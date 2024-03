Anteprima: per Spotify Radar 2024 si punta sul “nuovo garantito”… ecco i 6 artisti scelti da Spotify Italia

Spotify Radar 2024. Quella del 2024 sarà la quarta “edizione” di Spotify Radar Italia che teoricamente ha come obiettivo quello di spingere nuovi talenti musicali portandoli ad affermarsi nel panorama musicale.

Nel corso degli anni il nostro sito ha più volte sottolineato come gli editor della nota piattaforma streaming più che individuare talenti su cui puntare, artisti poco noti da farci scoprire, scelgano di aiutare artisti, spesso sotto l’ala protettrice della major discografiche, che in rampa di lancio ci sono già dando loro la spunta definitiva per l’affermazione definitiva.

Ricordiamo infatti che chi viene scelto per il programma Spotify Radar viene inserito in molte playlist editoriali nel corso dell’anno.

Per fare qualche nome delle precedenti edizioni del programma ricordiamo Blanco, Rhove, Tommy Dali, BigMama, bnkr44, Mara Sattei, Ariete, Rondodasosa, Il Tre e Venerus ma anche cantautrici come Hu, Chiamamifaro e Caffellatte. E quest’anno a chi toccherà?

