29 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
29 Gennaio 2026

Syria torna con “Speranza”, nuovo singolo featuring Inoki: un messaggio di fiducia per le nuove generazioni

Una collaborazione inedita su un brano che parla alle nuove generazioni e a chi verrà dopo.

News
Syria Speranza nuovo singolo
Syria Speranza: testo e significato del nuovo singolo feat. Inoki

A distanza di diversi anni dalla pubblicazione dell’ultimo singolo, anni passati tra live e spettacoli teatrali, torna una delle voci più riconoscibili e versatili della musica italiana: quella di Syria.

Speranza è il nuovo singolo con cui l’artista festeggia un ritorno che non suona come un “comeback” da calendario, ma come una scelta precisa: mettere ancora una volta la voce al servizio della musica e di un messaggio.

Il brano sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 per FLUIDOSTUDIO / House Of Music con distribuzione Believe e vede Syria collaborare con Inoki.

L’incontro tra i due è, sulla carta, una prima volta che sorprende ma del resto Syria non è nuova alle collaborazioni con artisti urban, non a caso è stata la prima artista pop a collaborare in un singolo con i Club Dogo nel 2008.

Questa nuova canzone nasce da un’idea comune e da un luogo comune, House Of Music (HOM), la casa creativa che ospita le visioni di Fausto Zanardelli e Fabiano Ballarin (Inoki), autori del pezzo.

Discograficamente questa uscita segna un momento simbolico per FLUIDOSTUDIO, che con Speranza celebra la “maggiore età” firmando la sua prima grande icona. Nella narrazione dell’etichetta, l’idea è quella di un porto sicuro per la “musica dai margini”, un’identità costruita su storie atipiche e collaborazioni trasversali.

Syria – Il significato di Speranza: un mandato generazionale

Speranza è una sorta di “mandato generazionale”, una canzone che parla a chi viene dopo, e lo fa dal punto di vista di chi oggi è adulto, genitore, educatore, punto di riferimento anche quando non se ne rende conto.

In un presente raccontato quasi sempre con la lista delle mancanze, Speranza prova a spostare l’asse. Non nega le difficoltà, non le lucida, non le rende “belle” a tutti i costi. Ma sceglie una postura diversa: quella del non consegnare alle nuove generazioni solo paura e sfiducia. È un invito motivazionale, sì, ma senza la retorica da poster. L’idea è che la speranza non sia un concetto astratto, bensì un’azione quotidiana, un gesto che si rinnova mentre tutto intorno sembra chiedere di mollare.

Syria spiega la sua visione del concetto con queste parole:

Se speri, credi, divulghi, agisci, subisci, resisti e combatti le tue lotte quotidiane… Dare loro
fiducia e forza è la nostra missione

Una canzone che risuona alla domanda che ogni adulto si pone: “Cosa lasciamo a chi verrà dopo di noi?

Syria porta in Speranza eleganza vocale, controllo ed emotività che si accende senza urlare. Inoki porta credibilità di strada, una storia diversa, un modo di nominare il presente che arriva da un’altra tradizione.

Il brano è stato scritto da Fausto Zanardelli e Fabiano Ballarin (Inoki), mentre la produzione è di GOEDI (Diego Montinaro).

Syria Speranza Cover

TESTO

Tu tieni dritta la rotta
ti aiuteranno le stelle

Fuori il mondo è sempre più feroce
urla e fai sentire forte la tua voce
io ti starò a guardare dalla giusta distanza
mentre diventi grande
come una speranza

Testo completo in arrivo

 

All Music Italia

