18 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Agosto 2025

Rim Rimini in Musica 2025: il programma completo. In cartellone Dardust, Michele Bravi e centomilacarie

Tre giorni di concerti gratuiti all’Arena Francesca da Rimini con artisti e giovani talenti

News di All Music Italia
Concerto del festival Rim Rimini in Musica 2025 all’Arena Francesca da Rimini con Dardust, Michele Bravi e centomilacarie
Condividi su:

Dal 29 al 31 agosto torna all’Arena Francesca da Rimini la terza edizione di Rim Rimini in Musica, una tre giorni di concerti gratuiti che porterà in città alcuni degli più interessanti della scena italiana, tra grandi nomi e nuove voci.

L’accesso a tutte le serate sarà gratuito e tra i partner dell’iniziativa ci saranno anche Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma e Radio Sabbia.

Rim Rimini in Musica 2025: i protagonisti

Sul palco dell’arena, all’ombra di Castel Sismondo, saliranno Dardust, produttore e pianista tra i più richiesti della scena musicale, Michele Bravi e centomilacarie.

L’evento, organizzato da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Rimini, conferma la sua missione di promuovere la cultura musicale ospitando artisti affermati e talenti emergenti. Ogni serata sarà aperta da un DJ set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini.

Il programma di Rim Rimini in Musica 2025

29 agosto – centomilacarie

Apertura con Little Pieces of Marmelade, Aku boy e Tigri da soggiorno.
Concerto principale: centomilacarie.

30 agosto – Dardust

Apertura con Aku boy, Bea Makk, DәVA e Diamanti Neri.
Concerto principale: Dardust, al secolo Dario Faini, autore e produttore tra i più premiati della sua generazione. Pianista e innovatore del crossover tra classica ed elettronica, ha firmato brani di successo per Mahmood, Elodie, Irama, Lazza e Angelina Mango.

31 agosto – Michele Bravi

Apertura con Guglielmo, Campi e Andrea Belfiori.
Concerto principale: Michele Bravi.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 4

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Fedez sul palco del Red Valley Festival mentre presenta la nuova strofa di Tutto il contrario 6

Fedez sempre al centro delle polemiche: dallo Stoccafisso alla nuova strofa di "Tutto il contrario" con Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
Pippo Baudo è morto a 89 anni, la carriera tra televisione e Festival di Sanremo 7

Pippo Baudo è morto a 89 anni: addio al gigante della televisione italiana che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo
Pippo Baudo ricordo cantanti 8

Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un'ondata d'affetto e gratitudine!
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.