Capodanno 2025, a Firenze Mr.Rain, Lorenzo Baglioni, Syria, Giovanni Caccamo e…

Firenze, Capodanno 2025: programma completo e line-up

Mai come quest’anno l’ultimo dell’anno sarà all’insegna della musica, con tantissimi protagonisti del panorama musicale italiano ospiti in diverse località della nostra penisola. E, proprio a questo proposito, Sara Funaro (sindaco di Firenze, ndr) ha svelato alcuni dei nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze fiorentine (Piazza San Giovanni, Piazza Signoria, Piazza Santissima Annunziata, Piazza Santa Croce e Piazza dell’Oltrarno) il 31 dicembre.

“Come di consueto per il Capodanno cittadino ci sarà un bel momento di festa, itinerante e ricco di opportunità diverse”, ha spiegato il sindaco Funaro.

Poi, ha aggiunto: “Abbiamo pensato a iniziative per tutte le fasce d’età, senza dimenticare i bambini. Cinque piazze e una novità nel percorso, ovvero l’inserimento di via Palazzuolo e via Finiguerra, un pezzo importante di centro storico sul quale vogliamo mantenere alta l’attenzione e c’è un grande impegno in vista di una riqualificazione.

Abbiamo voluto realizzare una programmazione diversificata e ricca di opportunità, con tanti nomi apprezzati, per permettere a fiorentini e visitatori di vivere un Capodanno godendosi la nostra città nel miglior modo possibile”.

capodanno 2025 a firenze: il programma completo

Di seguito riportiamo il programma completo del Capodanno 2025 a Firenze.

PIAZZA DELLA SIGNORIA

Mr.Rain, i BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato saranno i protagonisti di una serata unica tra note, luci e magia in Piazza della Signoria, dove si esibiranno anche alcuni giovani talenti e artisti emergenti.

Quest’anno ci sarà inoltre anche uno spazio dedicato ai più piccoli, condotto da Benedetta Rossi. Lorenzo Baglioni, il mago Mattia Boschi e il ventriloquo Nicola Pesaresi porteranno infatti allegria e intrattenimento con un mix di comicità e magia.

Dalle 18.45 alle 21.00, la facciata di Palazzo Vecchio si trasformerà poi grazie allo spettacolare video mapping realizzato, per l’occasione, da Stefano Fomasi.

Alle 21.00, invece, è prevista l’esibizione degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, protagonisti di un programma che vede brani di Rossini, Donizetti e Puccini alternarsi ad alcune tra le più famose canzoni di Frank Sinatra, come My Way e Fly Me to the Moon.

A seguire, alle 22.30, si esibiranno Deborah Iurato, Syria e Giovanni Caccamo, che alle 23.30 lasceranno il palco a Mr.Rain, che porterà a Firenze tutta la sua intensità emotiva.

Dopo il brindisi della mezzanotte, i festeggiamenti continueranno infine con l’energia dei BowLand, il trio fiorentino di origini iraniane noto per il loro sound sofisticato.

PIAZZA SAN GIOVANNI

In Piazza San Giovanni l’Associazione Musart presenterà l’evento Cori Gospel, che vedrà esibirsi due gruppi d’eccezione: The Pilgrims, rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e Lara Johnson & the Black Voices, straordinario ensemble di 6 cantanti accompagnati da una band.

L’evento si svolgerà indicativamente dalle 22.00 alle 1.00, offrendo una serata di musica coinvolgente e internazionale.

PIAZZA SS. ANNUNZIATA

In Piazza Santissima Annunziata, dalle ore 22.45 alle ore 00.30, l’Associazione Quelli del ’29 presenterà invece Jazz In Luce, un evento immersivo che unisce la musica di Nino Buonocore e del suo quartetto al talento internazionale del sassofonista Max Ionata.

PIAZZA SANTA CROCE

Capodanno 2025: Musica, Danza e Tradizioni Sotto Le Stelle Di Firenze sarà invece l’evento che, grazie all’Associazione Orchestra Da Camera Fiorentina, animerà Piazza Santa Croce con un mix di musica e danza.

Nello specifico, la National Symphony Orchestra RadioTV Moldova e l’Orchestra da Camera Fiorentina eseguiranno un vasto repertorio musicale che spazia dalla musica sinfonica al pop rock. Ad accompagnarli ci saranno i ballerini dell’associazione Kinesis Danza, che – dalle 22.45 all’1.00 – interpreteranno vari stili di danza: dal tango al rock’n’roll.

PIAZZA DELL’OLTRARNO

Infine, in Piazza Dell’Oltrarno, l’Associazione Music Pool presenterà l’evento Happy New Year on the Road, con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali pensati per diffondere musica e allegria in due aree simboliche di Firenze.

Ed ecco che i Magicaboola Brass Band, con il loro sound funky, animeranno le vie di Santa Maria Novella, comprese Via Palazzuolo e Via Maso Finiguerra, mentre gli Zastava Orkestar, con sonorità balcaniche e gitane, porteranno la festa nell’Oltrarno, con una sosta in Piazza del Carmine per il countdown di mezzanotte.