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Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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Radio Date 25 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 25 settembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

Radio Date 25 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday
Radio Date di Oriana Meo
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Settimana 38 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Nuovi singoli – Radio Date 25 settembre 2026

Brani più attesi dalla redazione.

Nuovi singoli – Radio Date dal 19 al 25 settembre 2026

Brani più attesi dalla redazione.

SABATO 19 SETTEMBRE 2026

  • Spike RedChupacabra

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026

  • CAMILLA PNKiDOLL
  • KairoskillerI’m Just The Idea Of A Man
    EDAC Music Group, distr. Believe

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026

  • THEFT – Giacomo GrassoDon Chisciotte

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2026

  • 24 GRANASTADERA
  • Chiara BertelliLa fiera del niente
  • Emma NoldeSIAMO IN TANTI
  • FANALI feat. Manuel AgnelliPASSIONE
  • Gion Carmel ProjectSei Bella Così
  • Irene AlessandraL’amore non sei tu
  • Le schiene di Schielecome acqua in un tubo
    EDAC Music Group, distr. Believe
  • Mala & WaverULALA
    Orangle Records Latino
  • Moonari feat. Folcast e Neri Per CasoIn fondo a stare soli non c’è male
  • Paola PizzinoISOLA (EP)
    Macro Beats / Artist First
  • QuattordiciLei
    MZK Lab
  • ShipeMontenapo
    Middle Night Entertainment/ Virgin Music Group
  • Wall StampsLetty
  • WILLIE PEYOTENON C’È DI CHE

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

  • Maluma, ShakiraAGUA
    Sony · Radio Date: 25 settembre 2026

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 2 ottobre 2026

Le segnalazioni per il Radio Date del 2 ottobre 2026 devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo qui sotto.

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