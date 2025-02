centomilacarie pubblica il primo album, un viaggio tra emozioni crude, inquietudine e poesia

centomilacarie è pronto a pubblicare il suo primo album ufficiale, IO NESSUNO.

Dopo la collaborazione con MACE e SALMO nel brano NON MI RICONOSCO e l’inserimento tra gli artisti di Spotify Radar, centomilacarie continua il suo percorso musicale con cui si sta affermando come una delle penne più viscerali ed evocative della scena musicale italiana.

In uscita venerdì 28 febbraio per Maciste Dischi con distribuzione Universal Music Italia, IO NESSUNO raccoglie tracce scritte di getto, inseguendo l’istantaneità di un’emozione o di un’inquietudine. Con un linguaggio crudo e poetico, l’artista racconta un disagio emotivo generazionale tra prime volte, fughe, smarrimenti e angosce esistenziali. Il tutto si muove tra la concretezza brutale della provincia e una dimensione onirica, tra rabbia, rassegnazione e momenti di pura ispirazione.

Le produzioni riprendono l’immaginario musicale sfaccettato dell’artista e sono state curate da okgiorgio, Estremo, Pablo America, Kyv, Francesco Massidda, Swan e Daniele Capoferri.

Parlando del disco, centomilacarie ha dichiarato:

“IO NESSUNO rappresenta per me la salvezza e la rinascita. Arrivo da anni complessi, fatti di angoscia e tormento. In questo disco ho provato a sputare fuori il mio vissuto ma anche le aspettative e la dolcezza che provo a nascondere. Ci sono dentro le urla e le carezze, gli sputi ma anche i sogni, le botte date e prese, i baci sudati, l’apatia e la depressione. C’è la provincia che mi aliena e la città che mi mette a disagio. Tutto quello che ero e che sono adesso. C’è dentro quello che ascolto nelle cuffie e quello che mi ha cresciuto. IO NESSUNO è la mia verità, forse sbagliata, ma soltanto mia.“