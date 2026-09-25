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Alvise Salerno
Pagelle
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Pagelle Nuovi Singoli 25 settembre 2026: Margherita Vicario è la Golden Song, Sfera Ebbasta rimandato, Flaco G bocciato

Voti in stelle e in numeri per 19 brani, da Francesca Michielin e Sangiovanni a Sfera Ebbasta e Flaco G.

Collage con Sangiovanni, Margherita Vicario, centomilacarie, Emma Nolde e 22simba, protagonisti delle pagelle nuovi singoli del 25 settembre 2026
Pagelle di Alvise Salerno
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 25 settembre 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 25 settembre 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Settembre, Francesca Michielin, Biagio Antonacci e Sayf, Margherita Vicario, Sfera Ebbasta e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 25 settembre 2026.

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