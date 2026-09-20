Settimana 38 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date 25 settembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione.
Nuovi singoli – Radio Date dal 19 al 25 settembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione.
SABATO 19 SETTEMBRE 2026
- Spike Red – Chupacabra
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026
- CAMILLA PNK – iDOLL
- Kairoskiller – I’m Just The Idea Of A Man
EDAC Music Group, distr. Believe
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026
- THEFT – Giacomo Grasso – Don Chisciotte
VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2026
- 24 GRANA – STADERA ★
- Chiara Bertelli – La fiera del niente
- Emma Nolde – SIAMO IN TANTI ★
- FANALI feat. Manuel Agnelli – PASSIONE ★
- Gion Carmel Project – Sei Bella Così
- Irene Alessandra – L’amore non sei tu
- Le schiene di Schiele – come acqua in un tubo
EDAC Music Group, distr. Believe
- Mala & Waver – ULALA
Orangle Records Latino
- Moonari feat. Folcast e Neri Per Caso – In fondo a stare soli non c’è male ★
- Paola Pizzino – ISOLA (EP)
Macro Beats / Artist First
- Quattordici – Lei
MZK Lab
- Shipe – Montenapo
Middle Night Entertainment/ Virgin Music Group
- Wall Stamps – Letty
- WILLIE PEYOTE – NON C’È DI CHE ★
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- Maluma, Shakira – AGUA
Sony · Radio Date: 25 settembre 2026
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 2 ottobre 2026
Le segnalazioni per il Radio Date del 2 ottobre 2026 devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo qui sotto.
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