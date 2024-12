centomilacarie, arriva il nuovo tour nei club “Io Nessuno Tour”

Dopo un 2024 ricco di musica, centomilacarie annuncia il suo “Io Nessuno Tour” nei club italiani. Il tour toccherà le città di Bologna, Roma e Milano e si terranno a marzo del 2025.

L’annata di centomilacarie si è aperta con il featuring insieme a Salmo in NON MI RICONOSCO, brano di Mace contenuto nell’ultimo album di quest’ultimo – MAYA – uscito come singolo e che gli è valso come trampolino di lancio verso il grande pubblico.

Seguono i singoli notte vodka, quasi nuda e pupille, i quali saranno sicuramente inclusi in un progetto discografico in arrivo per il giovane artista varesotto, vista la similarità tra le copertine. Tra i singoli, si aggiunge anche il duetto insieme a Giuse The Lizia in Piccoli piccoli.

Di recente, inoltre, centomilacarie è stato selezionato da RADAR, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Un talento, quello del giovane cantautore, che inizia ad essere notato nel 2022 con il debutto dal vivo al MI AMI Festival con il suo brano Il sorriso di mia madre che, tra l’altro, ha ispirato il singolo insieme a Salmo.

Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, ecco le date del “Io Nessuno Tour” di centomilacarie:

13 marzo 2025 – Bologna, Covo Club

16 marzo 2025 – Roma, Largo Venue

21 marzo 2025 – Milano, Santeria Toscana 31

I biglietti per le date sono già disponibili sul sito di Vivo Concerti e su Ticketone, mentre dal 2 dicembre alle ore 10:00 saranno disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI