Rim Rimini in Musica 2025: il programma completo. In cartellone Dardust, Michele Bravi e centomilacarie

Dal 29 al 31 agosto torna all’Arena Francesca da Rimini la terza edizione di Rim Rimini in Musica, una tre giorni di concerti gratuiti che porterà in città alcuni degli più interessanti della scena italiana, tra grandi nomi e nuove voci.

L’accesso a tutte le serate sarà gratuito e tra i partner dell’iniziativa ci saranno anche Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma e Radio Sabbia.

Rim Rimini in Musica 2025: i protagonisti

Sul palco dell’arena, all’ombra di Castel Sismondo, saliranno Dardust, produttore e pianista tra i più richiesti della scena musicale, Michele Bravi e centomilacarie.

L’evento, organizzato da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Rimini, conferma la sua missione di promuovere la cultura musicale ospitando artisti affermati e talenti emergenti. Ogni serata sarà aperta da un DJ set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini.

Il programma di Rim Rimini in Musica 2025

29 agosto – centomilacarie

Apertura con Little Pieces of Marmelade, Aku boy e Tigri da soggiorno.

Concerto principale: centomilacarie.

30 agosto – Dardust

Apertura con Aku boy, Bea Makk, DәVA e Diamanti Neri.

Concerto principale: Dardust, al secolo Dario Faini, autore e produttore tra i più premiati della sua generazione. Pianista e innovatore del crossover tra classica ed elettronica, ha firmato brani di successo per Mahmood, Elodie, Irama, Lazza e Angelina Mango.

31 agosto – Michele Bravi

Apertura con Guglielmo, Campi e Andrea Belfiori.

Concerto principale: Michele Bravi.