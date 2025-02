centomilacarie: esce “TG1”, il nuovo brano tra alienazione e salvezza

centomilacarie pubblica TG1: testo e significato del nuovo singolo.

È uscito a sorpresa il nuovo singolo di centomilacarie, un brano che anticipa la pubblicazione del suo primo atteso album IO NESSUNO, disponibile da venerdì 28 febbraio in vinile e su tutte le piattaforme digitali per Maciste Dischi e distribuito da Universal Music Italia.

centomilacarie TG1 – significato del testo

TG1 è un brano che si staglia sullo sfondo della provincia varesina, terra in cui centomilacarie è nato e cresciuto. Attraverso immagini crude e dirette, il cantautore racconta un senso di alienazione e la voglia di fuga, in una realtà fatta di “palazzi come alveari giganti con il nulla dentro e intorno”. Un testo che rispecchia il vissuto dell’artista, tra esperienze da lasciarsi alle spalle e un costante desiderio di salvezza.

Il brano arriva dopo la collaborazione con MACE e SALMO nel brano NON MI RICONOSCO e la selezione tra gli artisti di Spotify Radar.

“IO NESSUNO TOUR”: le date nei club

In occasione dell’uscita del disco, centomilacarie ha annunciato un tour nei club italiani, prodotto da Vivo Concerti.

Giovedì 13 marzo 2025 ‐ BOLOGNA @ Covo Club – SOLD OUT

Domenica 16 marzo 2025 ‐ ROMA @ Largo Venue

Venerdì 21 marzo 2025 ‐ MILANO @ Santeria Toscana 31

CENTOMILACARIE TG1 – TESTO

Se non hai niente da dire, allora non dire niente

Festeggio il mio compleanno, in un centro scommesse

Da me hanno la tuta però non fanno jogging

Meglio un figlio che ruba di certi poliziotti

Il mio amico a vent’anni c’ha un figlio, lavora in un magazzino

Non ha mai dato un esame, non ha mai mandato un curriculum

In tre sopra una panchina, conto stagnole come le pecore

Bacio tua moglie, latte e sambuca fa freddo anche se non è inverno

Vengo da dove non arrivano i taxi

Ma questa qua vuole venire a trovarmi

Dice che i Rеgionali sono romantici

Da me la gente si butta sui binari

Con l’odio in bocca sto a digiuno

Mando a fanculo il TG1

Da mе c’è solo l’industria, sembra la Russia

Neve dentro una busta

Centomila g trovate in perquisa

sotto il letto di una figlia

la sera più colpi di un mitra

poi lavoro in cassa

mantengo la faccia pulita

siete padre, dateci un’assistente sociale

angeli dentro una popolare, stanno male

sognano il paradiso fiscale

Io non faccio un giro, conduco il turismo

La scopo contro un muro come un crocefisso

quando piscio non miro, fuochi d’artificio

ho tre litri di vino metto il ca**o nel disco

Vengo da dove non arrivano i taxi

Ma questa qua vuole venire a trovarmi

Dice che i regionali sono romantici

Da me la gente si butta sui binari

Con l’odio in bocca sto a digiuno

Mando a fanculo il TG1

Da me c’è solo l’industria, sembra la Russia

Neve dentro una busta

Vengo da dove l’amore pesa grammi

Ma questa qua vuole venire a salvarmi

Dice che i regionali sono romantici

Da me la gente si butta sui binari

Con l’odio in bocca sto a digiuno

Mando a fanc*lo il TG1

Da me c’è solo l’industria, sembra la Russia

Neve dentro una busta