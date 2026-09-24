Minerva – La Scuola, il teen drama di Netflix ambientato in un liceo militare di Napoli, è disponibile dal 22 settembre 2026 in otto episodi, sette diretti da Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori. Le canzoni vanno da Franco Battiato ai RIP, e la colonna sonora originale di Michele Braga esce il 25 settembre.

Le canzoni di Minerva – La Scuola episodio per episodio ↓

Minerva – La Scuola, la colonna sonora originale di Michele Braga

La colonna sonora originale, firmata da Michele Braga, esce in digitale venerdì 25 settembre. Dentro c’è anche Non pensarci più dei RIP, un brano scritto apposta per la serie, che si sente nel primo, nel secondo e nel quinto episodio.

Braga, romano, classe 1977, ha firmato con Gabriele Mainetti le musiche di Lo chiamavano Jeeg Robot, candidate nel 2016 al David di Donatello per il miglior musicista.

I RIP sono il duo di Pierpaolo e Raffaele, nato nel 2023 tra techno, elettronica e canzone italiana che ha suonato anche al Primavera Sound; le nuove uscite si seguono sul loro profilo Instagram.

Accanto alle musiche originali la serie usa più di venti brani già pubblicati, tra tanta scena indipendente italiana, qualche classico e un paio di sorprese. Silvestrini, nelle note di regia, parla di momenti che esplodono “in un caleidoscopio di colori e musiche liberatorio e catartico”.

Tutte le canzoni di Minerva – La Scuola, episodio per episodio

La lista dei brani è quella fornita da Netflix, divisa per episodi. Il terzo episodio, l’unico diretto da Francesca Marino invece che da Silvestrini, non ha brani editi nell’elenco.

Episodio Brano Artista 1 Occhi ingenui Franco126 feat. Ele A 1 Ora è meglio di prima Le Feste Antonacci 1 Non pensarci più RIP 1 Who Made You This Sweet? NoSo 1 Punto di domanda Emma Nolde feat. Nayt, Mecna 2 Un trauma è per sempre Sarafine 2 All of Human Knowledge Made Us Dumb Sofia Isella 2 Non pensarci più RIP 2 The First Song JoyCut 2 Come volevi essere Lamante 4 Sentimiento nuevo Franco Battiato 4 Anchor Novo Amor 4 Bellissima Annalisa 4 Tonight, Tonight The Smashing Pumpkins 5 Come volevi essere Lamante 5 Non pensarci più RIP 5 pupille centomilacarie 5 Ragazzi della pioggia Alek 6 Summit (feat. Ellie Goulding) Skrillex 6 La Provençale Ivan Silvestrini 6 Look Sébastien Tellier 6 Filemone e Bauci Amor Fou 7 Musica elettronica Miglio 8 La Traviata Joseph Lawrenson 8 Steyrische Tänze op. 165 Martin Fuchs, Catia Rung, Reinhold Rung, Gabriela Tzetanova 8 Waltz of the Flowers Jessica Jarvis 8 Valse sentimentale op. 51 Károly Botvay, Budapest Strings 8 Come volevi essere Lamante

Le tre chicche della colonna sonora

La più sorprendente sta nel sesto episodio: La Provençale è firmata da Ivan Silvestrini, cioè dal regista della serie. È un brano strumentale del suo album A Day in the Life of a Delicate Man, uscito nel 2019, che Silvestrini ha composto e suonato da solo.

Il brano che torna più spesso, insieme a quello dei RIP, è Come volevi essere di Lamante, progetto della cantautrice vicentina Giorgia Pietribiasi. Uscito nel 2023 e prodotto da Taketo Gohara, accompagna il secondo, il quinto e l’ultimo episodio.

La terza chicca è un incrocio con un’altra serie: Anchor del gallese Novo Amor, nel quarto episodio, viene da un autore la cui musica era già finita nella colonna sonora di Élite, il teen drama spagnolo di Netflix ambientato anch’esso in una scuola.

Le canzoni di Minerva – La Scuola raccontate episodio per episodio

Episodio 1: Franco126, Le Feste Antonacci, NoSo, Emma Nolde

La serie parte con Occhi ingenui di Franco126 con Ele A, dall’album Futuri possibili uscito a marzo 2025 e in radio da gennaio 2026. Ele A è Eleonora Antognini, rapper svizzera classe 2002.

Ora è meglio di prima de Le Feste Antonacci era già finita in tv: Propaganda Live l’aveva usata per un reportage da Gaza. Il duo è formato da Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi D’Alessandro, e il brano sta nel loro primo album Uomini cani gabbiani.

Who Made You This Sweet? è di NoSo, progetto musicale di Baek Hwong, da Chicago, classe 1997. Il brano è uscito nel 2025 e anticipa l’album When Are You Leaving?, pubblicato da Partisan Records.

