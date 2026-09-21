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Certificazioni FIMI: Shiva vola al triplo platino con Vangelo, ma c’è anche il ritorno di VillaBanks

Le certificazioni FIMI della settimana 38 del 2026, con Queen, ANNA, Annalisa e tutti gli altri titoli premiati.

Olly, Shiva, Tredici Pietro e Annalisa: Shiva disco di platino 2026 con Vangelo, certificazioni FIMI settimana 38
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Le certificazioni FIMI della settimana 38 del 2026 premiano Shiva con il salto al triplo platino per Vangelo, un livello sopra il doppio raggiunto in estate. Arriva anche il platino per VillaBanks con Quanto manca, a oltre sei anni dall’uscita, mentre ANNA e Annalisa conquistano l’oro con i rispettivi ultimi singoli.

Tra gli internazionali arriva il platino per i Queen con News of the World, uscito nel 1977.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, fotografate al 24 agosto 2026:

  • Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità
  • Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via, fino al diamante: 500.000 unità per gli album, 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 38

I Queen salgono al platino con un disco del 1977, mentre Anuel AA e Maluma conquistano l’oro con due titoli del loro catalogo.

Titolo Artista Certificazione
News of the World Queen Platino
Real Hasta La Muerte Anuel AA Oro
Pretty Boy Dirty Boy Maluma Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 38

Maladie del rapper francese Mauvais Djo conquista l’oro a sei mesi dall’uscita.

Titolo Artista Certificazione
Maladie Mauvais Djo Oro

Album italiani certificati nella settimana 38: Shiva al triplo platino

Shiva sale al triplo platino con Vangelo, l’album che ad agosto era fermo al doppio platino. VillaBanks conquista invece il platino con Quanto manca, uscito nel 2020, mentre Tredici Pietro arriva all’oro con Non guardare giù.

Titolo Artista Certificazione
Vangelo Shiva 3× Platino
Quanto manca VillaBanks Platino
Non guardare giù Tredici Pietro Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 38: ANNA, Annalisa e Modà

ANNA conquista l’oro con White Girl Wasted, mentre Annalisa lo raggiunge con Canzone estiva. Oro anche per Samurai Jay e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, e per Sfera Ebbasta e DYSTINCT con Ayayay.

Juli e Olly certificano due titoli insieme, Cantilene e Buon trasloco. Chiudono l’oro di Merk & Kremont e Jovanotti con Oceanica e quello di Modà con Non ti dimentico.

Titolo Artista Certificazione
Flamenco Paranoia Samurai Jay & Vito Salamanca Oro
Ayayay Sfera Ebbasta & DYSTINCT Oro
White Girl Wasted ANNA Oro
Cantilene Juli & Olly Oro
Canzone estiva Annalisa Oro
Oceanica Merk & Kremont & Jovanotti Oro
Buon trasloco Olly & Juli Oro
Non ti dimentico Modà Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

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