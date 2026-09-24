Syria pubblica venerdì 25 settembre Se t’amo o no (pt.2), nuovo singolo in collaborazione con I Fiori di Cadillac, per FLUIDOSTUDIO. Il brano riprende, 26 anni dopo, Se t’amo o no, il singolo del 2000 che aprì una nuova fase della sua carriera. Il presave è già attivo.

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Syria, il prima e il dopo Se t’amo o no

C’è un “prima” ed un “dopo” Se t’amo o no nella carriera artistica di Syria. Abbandonati i panni della brava ragazza acqua e sapone poco più che maggiorenne e già trionfatrice al Festival di Sanremo (prima classificata tra le Nuove proposte nel 1996 con Non ci sto e terza nei Big nel 1997 con Sei tu) Syria si ripresenta al mercato discografico nell’estate 2000 in una veste completamente inedita e spiazzante per il pubblico che aveva imparato a conoscerla ed apprezzarla per la sua attitudine melodica e rassicurante fino a quel momento.

Se t’amo o no è il brano che apre una nuova fase, o come diremmo di questi tempi “una nuova Era”, nel percorso musicale della cantante romana: pop accattivante dalle ritmiche più serrate ed un testo smaliziato ed audace che la colloca di diritto tra le interpreti più interessanti del panorama italiano di inizio millennio.

Il tutto avviene sotto la produzione e supervisione artistica di un Biagio Antonacci in stato di grazia che produrrà anche l’intero album Come una goccia d’acqua che, ad oggi, resta il più grande successo commerciale di Syria e contiene altri singoli di successo come Fino al cielo e Maledetto il giorno.

Il brano battutissimo dalle radio è accompagnato da un videoclip che mostra una Syria cambiata anche nell’approccio alla sua immagine: capelli lunghi e selvaggi, tatuaggi sparsi ed un look più contemporaneo e coerente con la sua età fanno centro nel cuore del pubblico permettendole di partecipare con successo a numerose manifestazioni musicali come il Festivalbar ed Un disco per l’estate e, a seguito di un lungo tour estivo, di nuovo al Festival di Sanremo nel 2001 con Fantasticamenteamore.

Il significato di Se t’amo o no (pt.2) di Syria e I Fiori di Cadillac

In mezzo oltre un ventennio di musica e ricerca: dalla scena indie alla musica elettronica passando per il teatro canzone e produzioni spiccatamente più pop Syria non ha mai smesso di evolversi e sparigliare le carte in tavola.

Il 25 settembre esce per FLUIDOSTUDIO Se t’amo o no (pt.2), un nuovo singolo che prosegue il racconto di una storia iniziata 26 anni fa.

Ma attenzione, non si tratta di un semplice remix o di una mera “operazione nostalgia”: Se t’amo o no (pt.2) è un brano inedito nato da uno scambio artistico con I Fiori di Cadillac, duo musicale salernitano, che contattano Syria per ricordare quanto indelebile fosse il ricordo di quella vecchia canzone fino alla proposta di riscriverne il “sequel” ed affrontare lo stesso tema ma da una prospettiva diversa.

In questa nuova ottica “se è amore non lo so però ci sto, però ci sto” è la frase che al meglio spiega la direzione della nuova Syria, “oggi più spirituale e disincantata che non si è mai arresa davanti a qualcosa di travolgente nel bene e nel male”, pronta a rimettersi in gioco ancora una volta con il coraggio di essere “fuori dal coro” delle tendenze stagionali.

Scritto da Luigi Salvio e prodotto da I Fiori di Cadillac, il brano si muove su ritmi sudamericani e chitarre sognanti ricreando un’atmosfera calda che proietta ad un incontro romantico “… per caso su una spiaggia desolata”. Un’operazione insolita ed originale colma di significato per vecchi e nuovi appassionati.

Anticipato dai singoli Speranza feat. Inoki e La storia più bella, Se t’amo o no (pt.2) chiude il cerchio di un ritorno che culminerà con la pubblicazione del nuovo album di Syria previsto per l’inizio del 2027.

Chi sono i Fiori di Cadillac

I Fiori di Cadillac sono Luigi Salvio (voce, piano, chitarra, basso, synth) e Valerio Vicinanza (batteria, drum machine, synth), entrambi di Salerno. Il progetto nasce nel 2010 e trova la sua prima forma su disco con “Cartoline” (2013), seguito da un lungo tour tra club e festival.

Nel 2020 esce per INRI “Fuori dalla storia“, scritto e prodotto con Giulio Ragno Favero. Nel 2024 arriva “Stranieri” con la produzione e la direzione artistica di Frank Sativa. Undici canzoni intime e stratificate, costruite tra Salerno e Torino, che raccontano chi a un certo punto della propria vita non si riconosce più.

Credits del brano ▸ Artista · Syria feat. I Fiori di Cadillac

· Syria feat. I Fiori di Cadillac ▸ Titolo · Se t’amo o no (pt.2)

· Se t’amo o no (pt.2) ▸ Autori · Luigi Salvio

· Luigi Salvio ▸ Produttori · Fiori di Cadillac

Testo di Se t’amo o no (pt.2) di Syria

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano.

Foto di copertina: Luca Font