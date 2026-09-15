centomilacarie torna in concerto nel 2027 con Benedetto live 2027, il nuovo tour nei club annunciato per il mese di aprile. Quattro le date in calendario tra Padova, Bologna, Roma e Milano, con partenza il 2 aprile dalla Hall di Padova.

Il nuovo giro di concerti arriva dopo il percorso live costruito intorno a IO NESSUNO, che nel 2025 aveva portato centomilacarie prima nei club e poi nei festival estivi, con sold out registrati a Bologna e Milano.

centomilacarie concerti 2027: le date di Benedetto live

centomilacarie · Benedetto live 2027 Data Città Biglietti 2 apr 2027 Padova

Hall Biglietti 7 apr 2027 Bologna

Estragon Biglietti 8 apr 2027 Roma

Largo Venue Biglietti 15 apr 2027 Milano

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Il nuovo tour di centomilacarie

Benedetto live 2027 riporta centomilacarie nei club dopo il percorso di IO NESSUNO. Il precedente tour nei club era andato sold out, seguito dalla tournée estiva e dal concerto del 10 dicembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

Il titolo Benedetto parte da un’idea precisa: non una grazia ricevuta dall’alto, ma la condizione di chi è riuscito a sopravvivere al proprio caos. Un concetto che centomilacarie porta ora sul palco nelle quattro date annunciate per aprile 2027.

Il percorso di centomilacarie

Simone, in arte centomilacarie, è un cantautore classe 2004 originario della provincia di Varese. Nel 2022 pubblica il singolo Strappami la pelle a morsi e sale sul palco del MI AMI Festival, mentre nel 2023 arriva l’EP neanche anch’io.

Nel 2024 partecipa a due brani di MAYA di MACE, tra cui Non mi riconosco con Salmo, ed entra nel programma Spotify RADAR. A febbraio 2025 pubblica il primo album IO NESSUNO per Maciste Dischi, seguito dal tour nei club, tutto sold out, e dalla tournée estiva.

Biglietti e prevendite di Benedetto live 2027

I biglietti per le quattro date di Benedetto live 2027 saranno disponibili online da mercoledì 16 settembre 2026 alle 14:30 e nei punti vendita autorizzati da lunedì 21 settembre alle 11:00. Il tour è prodotto da Vivo Concerti.