Punto di domanda di Emma Nolde, con Nayt e Mecna, viene da NUOVOSPAZIOTEMPO, il terzo album della cantautrice toscana, uscito a novembre 2024 per Carosello Records. Quest’anno Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco per la canzone con Quello che deve essere sarà.

Episodio 2: Sarafine, Sofia Isella, JoyCut

Un trauma è per sempre è la title track del primo EP di Sarafine, uscito a dicembre 2024 per Warner Music Italia dopo la vittoria a X Factor 2023. Il titolo gioca con il tedesco “Traum”, sogno, fino al ritornello “mein Traum, mein Trauma”.

All of Human Knowledge Made Us Dumb è un singolo del 2022 di Sofia Isella, cantautrice di Los Angeles nata nel 2005, che ad agosto 2024 ha aperto alcune date dell’Eras Tour di Taylor Swift.

The First Song dei bolognesi JoyCut è la traccia d’apertura, lunga più di nove minuti, dell’album TheBluWave del 2022. La band di Pasquale Pezzillo, attiva dal 2007, ha aperto i concerti di Arcade Fire, Editors e Modest Mouse.

Episodio 4: Battiato, Annalisa, Smashing Pumpkins

Sentimiento nuevo di Franco Battiato chiude il lato B di La voce del padrone, l’album uscito il 21 settembre 1981 per EMI Italiana. Il brano porta la firma di Battiato insieme a Giusto Pio.

Nella stessa puntata c’è Bellissima di Annalisa, uscita a settembre 2022 come primo singolo di E poi siamo finiti nel vortice e certificata cinque volte disco di platino.

E ci sono gli Smashing Pumpkins di Tonight, Tonight, dall’album Mellon Collie and the Infinite Sadness: gli archi del brano sono della Chicago Symphony Orchestra, e il video ispirato a Viaggio nella Luna di Méliès vinse sei MTV Video Music Awards nel 1996.

Episodio 5: centomilacarie e Alek

Nel quinto episodio c’è pupille di centomilacarie, il singolo del 2024 uscito per Maciste Dischi. centomilacarie torna proprio questa settimana con il nuovo singolo Monete e bottoni.

Ragazzi della pioggia è di Alek, cantautrice vicentina classe 2005, uscito per GOR!LLA Records a maggio 2025, un anno dopo il suo primo EP BUIO. Nella stessa puntata tornano anche Lamante e i RIP.

Episodio 6: Skrillex, Sébastien Tellier, Amor Fou

Summit di Skrillex con Ellie Goulding sta nell’EP Bangarang del 2011, che vinse il Grammy come miglior album dance ed elettronico. Accanto c’è la chicca di Silvestrini, La Provençale.

Look di Sébastien Tellier viene da Sexuality, album del 2008 prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk; dallo stesso disco arriva Divine, con cui Tellier rappresentò la Francia all’Eurovision 2008.

Filemone e Bauci è degli Amor Fou, la band milanese fondata nel 2006 da Alessandro Raina, ex Giardini di Mirò. Il brano dava il titolo a un EP del 2009 ed è poi entrato nell’album I moralisti, uscito nel 2010 per EMI.

Episodio 7: Miglio

Il settimo episodio ha un solo brano edito, Musica elettronica di Miglio, uscito nel 2025 per Peroni Dischi con la produzione di Francesco Fantini. Miglio è Alessia Zappamiglio, cantautrice bresciana che vive a Bologna, Premio della Critica al Premio Buscaglione.

Episodio 8: la musica classica e Lamante

L’ultimo episodio cambia registro con quattro brani di musica classica: la Traviata di Giuseppe Verdi, le Steyrische Tänze op. 165 di Joseph Lanner, il Valzer dei fiori e la Valse sentimentale op. 51 di Čajkovskij. E anche qui torna Come volevi essere di Lamante.

Di cosa parla Minerva – La Scuola

Il Minerva è un liceo militare di Napoli dove ci si sveglia all’alba per l’alzabandiera, non sono ammessi cellulari né abiti civili, si studiano tattica militare e scherma e le storie d’amore sono proibite.

Salvo è un ragazzo della periferia che entra al Minerva per scoprire cosa sia successo al suo migliore amico Francesco, sparito nel nulla proprio in quella scuola. Accanto a lui ci sono Vincenzo, romano, che vuole seguire la carriera militare del padre, e Camilla, milanese, mandata lì dal padre per essere “raddrizzata”.

Gli autori la definiscono insieme un racconto di formazione e uno school drama, con una linea mystery: “Cos’è accaduto a Francesco? E qual è la responsabilità degli altri allievi e degli ufficiali?”.

I personaggi di Minerva – La Scuola

Le tre matricole sono Salvo, Vincenzo e Camilla. Salvo e Francesco vivevano nella stessa casa famiglia, e prima di sparire Francesco aveva condiviso con lui il sogno del Minerva. Vincenzo è geniale in tutte le materie; Camilla, figlia di un ricco industriale, vive la scuola come una punizione.

