Syria annuncia il ritorno: un tour estivo, uno spettacolo omaggio a Ornella Vanoni e un nuovo album

Syria, a distanza di otto anni dall’ultimo album in studio, si prepara a tornare nel 2025 con nuova musica. L’annuncio è arrivato nel salotto di Domenica In, dove l’artista ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con un medley dei suoi successi e alcune anticipazioni importanti sul suo futuro.

Syria: nuovo album e un’estate tra tour e teatro

Era il 1995 quando Syria, al secolo Cecilia Cipressi, vinceva le selezioni di Sanremo Giovani con una cover di Sei bellissima di Loredana Bertè. L’anno successivo avrebbe poi trionfato tra le nuove proposte del Festival di Sanremo con Non ci sto, salendo sul podio tra i Big nel 1997 con Sei tu.

Da allora alti due Festival, undici dischi – tra cui uno pubblicato con lo pseudonimo di Ayris – e collaborazioni con alcuni dei più grandi autori italiani: da Biagio Antonacci a Tiziano Ferro, passando per Jovanotti, Mario Venuti, Claudio Mattone, Mariella Nava, Gianna Nannini e tanti altri ancora.

Negli ultimi anni, Syria ha scelto un percorso più teatrale, un’aspirazione nata dopo un’importante collaborazione nel 2005 con Paolo Rossi. Negli ultimi anni ha portato in giro un omaggio a figure iconiche femminili della musica italiana con Bellissime e un importante spettacolo tributo all’indimenticata Gabriella Ferri con Perché non canti più.

syria, il tour estate 2025 e… un omaggio a Ornella Vanoni

Il 2025 segnerà il ritorno live di Syria con un tour estivo in cui porterà in scena il meglio del suo repertorio. Durante l’ospitata del 4 maggio a Domenica In, ha cantato alcuni dei suoi brani più noti come Se t’amo o no, Non ci sto, Sei tu e L’amore è.

Non solo tour, ma anche teatro: Syria sarà protagonista di uno spettacolo dedicato all’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria, un tributo a Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho, scritto da Sergio Bardotti di cui vi abbiamo parlato di recente nella nostra rubrica AMI LEGACY.

“Quest’estate sarò in giro con il mio live, con il mio repertorio, con una band meravigliosa. Abbiamo già fatto una bella prova con una data a zero, siamo pronti. Vi comunicherò presto tutte le date”, ha raccontato Syria.

“E poi anche con il mio tributo all’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria di Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho, scritto da Sergio Bardotti, con un racconto curato da Max De Tomassi e Toni Canto alla chitarra”.

Syria torna con un nuovo album di inediti

Ma la vera sorpresa è arrivata sul finale dell’intervista: Syria ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo disco di inediti, il primo dopo Io+Io del 2017.

Nessuna data ufficiale ancora, ma il progetto potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi, anticipato da uno o più singoli. Dopo anni tra teatro e musica dal vivo, Syria è pronta a riabbracciare il pop italiano con un nuovo capitolo discografico.