19 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
19 Maggio 2026

Lumiero canta la fuga dal lavoro in “Cascasse il Duomo”

Il cantautore milanese riparte dopo “Il Primo Grande Disco Di Lumiero” e annuncia nuove date live in tutta Italia.

News di All Music Italia
Lumiero in una foto promozionale legata al singolo “Cascasse il Duomo”
Condividi su:

Lumiero Cascasse il Duomo è il nuovo singolo del cantautore milanese, fuori da venerdì 22 maggio per Marengo Dischi in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. Il brano arriva dopo l’uscita de Il Primo Grande Disco Di Lumiero e mentre prende forma il primo tour estivo dell’artista.

Con Cascasse il Duomo, il canzoniere di Barona torna a raccontare quella stanchezza quotidiana che, a un certo punto, si trasforma in voglia di sparire per un po’. Di mollare il lavoro, i ritmi automatici, la città. Anche solo per inseguire un giorno d’estate.

Lumiero torna con Cascasse il Duomo

“Mi dispiace non voglio lavorare / Non voglio lavorare mai più”. Bastano due righe per entrare nel clima del nuovo brano di Lumiero, che mette al centro il desiderio di fuga più che la ribellione vera e propria.

Cascasse il Duomo si muove tra immagini quotidiane, ironia e leggerezza. Dentro ci finiscono il caldo, la voglia di mare, le settimane tutte uguali e quel momento preciso in cui smetti di resistere e inizi a pensare solo a partire.

La produzione è firmata da Marquis, che costruisce attorno alla voce di Lumiero un arrangiamento morbido, quasi sospeso, con richiami che guardano tanto alla canzone d’autore quanto a certe atmosfere più retrò.

La copertina omaggia Steamboat Bill, Jr. di Buster Keaton

La cover del singolo, realizzata da Michele Rossetti, riprende una delle immagini più celebri di Buster Keaton in Steamboat Bill, Jr., classico del cinema muto del 1928.

Un riferimento che si lega bene anche all’immaginario costruito da Lumiero negli ultimi mesi: cartoline malinconiche da Milano e dalla periferia, tra chanson, cantautorato e suggestioni exotica.

Il Primo Grande Tour Di Lumiero: le date

Dopo la presentazione in full band al Circolo Magnolia di Milano, il cantautore porterà il progetto dal vivo con OTR Live.

8 maggio | LIVORNO | Elementi Di Coesione
9 maggio | GENOVA | Anteprima Balena Festival
24 maggio | BOLOGNA | Porta Pratello
5 giugno | BORGO A BUGGIANO (PT) | Bella Vista Social Fest
6 giugno | MISANO ADRIATICO (RN) | DunaFest
27 giugno | ROMA | Spaghetti Festival
28 giugno | CISTERNA D’ASTI (AT) | Usanze
10 luglio | SANTA SOFIA (FC) | Rumors
18 luglio | ISOLA MAGGIORE (PG) | Moon In June
1 agosto | SALA CONSILINA (SA) | Fritz Festival
12 agosto | LAGONEGRO (PZ) | Happy Arecreate

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Info e biglietti sono disponibili su www.otrlive.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 2

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 3

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 4

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 5

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
DARA rappresenta la Bulgaria all’Eurovision 2026 con Bangaranga 7

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: classifica finale e quinto posto per l’Italia con Sal Da Vinci
Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e Lorenzo Salvetti finalisti di Amici 25 il 17 maggio 2026 8

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince ma è la finale con gli ascolti più bassi di sempre
Elena, foto ufficiale per il lancio del singolo A parte me di Amici 25 9

Elena D'Elia canta la fragilità in "A parte me": l'inedito di Amici 25 firmato da Amara
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.