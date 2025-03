centomilacarie, dopo il successo nei club arriva il “Io Nessuno Summer Tour” nei principali festival

Dopo il successo del “Io Nessuno Tour” che ha registrato il sold out sia nella data di Bologna che di Milano, centomilacarie annuncia le date del suo tour estivo Io Nessuno Summer Tour che lo porterà in giro per l’Italia sui palchi dei principali festival italiani. Il tour, infatti, partirà con la data al Mi Ami Festival il prossimo 23 maggio 2025.

Il tour nei club che si è appena concluso è stato un vero e proprio viaggio musicale in cui l’artista ha regalato al pubblico un mix emozionante dei suoi brani più recenti e di quelli che hanno segnato i momenti più significativi della sua carriera – tra cui il featuring con Mace e Salmo in Non mi riconosco – trasformando ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente.

Di seguito, il calendario con tutte le date del tour estivo di centomilacarie, “Io Nessuno Summer Tour“:

Venerdì 23 maggio 2025 – Segrate (MI) @ Mi Ami Festival

Sabato 7 giugno 2025 – Savigliano (CN) @ Atipico Festival

Venerdì 13 giugno 2025 – Palermo @ Gravità Exp

Venerdì 4 luglio 2025 – Perugia @ L’Umbria che Spacca

Giovedì 17 luglio 2025 – Lugano (Svizzera) @ Longlake Festival

Sabato 19 luglio 2025 – Roma @ Testaccio Estate

Giovedì 7 agosto 2025 – Cinquale (MS) @ Vibes Summer Festival

Sabato 30 agosto 2025 – Brescia @ Epicentro Music Festival

Venerdì 5 settembre 2025 – Pescara @ Terrasound

I biglietti per le date del tour di centomilacarie sono ora disponibili online sul sito di Vivo Concerti e saranno disponibili in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 30 marzo 2025 alle ore 10:00.

