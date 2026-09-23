Lumiero pubblica Ancora te venerdì 25 settembre per Marengo Dischi, in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Il singolo arriva dopo l’album d’esordio Il Primo Grande Disco Di Lumiero e le date estive de Il Primo Grande Tour di Lumiero. È il secondo brano pubblicato dopo il disco, seguito a Cascasse il Duomo.

Ancora te: il ricordo di una persona che non passa

Malinconico ma incalzante, Ancora te racconta la sensazione di essere fuori posto mentre il mondo continua a correre. Al centro del brano c’è il ricordo di una persona che appartiene al passato, ma occupa ancora i pensieri del protagonista.

Il racconto segue il corso di una giornata, dalla mattina alla sera. Tra gesti ripetuti e momenti di solitudine, anche un saluto scambiato con chi vive una condizione simile diventa un piccolo sollievo. La canzone si chiude con il congedo dalla giornata e dai pensieri che l’hanno accompagnata.

Chi è Lumiero

Lumiero, classe 1997, è un cantautore milanese legato al quartiere Barona. La sua musica unisce riferimenti alla canzone d’autore, alla chanson e all’exotica, con testi che raccontano amori e desideri di evasione tra il centro e la periferia di Milano.

Il 5 dicembre 2025 pubblica l’album d’esordio Il Primo Grande Disco Di Lumiero. Nel 2026 porta il progetto in tour e viene selezionato per Breakthrough 2026, il programma di Amazon Music dedicato agli artisti emergenti.