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centomilacarie, Monete e bottoni apre un nuovo capitolo: significato e data di uscita

Il nuovo singolo prosegue il mondo emotivo di centomilacarie, tra tenerezza, brutalità, paura e malinconia.

centomilacarie a torso nudo con tatuaggi, ritratto all’aperto per Monete e bottoni
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centomilacarie torna venerdì 25 settembre con Monete e bottoni, nuovo singolo pubblicato da Maciste Dischi, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

L’annuncio è stato anticipato sui social da un trailer narrato da Francesco Migliaccio, voce di Demoni Urbani, e arriva pochi giorni dopo quello del Benedetto Live Tour 2027.

Il significato di Monete e bottoni di centomilacarie

Dal comunicato stampa emerge un brano che continua a muoversi dentro l’immaginario di centomilacarie, dove tenerezza e brutalità possono convivere e il sentimento non viene raccontato nella sua forma più ordinata.

Monete e bottoni parte proprio da questa tensione: emozioni che prendono direzioni imprevedibili, si mescolano alla paura, all’istinto e a una malinconia capace di rendere credibili anche immagini apparentemente assurde.

Per ora non abbiamo ancora il testo del brano, quindi non possiamo entrare nell’analisi dei singoli versi. Il significato anticipato dall’ufficio stampa indica però una canzone costruita ancora una volta attorno a un mondo emotivo scomposto e molto fisico, coerente con il percorso che centomilacarie ha sviluppato negli ultimi anni.

Copertina di Monete e bottoni di centomilacarie, seduto a un tavolo con un libro, monete e un casco

centomilacarie, da IO NESSUNO a Monete e bottoni

Il nuovo singolo arriva dopo IO NESSUNO, album d’esordio pubblicato nel febbraio 2025, e dopo un anno che ha portato centomilacarie prima nei club e poi nei festival estivi.

Il percorso dell’artista, Simone, classe 2004 e originario della provincia di Varese, era iniziato nel 2022 con Strappami la pelle a morsi. Nel 2024 è arrivata anche la collaborazione con MACE e Salmo in Non mi riconosco ≠, brano contenuto nell’album MAYA.

Nel 2025, dopo il tour nei club legato al primo disco, l’artista ha portato il progetto anche nei festival con l’IO NESSUNO Summer Tour.

Il Benedetto Live Tour 2027

Monete e bottoni arriva a pochi giorni dall’annuncio del Benedetto Live Tour 2027, che riporterà centomilacarie nei club ad aprile con quattro date tra Padova, Bologna, Roma e Milano.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà il 2 aprile dalla Hall di Padova e proseguirà all’Estragon Club di Bologna, al Largo Venue di Roma e al Fabrique di Milano.

Testo di Monete e bottoni di centomilacarie

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato non appena il testo sarà pubblicato.

Foto di Simone Biovati

 

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