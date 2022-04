Arriva un putto in preda agli incubi nel mondo della musica... centomilacarie è la nuova scommessa di Maciste Dischi

centomilacarie Strappami la pelle a morsi testo e significato del singolo in uscita mercoledì 13 aprile della nuova scommessa di Maciste Dischi… Centomilacarie.

Simone, questo il vero nome di centomilacarie, nasce a Milano nel 2004. Le sue canzoni, che oggi vengono descritte come un accecante salto nel vuoto, hanno le proprie radici in un bambino che, a soli 5 anni, inizia a suonare il violino, quindi la chitarra e il pianoforte. Il tutto senza riuscire a leggere pentagrammi e spartiti in quanto affetto da disgrafica (un disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di segni alfabetici e numerici).

Cresce con punti di riferimento musicale come il re del pop, Michael Jackson, XXXtentacion e la colonna sonora del videogames Final Fantasy. E ora debutta con il suo singolo, Strappami la pelle a morsi.

Centomilacarie strappami la pelle a morsi significato del brano

Non c’è nessun ordine e nessuna disciplina nel mondo di centomilacarie… ma tutto incredibilmente reale. E lui sembra un putto in preda agli incubi. Eccome come lui stesso descrive la sua canzone…

Quando ho scritto Strappami la pelle a morsi, niente mi sembrava reale. Avevo quindici anni e all’inizio doveva essere solo uno sfogo sul mio diario, una specie di dialogo. Ogni volta che lo aprivo e scorrevo tra le pagine leggevo qualcosa di diverso, ogni volta ritrovavo tra le parole un dettaglio o un’immagine nuova, come se facessi una parafrasi delle mie stesse frasi.

Così è nata la canzone, come una cinepresa che registra vecchi pensieri scritti su un foglio, in continua trasformazione. Scrivevo di lei per immaginarla ancora di fianco a me. Un anno dopo l’ho pubblicata su soundcloud e ho iniziato a scrivere con più costanza altre canzoni. Combatto i miei tanti mostri grazie alla musica e con la musica ne creo di nuovi, forse ancora più cattivi.

La produzione di Strappami la pelle a morsi è di Mila Moon (già collaboratrice di artisti del calibro di Powfu) e Jacopo Senigallia. Una strumentale dalle sonorità sporche e lo-fi che accompagna l’urgenza espressiva della voce di centomilacarie. Per conoscerlo meglio qui trovate la sua pagina Instagram.

Tra l’altro l’artista è nella line-up del Mi Ami Festival, la più prestigiosa rassegna dedicata alla musica indipendente, dove farà il suo debutto live.

centomilacarie strappami la pelle a morsi testo e audio

In arrivo il 13 aprile