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centomilacarie è la nuova scommessa di Warner Music?

I segnali dai vertici Warner e Atlantic sul futuro del cantautore scoperto da Maciste.

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Ritratto del cantautore centomilacarie, dato in passaggio da Maciste Dischi ad Atlantic Records
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Ad aprile 2022 lo presentavamo come la nuova scommessa di Maciste Dischi. Oltre tre anni dopo, secondo quanto risulta alla nostra redazione, centomilacarie potrebbe essere pronto a un salto importante: l’ingresso nel cast di Atlantic Records, l’etichetta del gruppo Warner Music. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma i segnali che si sono accumulati negli ultimi giorni, tutti dai vertici dell’etichetta, e non solo, vanno in una direzione precisa.

Sotto l’ultimo post pubblicato dall’artista sono comparsi i commenti di apprezzamento del vicepresidente di Warner, Gianluca Guido. Il presidente Pico Cibelli ha condiviso il video nelle sue storie, e a rilanciare il contenuto è stato anche Marco Masoli, label director dell’etichetta. Tre segnali che, in attesa della conferma ufficiale, lasciano intendere l’ingresso di centomilacarie nella label Warner,

Chi è centomilacarie, da angelo in preda agli incubi al primo album

Chi ci legge lo conosce bene, perché ne seguiamo il percorso da più di tre anni. Il nostro primo articolo su di lui, ad aprile 2022, lo presentava così: un putto in preda agli incubi, la nuova scommessa di Maciste Dischi. Da lì la crescita è stata costante, fino al primo album Io, Nessuno, un lavoro fatto di emozioni crude, inquietudine e una scrittura che non cerca scorciatoie.

Nel suo percorso ci sono anche collaborazioni di rilievo, come il featuring in non riconosco ≠ di Mace, al fianco di Salmo: un segnale di quanto il cantautore sia già considerato dentro l’ambiente. Se il passaggio ad Atlantic Records verrà confermato, per lui si aprirebbe una struttura più grande su cui costruire i prossimi anni.

Il video di Mi manchi e il messaggio a se stesso

A far parlare in queste ore è anche il video con cui l’artista ha proposto una versione al pianoforte di Mi manchi di Paky. Il dettaglio non è banale: pubblicando il video, il cantautore ha taggato se stesso scrivendo “@centomilacarie mi manchi”. Un cortocircuito voluto, il “mi manchi” rivolto a se stessi, che trasforma una cover in un messaggio personale e ha contribuito a portare l’attenzione su di lui proprio nei giorni in cui si rincorrono le voci sul suo futuro discografico.

Per All Music Italia, centomilacarie resta uno dei talenti da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Continueremo a seguirne il percorso e aggiorneremo questo articolo non appena arriverà l’ufficialità.

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