uscito il singolo Quelli come Me e mE, che darà il titolo al nuovo album in arrivo. Da tempo è il loro ultimo singolo, disponibile dal 18 aprile 2025 in streaming e in rotazione radiofonica.