Centomilacarie mescola realismo e inquietudine nel nuovo singolo “Acqua Santa”

Centomilacarie: significato e testo del nuovo singolo Acqua Santa.

In uscita venerdì 12 settembre per Maciste Dischi, Acqua Santa è il nuovo singolo di centomilacarie, che torna con un brano che mescola crudezza e poesia, realismo e inquietudine.

“Scrivere questa canzone è stato facile. Parlare delle situazioni che si vivono qui, nelle mie zone, dal punto di vista di chi non ne esce bene è importante per me. È semplice raccontare la prospettiva dei vincitori e dei più forti, ma quasi sempre si dimentica che la verità è un’altra“, spiega centomilacarie che, dopo il tour estivo, il 10 dicembre è atteso sul palco dei Magazzini Generali di Milano.

Poi, aggiunge: “Molte persone odiano questa vita: lo stare qui, l’essere intrappolati per scelta autodistruttiva o per mancanza di possibilità. Gli sfigati, quelli che le prendono perché non sanno difendersi, sono la verità di queste zone, circondate da boschi e palazzi grigi. Io, però, sono fortunato. Mi sto ripetendo: fino a qui tutto bene. E sto cercando di costruirmi un futuro e di far salire su questa barca le persone che mi stanno vicino. Insieme si può fare tanto”.

CENTOMILACARIE, “ACQUA SANTA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Acqua Santa è uno sguardo pulsante sulla realtà che circonda l’artista, raccontata attraverso immagini immediate e potenti che scorrono tra sacro e profano, dando vita a una sequenza di fotogrammi che trasformano la periferia in un luogo universale di fragilità e resistenza.

Ed ecco che – tra coltelli nelle tasche, conti in rosso e balli esausti sotto cassa – centomilacarie racconta un mondo che non ha vincitori, ma solo sopravvissuti. Sotto la superficie ruvida, però, ad emergere è la fragilità di chi continua a cercare nuovi legami, manifestando il proprio bisogno di essere visto.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Acqua Santa sarà disponibile a partire da venerdì 12 settembre.