In arrivo la quarta stagione di “Mare Fuori” con nuove canzoni di Raiz, Stefano Lentini, Clara e Matteo Paolillo

La serie italiana rivelazione degli ultimi, Mare fuori, è pronta a tornare con la quarta stagione. 12 episodi e nuove canzoni ad arricchire una colonna sonora diventata cult in cui sono coinvolti nuovamente artisti come Stefano Lentini, Raiz, Matteo Paolillo e Clara.

La serie nata da un’idea originale di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu vede alla regia Ivan Silvestrini ed è una coproduzione di Rai Fiction e Picomedia tornerà in onda in prima serata su Rai 2 dal 14 febbraio 2024 e, come ormai tradizione lanciata lo scorso anno, i primi sei episodi saranno disponibili già dall’1 febbraio in esclusiva su RaiPlay (l’intero box dal 14 febbraio).

NUOVA MUSICA E NUOVE HIT IN ARRIVO?

Nella nuova stagione, oltre alla ormai celebre sigla “O mar for” ci saranno quattro nuove canzoni scritte per l’occasione che andranno a coinvolgere Matteo Paollilo, Clara e Raiz. Quest’ultimo, storico cantante degli Almamegretta e protagonista della serie nei panni di Don Salvatore, ha curato, insieme a Stefano Lentini, tutta la colonna sonora di “Mare Fuori”.

Ad oggi i brani di Mare Fuori sono stati dei grandissimi successi. Queste le certificazioni e i risultati raggiunti dalle canzoni della serie:

O mar for – Matteo Paolillo, Raiz, Lolloflow e Stefano Lentini – Doppio disco di platino

Origami all’alba – Matteo Paolillo, Clara & Lolloflow – Triplo disco di platino

L’album con la colonna sonora della prima stagione ha collezionato oltre 50 milioni di stream su Spotify

I brani della colonna sonora della terza stagione nel corso della prima metà del 2023 hanno collezionato oltre 50 milioni di streaming su Spotify e su YouTube entrando nelle classifiche Viral italiane e Global

Mare fuori 4 di cosa parlerà la quarta stagione

I protagonisti della serie si troveranno metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare.

A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui.

La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Il regista Ivan Silvestrin racconta così la sfida di questa quarta stagione della serie cult:

“Dirigere la quarta stagione di Mare Fuori è stata una sfida con me stesso, sentivo di aver dato molto nella stagione precedente e non volevo abbassare il tiro… Chi nella vita ha ascoltato musica in vinile o in cassetta ricorda che gli album erano divisi in lato A e lato B, spesso se il primo lato conteneva i brani più orecchiabili e d’impatto, il secondo lato portava l’album verso momenti più profondi, introspettivi. È così che vedo questa quarta stagione, come il lato B più intenso ed emotivo di un grande racconto cominciato con l’arrivo di Rosa Ricci e il suo incontro fatale con Carmine Di Salvo. Anche quest’anno molti passaggi della sceneggiatura, eseguiti con maestria da un cast sempre più eccezionale, mi hanno commosso profondamente, e ora è finalmente giunto il momento di condividere questo viaggio con voi che tanto affetto ci avete dato in questi anni.

So che soffrirete, ma sarà bello farlo insieme.”