Gli anziani del terzo anno sono Diego, la stella della scuola, figlio del comandante; Rachele, figlia di un pilota di caccia morto in missione, che vuole diventare pilota anche lei; e Max, inflessibile con le matricole, per il quale il liceo è una fuga.

Tra gli adulti c’è il comandante Achille Giordano, tradizionalista e manipolatore, e la vicecomandante Teresa Bonaiuto, che vuole modernizzare la scuola dando spazio alle ragazze. Laura Canali è un’insegnante civile di Storia e Filosofia, scettica verso i valori militari.

Il maresciallo Gaetano Esposito insegna educazione fisica ed è il braccio destro del comandante; il maresciallo Pietro Recchi è il maestro d’armi e l’istruttore di scherma di Rachele. Fuori dalla scuola c’è Paola, figlia minore di Achille, costretta a studiare nell’ufficio del padre.

Il cast di Minerva – La Scuola

Nel cast i giovani protagonisti Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani, con Massimiliano Gallo e Cristiana Capotondi. C’è anche Raiz, voce storica degli Almamegretta, nei panni di Gaetano Esposito.

Attore Personaggio Ciro Minopoli Salvo Fusco Biagio Venditti Vincenzo Cipriani Margherita Buoncristiani Camilla Savino Beatrice Savignani Paola Giordano Simone Secce Diego Giordano Giulio Brizzi Max Nicole Malaj Rachele Alicia Edogamhe Adele Massimiliano Gallo Achille Giordano Cristiana Capotondi Laura Canali Irene Maiorino Teresa Bonaiuto Raiz Gaetano Esposito Michele Rosiello Pietro Recchi

Completano il cast Antonio Adaggio, Carmen Annibale, Martina Attanasio, Fabio Bizzarro, Viola Brambilla, Luigi Bruno, Martina Pia Gambardella, Pietro Sparvoli e Luigi Zeno. La serie è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle.

Al Giffoni Film Festival, dove la serie è stata presentata in anteprima, Massimiliano Gallo ha raccontato il suo comandante: un mondo “di disciplina e tradizioni militaresche ma nel racconto si aprono anche crepe e fragilità”, in un ruolo che “vive di conflitti interiori perché suo figlio è uno degli allievi”.

Minerva – La Scuola è una storia vera?

Il liceo Minerva è immaginario e la storia di Salvo è di finzione, ma gli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero spiegano di aver lavorato con interviste e ricerche sul campo nelle scuole militari italiane, che sono quattro.

Nelle loro note scrivono di aver cercato “un racconto sì di finzione, ma ancorato alle esperienze che ragazze e ragazzi vivono davvero all’interno di questa arena”: la sveglia all’alba, il divieto di relazioni, la camerata, le armi.

A Napoli la scuola militare reale è la Nunziatella. Il produttore Roberto Sessa, a Giffoni, ha raccontato che l’idea gli è venuta sul treno: “vedevo i ragazzini della Nunziatella vestiti in maniera speciale. Mi affascinavano e volevo capire cosa avessero in testa”.

Dove è stata girata Minerva – La Scuola

Il liceo Minerva è stato ricostruito nella Reggia di Portici, residenza estiva di Carlo di Borbone. La biblioteca storica è la biblioteca della scuola, la Sala Pompeiana diventa la sala del comandante e la Terza Anticamera, la Sala della Seta Gialla, è la sala professori.

L’Esedra della Reggia è il cortile del Minerva, dove si fa l’alzabandiera, e la Sala delle Guardie ospita il test d’ingresso e la cerimonia dello spadino.

I sotterranei della scuola sono stati girati a Villa Campolieto, a Ercolano, la villa settecentesca i cui lavori furono diretti da Luigi Vanvitelli e completati nel 1775 dal figlio Carlo. Le location sono state individuate con la Film Commission Regione Campania.

La regia di Ivan Silvestrini e i costumi di Massimo Cantini Parrini

Ivan Silvestrini arriva da tre stagioni di Mare Fuori, dalla seconda alla quarta. Nelle note di regia scrive che Minerva segna un cambio di stile: i protagonisti hanno passioni forti, ma il contesto impedisce loro di esprimerle, e la regia riflette questa rigidità.

La domanda da cui parte è esplicita: “Il pacifismo in questo mondo è una prospettiva sostenibile?”. E subito dopo: “C’è spazio per la fragilità in un luogo che deve formare i soldati di domani?”.

I costumi sono di Massimo Cantini Parrini, più volte premiato con il David di Donatello e candidato all’Oscar per Pinocchio e Cyrano. Per Minerva ha costruito, scrive, “un sistema di segni, appartenenze e gerarchie” che va oltre le divise degli allievi.

Quanti episodi sono e ci sarà una seconda stagione

La prima stagione ha otto episodi, tutti disponibili dal 22 settembre 2026, dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival. Netflix non ha ancora annunciato una seconda stagione. Il trailer ufficiale è sul canale YouTube di Netflix.

Foto: ufficio stampa Netflix