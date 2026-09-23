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Chiara Tebaldini
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Lumiero nel nuovo singolo, “Ancora te”, racconta un ricordo che non passa

Tra malinconia e ritmo incalzante, il cantautore segue una giornata segnata dalla solitudine e dal pensiero di una persona del passato.

Lumiero con occhiali e completo blu, ritratto con accessori in pelliccia marrone
News di Chiara Tebaldini
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Lumiero pubblica Ancora te venerdì 25 settembre per Marengo Dischi, in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Il singolo arriva dopo l’album d’esordio Il Primo Grande Disco Di Lumiero e le date estive de Il Primo Grande Tour di Lumiero. È il secondo brano pubblicato dopo il disco, seguito a Cascasse il Duomo.

Ancora te: il ricordo di una persona che non passa

Malinconico ma incalzante, Ancora te racconta la sensazione di essere fuori posto mentre il mondo continua a correre. Al centro del brano c’è il ricordo di una persona che appartiene al passato, ma occupa ancora i pensieri del protagonista.

Il racconto segue il corso di una giornata, dalla mattina alla sera. Tra gesti ripetuti e momenti di solitudine, anche un saluto scambiato con chi vive una condizione simile diventa un piccolo sollievo. La canzone si chiude con il congedo dalla giornata e dai pensieri che l’hanno accompagnata.

Copertina di “Ancora te” di Lumiero: un personaggio illustrato crea con le mani l’ombra di un cane davanti a un microfono

Chi è Lumiero

Lumiero, classe 1997, è un cantautore milanese legato al quartiere Barona. La sua musica unisce riferimenti alla canzone d’autore, alla chanson e all’exotica, con testi che raccontano amori e desideri di evasione tra il centro e la periferia di Milano.

Il 5 dicembre 2025 pubblica l’album d’esordio Il Primo Grande Disco Di Lumiero. Nel 2026 porta il progetto in tour e viene selezionato per Breakthrough 2026, il programma di Amazon Music dedicato agli artisti emergenti.

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