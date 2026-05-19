Lumiero Cascasse il Duomo è il nuovo singolo del cantautore milanese, fuori da venerdì 22 maggio per Marengo Dischi in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Il brano arriva dopo l’uscita de Il Primo Grande Disco Di Lumiero e mentre prende forma il primo tour estivo dell’artista.

Con Cascasse il Duomo, il canzoniere di Barona torna a raccontare quella stanchezza quotidiana che, a un certo punto, si trasforma in voglia di sparire per un po’. Di mollare il lavoro, i ritmi automatici, la città. Anche solo per inseguire un giorno d’estate.

Lumiero torna con Cascasse il Duomo

“Mi dispiace non voglio lavorare / Non voglio lavorare mai più”. Bastano due righe per entrare nel clima del nuovo brano di Lumiero, che mette al centro il desiderio di fuga più che la ribellione vera e propria.

Cascasse il Duomo si muove tra immagini quotidiane, ironia e leggerezza. Dentro ci finiscono il caldo, la voglia di mare, le settimane tutte uguali e quel momento preciso in cui smetti di resistere e inizi a pensare solo a partire.

La produzione è firmata da Marquis, che costruisce attorno alla voce di Lumiero un arrangiamento morbido, quasi sospeso, con richiami che guardano tanto alla canzone d’autore quanto a certe atmosfere più retrò.

La copertina omaggia Steamboat Bill, Jr. di Buster Keaton

La cover del singolo, realizzata da Michele Rossetti, riprende una delle immagini più celebri di Buster Keaton in Steamboat Bill, Jr., classico del cinema muto del 1928.

Un riferimento che si lega bene anche all’immaginario costruito da Lumiero negli ultimi mesi: cartoline malinconiche da Milano e dalla periferia, tra chanson, cantautorato e suggestioni exotica.

Il Primo Grande Tour Di Lumiero: le date

Dopo la presentazione in full band al Circolo Magnolia di Milano, il cantautore porterà il progetto dal vivo con OTR Live.

8 maggio | LIVORNO | Elementi Di Coesione

9 maggio | GENOVA | Anteprima Balena Festival

24 maggio | BOLOGNA | Porta Pratello

5 giugno | BORGO A BUGGIANO (PT) | Bella Vista Social Fest

6 giugno | MISANO ADRIATICO (RN) | DunaFest

27 giugno | ROMA | Spaghetti Festival

28 giugno | CISTERNA D’ASTI (AT) | Usanze

10 luglio | SANTA SOFIA (FC) | Rumors

18 luglio | ISOLA MAGGIORE (PG) | Moon In June

1 agosto | SALA CONSILINA (SA) | Fritz Festival

12 agosto | LAGONEGRO (PZ) | Happy Arecreate

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