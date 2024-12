centomilacarie, dopo l’annuncio del tour nei club arriva il nuovo singolo “figli degli dei”

Dopo l’annuncio pochi giorni fa del suo primo tour, centomilacarie annuncia anche il nuovo singolo figli degli dei (Maciste Dischi) disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 6 dicembre.

Scritta di getto in un’unica take, figli degli dei è l’ennesimo brano frutto di un’urgenza espressiva di centomilacarie, tra le penne più interessanti ed intense della nuova scena emergente italiana.

Per la prima volta, inoltre, il giovane artista rappa all’interno di un brano, con la sua voce graffiante, un’emotività straripante che insieme riescono a creare un immaginario intimo, vivido e crudo.

centomilacarie lo racconta così: «Ho pensato a un’idea di rinascita, a una luce che innalzava ed elevava chi ascoltasse la canzone. Ho voluto portare i miei problemi e il contesto in cui vivo – perché fanno parte di me e della mia storia – nell’ambiente onirico che abbiamo creato. Tra le macerie, nella mia testa, sentivo che stavo rinascendo».

E conclude con una riflessione: «Mi piace pensare che, nel mondo distratto di oggi, la musica riesca a creare uno spazio in cui potere essere ascoltata davvero, dando a tutti noi il potere di entrare in una dimensione diversa. E’ quello che è successo a me mentre scrivevo figli degli dei».

CENTOMILACARIE, “IO NESSUNO TOUR”: LE DATE

Come anticipato all’inizio, pochi giorni fa centomilacarie ha annunciato il suo primo tour nei club Io Nessuno Tour, prodotto da Vivo Concerti e in partenza a marzo 2025. Ecco le date:

13 marzo 2025 – Bologna, Covo Club

16 marzo 2025 – Roma, Largo Venue

21 marzo 2025 – Milano, Santeria Toscana 31

I biglietti sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com e su Ticketone.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di Lorenzo Silvestri